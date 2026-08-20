El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong entrará en vigor este año para consolidar el comercio con Asia

Durante su exposición, Galarreta afirmó que la apertura comercial seguirá siendo una política de Estado para posicionar al Perú como un eje de comercio, inversión y servicios entre Sudamérica y Asia. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció este jueves que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong será impulsado para entrar en vigor durante 2026, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la apertura comercial y ampliar la presencia del país en los mercados del Asia-Pacífico. El anuncio fue realizado durante su exposición de la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados.

Durante su presentación, Galarreta sostuvo que la apertura comercial continuará siendo una política de Estado y vinculó esta apuesta con el objetivo de consolidar al Perú como una plataforma de comercio, inversión y servicios entre Sudamérica y Asia. La medida forma parte del cuarto eje de la política gubernamental, orientado a elevar la productividad, promover el empleo formal y fortalecer la integración económica del territorio.

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Gobierno plantea reforzar la apertura comercial

El jefe del Gabinete señaló que durante este año también se avanzará en nuevos acuerdos comerciales y en la promoción de la oferta exportable regional. Según explicó, la estrategia apunta a fortalecer la participación del Perú en APEC y otros bloques económicos, aprovechando su posición para ampliar los vínculos con los mercados internacionales.

Galarreta sostuvo que el crecimiento económico no debe medirse únicamente por la expansión del PBI, sino también por su impacto sobre las empresas, los productores y los trabajadores. “Crecer es que la empresa tenga reglas estables, que el productor consiga crédito y agua, que la carga llegue a tiempo al mercado, que las regiones tengan energía y conectividad, y que más personas encuentren un empleo formal”, afirmó.

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El jefe del Gabinete indicó que este año se impulsarán nuevos acuerdos comerciales y se fortalecerá la oferta exportable de las regiones. Foto: El Peruano

Comercio exterior como parte de la estrategia económica

La política comercial estará acompañada por medidas destinadas a mejorar las condiciones para la inversión privada y la actividad empresarial. El Gobierno plantea reducir demoras, evitar duplicidades y otorgar mayor predictibilidad a los procedimientos, especialmente en sectores vinculados con infraestructura, minería y producción.

En el ámbito tributario, la administración también propone simplificar los regímenes para las empresas de menor tamaño y establecer reglas más previsibles. Galarreta remarcó que el objetivo es facilitar que una empresa pequeña pueda crecer y pasar a convertirse en una empresa mediana o grande, sin que el sistema tributario incentive su fragmentación o permanencia en la informalidad.

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Acuerdos internacionales y competitividad

El Ejecutivo considera que una mayor integración comercial debe ir acompañada de mejoras en la conectividad, la energía y la infraestructura. En su discurso, Galarreta destacó proyectos viales, ferroviarios, aeroportuarios y digitales que buscan mejorar el transporte de mercancías y personas, así como la conexión entre las regiones y los principales centros productivos y logísticos.

La entrada en vigor del TLC con Hong Kong se incorpora así a una política económica más amplia, que también contempla nuevos acuerdos y el impulso de las exportaciones regionales. El Gobierno sostiene que estas medidas deben contribuir a que el país fortalezca su vínculo con el Asia-Pacífico y genere mejores condiciones para el comercio y la integración económica durante los próximos años.

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El Gobierno buscará facilitar la inversión privada mediante trámites más ágiles y previsibles, sobre todo en infraestructura, minería y producción. Foto: Klook

El primer ministro concluyó que el crecimiento debe traducirse en resultados concretos para empresas y ciudadanos. Bajo esa premisa, la apertura comercial será uno de los instrumentos para ampliar mercados, atraer oportunidades y fortalecer la capacidad del Perú para competir internacionalmente.