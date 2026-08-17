Otro viejo conocido vuelve con fuerza al mar peruano, atraído por las aguas cálidas de El Niño

La nueva cuota de bonito establece una reanudación escalonada de faenas según la capacidad de bodega de las embarcaciones artesanales.

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó un nuevo límite de captura de bonito para 2026, fijándolo en 118.200 toneladas, aplicable hasta diciembre de este año.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a informes científicos y técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que justifican la ampliación por la mayor presencia del recurso debido a las condiciones generadas por el fenómeno El Niño.

La decisión “busca garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria”, en un escenario donde la pesca artesanal había enfrentado meses previos de suspensiones, cuotas parciales y veda por sobrepasar topes anteriores.

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La pesca de bonito, entre suspensiones y cuotas ajustadas

Durante la primera mitad del año, la actividad de captura de bonito en el litoral peruano transitó por un escenario restrictivo. En mayo, autoridades de PRODUCE ordenaron la suspensión temporal de la pesca y el desembarque del recurso tras alcanzarse el 90% de la cuota vigente, que entonces era menor a la actual.

Esta veda se aplicó sobre una cuota que era inferior a las 93.200 toneladas fijadas posteriormente en junio mediante la Resolución Ministerial N.º 00169-2026-PRODUCE.

El contexto incluyó también medidas como la reducción de salidas permitidas por embarcación, límites diferenciados según capacidad de bodega y la exigencia de sistemas de preservación a bordo.

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Las embarcaciones de hasta 10 m³ podrán retomar la pesca de bonito el 17 de agosto y las de mayor capacidad lo harán desde el 27 de agosto.

Nueva cuota y cronograma para la reactivación de la pesca artesanal

El nuevo tope de 118.200 toneladas anunciado en agosto modifica las reglas del juego para el resto del año. Según la resolución ministerial, la cuota se distribuye entre las embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega y se segmenta por tipo de arte de pesca y volumen de bodega.

Las embarcaciones menores a 10 m³, por ejemplo, pueden iniciar faenas a partir del 17 de agosto, mientras que aquellas de mayor capacidad lo harán desde el 27 de agosto. El cronograma escalonado busca evitar presiones excesivas sobre el stock y favorecer una extracción ordenada.

Las embarcaciones pesqueras de cerco con capacidad mayor a 20 m³ y hasta 32,6 m³ capturan como máximo el 60% de la capacidad de bodega señalada en su certificado de matrícula, con una tolerancia de hasta dos toneladas.

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IMARPE vinculó la mayor presencia de bonito con El Niño y recomendó manejo adaptativo, monitoreo y protección del stock desovante y juvenil.

Sostenibilidad y monitoreo permanente, ejes de la nueva política

Los argumentos técnicos de IMARPE señalan que “el Niño implica el debilitamiento de los vientos costeros, la disminución del afloramiento de aguas frías y la incursión de masas de agua cálidas provenientes del norte y oeste”, factores que aumentan la disponibilidad del bonito.

Por ello, la ampliación del tope incorpora un manejo adaptativo y monitoreo constante sobre las actividades extractivas.

“La protección del stock desovante y de la porción juvenil de la población, mediante la aplicación oportuna de medidas de conservación durante los períodos de mayor actividad reproductiva, constituye un elemento fundamental”, sostiene.

La Dirección General de Pesca Artesanal del PRODUCE podrá modificar el listado de embarcaciones autorizadas y establecer mecanismos para su incorporación o retiro. La supervisión y fiscalización recaerán en varias dependencias y autoridades regionales, quienes deberán garantizar la difusión y cumplimiento de las normas actualizadas.

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El bonito es una de las especies tradicionales que se consumen en la gastronomía peruana.

Usos principales del bonito en la cocina peruana

El bonito es un pescado muy valorado en la gastronomía peruana por su sabor intenso y su versatilidad en preparaciones tradicionales, citando algunos ejemplos:

Escabeche de bonito

Sudado de bonito

Bonito frito o a la plancha

Conservas

Empanadas y rellenos

Ensaladas

Bonito con tomate o ají amarillo