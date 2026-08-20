Perú
Agregar Infobae enGoogle

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong entrará en vigor este año para consolidar el comercio con Asia

El anuncio forma parte del cuarto eje de la Política General de Gobierno 2026-2031, que busca elevar la productividad mediante nuevas inversiones, mayor conectividad y reglas más previsibles para las empresas. El Ejecutivo también prevé avanzar en otros acuerdos y promover las exportaciones de las regiones

Durante su exposición, Galarreta afirmó que la apertura comercial seguirá siendo una política de Estado para posicionar al Perú como un eje de comercio, inversión y servicios entre Sudamérica y Asia.
Durante su exposición, Galarreta afirmó que la apertura comercial seguirá siendo una política de Estado para posicionar al Perú como un eje de comercio, inversión y servicios entre Sudamérica y Asia. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció este jueves que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong será impulsado para entrar en vigor durante 2026, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la apertura comercial y ampliar la presencia del país en los mercados del Asia-Pacífico. El anuncio fue realizado durante su exposición de la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados.

Durante su presentación, Galarreta sostuvo que la apertura comercial continuará siendo una política de Estado y vinculó esta apuesta con el objetivo de consolidar al Perú como una plataforma de comercio, inversión y servicios entre Sudamérica y Asia. La medida forma parte del cuarto eje de la política gubernamental, orientado a elevar la productividad, promover el empleo formal y fortalecer la integración económica del territorio.

PUBLICIDAD

Gobierno plantea reforzar la apertura comercial

El jefe del Gabinete señaló que durante este año también se avanzará en nuevos acuerdos comerciales y en la promoción de la oferta exportable regional. Según explicó, la estrategia apunta a fortalecer la participación del Perú en APEC y otros bloques económicos, aprovechando su posición para ampliar los vínculos con los mercados internacionales.

Galarreta sostuvo que el crecimiento económico no debe medirse únicamente por la expansión del PBI, sino también por su impacto sobre las empresas, los productores y los trabajadores. “Crecer es que la empresa tenga reglas estables, que el productor consiga crédito y agua, que la carga llegue a tiempo al mercado, que las regiones tengan energía y conectividad, y que más personas encuentren un empleo formal”, afirmó.

PUBLICIDAD

El jefe del Gabinete indicó que este año se impulsarán nuevos acuerdos comerciales y se fortalecerá la oferta exportable de las regiones.
El jefe del Gabinete indicó que este año se impulsarán nuevos acuerdos comerciales y se fortalecerá la oferta exportable de las regiones. Foto: El Peruano

Comercio exterior como parte de la estrategia económica

La política comercial estará acompañada por medidas destinadas a mejorar las condiciones para la inversión privada y la actividad empresarial. El Gobierno plantea reducir demoras, evitar duplicidades y otorgar mayor predictibilidad a los procedimientos, especialmente en sectores vinculados con infraestructura, minería y producción.

En el ámbito tributario, la administración también propone simplificar los regímenes para las empresas de menor tamaño y establecer reglas más previsibles. Galarreta remarcó que el objetivo es facilitar que una empresa pequeña pueda crecer y pasar a convertirse en una empresa mediana o grande, sin que el sistema tributario incentive su fragmentación o permanencia en la informalidad.

Acuerdos internacionales y competitividad

El Ejecutivo considera que una mayor integración comercial debe ir acompañada de mejoras en la conectividad, la energía y la infraestructura. En su discurso, Galarreta destacó proyectos viales, ferroviarios, aeroportuarios y digitales que buscan mejorar el transporte de mercancías y personas, así como la conexión entre las regiones y los principales centros productivos y logísticos.

La entrada en vigor del TLC con Hong Kong se incorpora así a una política económica más amplia, que también contempla nuevos acuerdos y el impulso de las exportaciones regionales. El Gobierno sostiene que estas medidas deben contribuir a que el país fortalezca su vínculo con el Asia-Pacífico y genere mejores condiciones para el comercio y la integración económica durante los próximos años.

El Gobierno buscará facilitar la inversión privada mediante trámites más ágiles y previsibles, sobre todo en infraestructura, minería y producción.
El Gobierno buscará facilitar la inversión privada mediante trámites más ágiles y previsibles, sobre todo en infraestructura, minería y producción. Foto: Klook

El primer ministro concluyó que el crecimiento debe traducirse en resultados concretos para empresas y ciudadanos. Bajo esa premisa, la apertura comercial será uno de los instrumentos para ampliar mercados, atraer oportunidades y fortalecer la capacidad del Perú para competir internacionalmente.

Temas Relacionados

Hong Kongtratado de libre comerciocomercio peruanoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

El presidente del Consejo de Ministros se presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República para exponer los planes de la gestión de Keiko Fujimori

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

El nuevo smartphone apuesta por un sistema fotográfico en el que todos sus sensores alcanzan los 50 megapíxeles, herramientas de creación con inteligencia artificial y una batería de 6.000 mAh. Se posiciona dentro de la franja de precios que va de los 2.000 a los 3.000 soles. Tras varios días de uso, estas son las características que realmente marcaron la experiencia

OPPO Reno16, a prueba: cuatro cámaras de 50 MP, batería para dos días y un formato compacto

Criminal conocido como “El Ingeniero” estaría detrás de extorsión a transportistas en Cercado de Lima

El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, indicó que cuenta con las estrategias necesarias para luchar contra el crimen, y que se hará cargo en caso de que estas no ofrezcan resultados

Criminal conocido como “El Ingeniero” estaría detrás de extorsión a transportistas en Cercado de Lima

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

El delantero nacional viene de jugar para Nejmeh SC, donde consiguió dos títulos, y ahora defenderá la camiseta de un club histórico del balompié ‘incaico’

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

IGP explicó a qué se debe el ruido previo al temblor en Lima ocurrido el miércoles 19 de agosto

El movimiento se registró a las 5:28 a.m. del miércoles 19 de agosto, con un foco a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y a 42 kilómetros de profundidad, según el IGP

IGP explicó a qué se debe el ruido previo al temblor en Lima ocurrido el miércoles 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Quién es Óscar Reto, el militar retirado que preside la Cámara de Diputados del Perú

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

ENTRETENIMIENTO

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

Viuda de Paul Flores se quiebra al ser acusada de crimen pasional contra ‘El Ruso’: “Es indignante”

DEPORTES

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano

Fernanda Tomé, Sonaly Cidrao y Linda Costa: las brasileñas que jugaron en Perú y hoy compiten en el vóley boliviano

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026