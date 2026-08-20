Campaña de DNI electrónico gratis para este 29 de agosto: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Miraflores anunció una campaña gratuita para facilitar distintos trámites relacionados con el documento nacional de identidad (DNI) electrónico. La actividad se realizará este sábado 29 de agosto y estará dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que residan en el distrito.

La jornada se desarrollará entre las 9 a. m. y la 1 p. m. en el comedor municipal, ubicado en la calle Mariano Melgar 247. Durante estas cuatro horas, los beneficiarios podrán acceder a procedimientos vinculados con la renovación del documento, así como a la rectificación de datos personales.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, la convocatoria comprende a menores de edad desde los 0 hasta los 17 años. Asimismo, podrán participar ciudadanos de la tercera edad y personas con discapacidad que cumplan con el requisito de residencia en Miraflores.

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La campaña de DNI ayuda a reducir las barreras de identificación entre ciudadanos - Créditos: Municipalidad de Miraflores.

Para acceder a esta atención sin costo, será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados pueden comunicarse al número 7550099 y solicitar orientación mediante los anexos 7373, 7405 o 7380. A través de estos canales se podrá conocer el procedimiento correspondiente y las condiciones para acudir a la actividad.

La iniciativa busca acercar los servicios relacionados con la identificación personal a determinados grupos del distrito y brindarles mayores facilidades para mantener vigente su documentación. En el caso de quienes necesiten corregir información, la campaña también permitirá gestionar las modificaciones contempladas dentro de los procedimientos establecidos.

El documento nacional de identidad constituye uno de los principales instrumentos para acreditar oficialmente la identidad de los ciudadanos. Su actualización resulta necesaria cuando existen cambios o información que requiere ser corregida, además de permitir el acceso a diferentes trámites y servicios ofrecidos por entidades públicas y privadas.

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El DNI electrónico es importante porque permite acreditar la identidad de manera segura y facilita el acceso a diversos servicios y trámites digitales - Créditos: Andina.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Permite acreditar la identidad de manera segura en trámites presenciales y digitales.

Facilita el acceso a servicios públicos que requieren validación de identidad mediante mecanismos electrónicos.

Ofrece mayores medidas de seguridad frente a intentos de falsificación, gracias a sus elementos tecnológicos de identificación.

Permite realizar determinados procedimientos y gestiones por internet sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Incorpora un certificado digital que puede utilizarse para firmar documentos electrónicos con validez legal, según el trámite y las condiciones establecidas.

Reduce el tiempo empleado en diversas gestiones administrativas al permitir la identificación remota.

Contribuye a disminuir el uso de documentos físicos en procedimientos que pueden realizarse de forma digital.

Puede facilitar el acceso a plataformas estatales que cuentan con servicios de autenticación mediante identidad digital.

Su utilización fortalece la seguridad de las operaciones electrónicas al incorporar mecanismos destinados a verificar la identidad del titular.

Si se obtiene gratuitamente durante una campaña o jornada habilitada por las autoridades, permite acceder a estas ventajas sin asumir el costo de emisión establecido para otros casos.