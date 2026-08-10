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Caja Metropolitana alcanza utilidad récord de S/13,6 millones, apalancada por el empeño de joyas y el apetito mundial de oro

Gracias a los créditos pignoraticios, la entidad alcanzó una expansión interanual de cartera neta de 22,8% y se ubicó como la más rentable del sistema de cajas municipales al cierre de junio de 2026

Caja Metropolitana
Caja Metropolitana consolidó su crecimiento en el primer semestre de 2026 con un ROE de 30,3% y una utilidad neta acumulada de S/ 13,6 millones.
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La Caja Metropolitana de Lima reportó un primer semestre de 2026 marcado por un desempeño financiero que la posiciona entre las cajas municipales con mejor desempeño del país.

Al cierre de junio, la entidad alcanzó un ROE (retorno sobre el patrimonio) de 30,3%, consolidándose como la más rentable del sistema y superando el promedio del sector. Esta rentabilidad se tradujo en una utilidad neta acumulada de S/ 13,6 millones, reflejo de un crecimiento sostenido y de una gestión enfocada en la generación de valor.

La expansión del portafolio fue otro punto fuerte: la institución registró el mayor crecimiento de cartera neta del sistema, con un aumento interanual de 22,8% entre junio de 2025 y junio de 2026.

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Esta evolución positiva responde a una estrategia de colocaciones orientada a segmentos de alto potencial y una gestión prudente del riesgo crediticio, factores que han fortalecido la sostenibilidad a largo plazo.

Enfoque en segmentos clave y modernización de la red

La Caja Metropolitana ha mantenido su apuesta por productos donde posee ventajas competitivas, como el crédito pignoraticio, el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, el factoring y los convenios de descuento por planilla.

Cada crédito representa una oportunidad para impulsar un negocio, fortalecer una empresa o apoyar a una familia. Ese impacto es el que buscamos generar desde una gestión financieramente responsable”, señaló Hernán Rodríguez, gerente general de la entidad.

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Varias joyas de oro. (Canva)
La entidad atribuyó el crecimiento de su cartera neta a una estrategia de colocaciones enfocada en segmentos con potencial y a una gestión prudente del riesgo crediticio.

Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, la entidad ha renovado agencias en Pucallpa, Chimbote y Puente Piedra, y abrió una nueva oficina en Sullana.

Además, inauguró una oficina administrativa en la Municipalidad Metropolitana de Lima, acercando sus servicios a los colaboradores municipales y reforzando su presencia en espacios estratégicos.

La combinación de especialización, expansión y mejora de infraestructura ha permitido mantener un portafolio diversificado y fortalecer la cobertura a miles de emprendedores, comerciantes y familias en el país.

Innovación tecnológica para enfrentar nuevos desafíos

El proceso de modernización tecnológica es otra de las claves de la estrategia. Actualmente, la caja ejecuta la implementación de un nuevo core bancario, que permitirá optimizar procesos internos, fortalecer la seguridad operativa y ofrecer una experiencia más ágil a sus clientes.

Esta inversión apunta a preparar la institución frente a los retos del Open Banking y el Open Finance, ampliando el acceso a soluciones digitales tanto para personas como para empresas.

La estrategia comercial de Caja Metropolitana se concentró en crédito pignoraticio, pymes, factoring y descuento por planilla. REUTERS/Angela Ponce/Archivo
La estrategia comercial de Caja Metropolitana se concentró en crédito pignoraticio, pymes, factoring y descuento por planilla. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Estamos construyendo una institución preparada para los próximos años. La transformación digital no solo busca hacer más eficientes nuestros procesos, sino brindar un mejor servicio y acercar más oportunidades financieras”, explicó.

Según Rodríguez, la visión apunta a sostener el crecimiento con una gestión innovadora y centrada en la experiencia del usuario.

Una gestión con visión de largo plazo

Los resultados del semestre demuestran una etapa de crecimiento respaldada por un gobierno corporativo fortalecido y una gestión especializada. La Caja Metropolitana proyecta continuar afianzando su posición financiera durante el segundo semestre y seguir contribuyendo al desarrollo económico de miles de emprendedores y familias peruanas.

Nuestro reto es seguir creciendo con la misma disciplina que nos ha permitido llegar hasta aquí. Queremos consolidarnos como una de las entidades financieras más sólidas, eficientes y confiables del sistema microfinanciero peruano”, concluyó el gerente general.

Con este enfoque, la entidad reafirma su compromiso con una banca cercana, responsable e innovadora, preparada para responder a los retos de un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

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