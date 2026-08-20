Viuda de Paul Flores se quiebra al ser acusada de crimen pasional contra ‘El Ruso’: “Es indignante”

El cantante Paul Flores actúa en un escenario, mientras su viuda declara tras ser acusada de un crimen pasional contra 'El Ruso'.

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El caso del asesinato de Paul Flores, exintegrante de la orquesta Armonía 10, ha tomado un giro inesperado tras las recientes acusaciones que involucran a su viuda, Carolina Jaramillo. La cantante, en una nueva aparición pública, denunció que la defensa de los acusados busca retrasar el proceso al intentar vincularla con el crimen, lo que ha provocado una reacción de indignación y un reclamo abierto de justicia por parte de la familia.

Durante una entrevista con Mariela Zanetti y Samuel Suárez en el programa ‘Q’bochinche’, Carolina Jaramillo relató que el avance logrado en la investigación retrocedió tras el cambio de juez, lo que obligó a reiniciar el proceso judicial. Según la artista, la nueva estrategia de la defensa consiste en sugerir la existencia de un supuesto crimen pasional, una maniobra que, desde su perspectiva, tiene como único objetivo evitar una sentencia y agotar el tiempo de prisión preventiva para los detenidos.

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“Es increíble haber escuchado eso, es algo ilógico porque todo el mundo sabe cómo ocurrió. Paul no murió estando por ahí en un carro particular. Él murió trasladándose a otro evento, trabajando”, remarcó la cantante el 19 de agosto.

Carolina Jaramillos, identificada como viuda de 'El Ruso', participa por videoconferencia en un programa televisivo con dos presentadores.

La preocupación central de Jaramillo se centra en la posibilidad de que los acusados consigan la libertad antes de que el caso se resuelva en la justicia. Según explicó en el mismo programa, no existen pruebas que la relacionen con el asesinato y considera que la nueva narrativa solo busca distraer y sembrar dudas para favorecer a los procesados.

“Obviamente es algo indignante para nosotros porque a estas alturas, a un año y cinco meses, me vengan a salir con ese tipo de cosas. No se hace justicia por Paul. Los únicos que estamos luchando somos nosotros, la familia”, afirmó.

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La transmisión televisiva muestra a la viuda de Paul Flores, a quien buscan acusar de crimen pasional contra ‘El Ruso’, junto a imágenes de videovigilancia y presentadores de televisión.

Carolina Jaramillo clama justicia y revela que no recibe apoyo de Armonía 10

La situación de Carolina Jaramillo se agrava por la falta de respaldo institucional. La viuda del cantante aseguró que Armonía 10 no ha brindado ningún apoyo legal ni se ha involucrado en la exigencia de justicia para quien fuera parte fundamental de la agrupación.

“Por el lado de la empresa, no hay un abogado. Ellos también deberían estar exigiendo justicia por Paul, porque Paul murió trabajando. Nosotros estamos solos, luchando solos. El juicio lo llevamos nosotros. No hay representante, no hay nada”, lamentó la artista durante la transmisión.

A pesar de que Flores perdió la vida cumpliendo compromisos profesionales, la empresa no ha asumido ninguna responsabilidad en el proceso judicial ni ha ofrecido asistencia a la familia en los trámites legales. La cantante señaló que la ausencia de representación por parte de la orquesta ha dejado a la familia en una posición de vulnerabilidad frente a la justicia y los acusados.

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Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, reaparece en televisión y comparte su dolor por el asesinato del cantante de Armonía 10. (Instagram Carolina Jaramillo)

En su testimonio, Jaramillo evidenció el impacto económico que ha tenido la pérdida de su esposo. Reveló que el dinero del seguro permanece congelado, lo que le impide acceder a esos fondos para afrontar sus necesidades más urgentes. “Ya hubiera podido hacer un negocio y no estar pasando penurias como lo estoy haciendo”, expresó entre lágrimas.

La viuda de Paul Flores insiste en que su única motivación es lograr que se haga justicia y que la memoria del cantante no quede manchada por especulaciones o estrategias legales que buscan la impunidad de los responsables. El caso, marcado por el dolor familiar y la falta de acompañamiento institucional, permanece abierto y en medio de un proceso judicial que, hasta el momento, no ofrece certezas para quienes reclaman justicia.

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