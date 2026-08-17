Perú
Agregar Infobae enGoogle

Otro viejo conocido vuelve con fuerza al mar peruano, atraído por las aguas cálidas de El Niño

El Ministerio de la Producción elevó a 118.200 toneladas la cuota de captura de bonito para 2026 hasta diciembre, debido a las condiciones favorables del mar peruano

bonito - pesca
La nueva cuota de bonito establece una reanudación escalonada de faenas según la capacidad de bodega de las embarcaciones artesanales.
Guardar

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó un nuevo límite de captura de bonito para 2026, fijándolo en 118.200 toneladas, aplicable hasta diciembre de este año.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a informes científicos y técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que justifican la ampliación por la mayor presencia del recurso debido a las condiciones generadas por el fenómeno El Niño.

La decisión “busca garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria”, en un escenario donde la pesca artesanal había enfrentado meses previos de suspensiones, cuotas parciales y veda por sobrepasar topes anteriores.

PUBLICIDAD

La pesca de bonito, entre suspensiones y cuotas ajustadas

Durante la primera mitad del año, la actividad de captura de bonito en el litoral peruano transitó por un escenario restrictivo. En mayo, autoridades de PRODUCE ordenaron la suspensión temporal de la pesca y el desembarque del recurso tras alcanzarse el 90% de la cuota vigente, que entonces era menor a la actual.

Esta veda se aplicó sobre una cuota que era inferior a las 93.200 toneladas fijadas posteriormente en junio mediante la Resolución Ministerial N.º 00169-2026-PRODUCE.

El contexto incluyó también medidas como la reducción de salidas permitidas por embarcación, límites diferenciados según capacidad de bodega y la exigencia de sistemas de preservación a bordo.

PUBLICIDAD

bonito - pesca
Las embarcaciones de hasta 10 m³ podrán retomar la pesca de bonito el 17 de agosto y las de mayor capacidad lo harán desde el 27 de agosto.

Nueva cuota y cronograma para la reactivación de la pesca artesanal

El nuevo tope de 118.200 toneladas anunciado en agosto modifica las reglas del juego para el resto del año. Según la resolución ministerial, la cuota se distribuye entre las embarcaciones de hasta 32,6 m³ de capacidad de bodega y se segmenta por tipo de arte de pesca y volumen de bodega.

Las embarcaciones menores a 10 m³, por ejemplo, pueden iniciar faenas a partir del 17 de agosto, mientras que aquellas de mayor capacidad lo harán desde el 27 de agosto. El cronograma escalonado busca evitar presiones excesivas sobre el stock y favorecer una extracción ordenada.

Las embarcaciones pesqueras de cerco con capacidad mayor a 20 m³ y hasta 32,6 m³ capturan como máximo el 60% de la capacidad de bodega señalada en su certificado de matrícula, con una tolerancia de hasta dos toneladas.

bonito - pesca
IMARPE vinculó la mayor presencia de bonito con El Niño y recomendó manejo adaptativo, monitoreo y protección del stock desovante y juvenil.

Sostenibilidad y monitoreo permanente, ejes de la nueva política

Los argumentos técnicos de IMARPE señalan que “el Niño implica el debilitamiento de los vientos costeros, la disminución del afloramiento de aguas frías y la incursión de masas de agua cálidas provenientes del norte y oeste”, factores que aumentan la disponibilidad del bonito.

Por ello, la ampliación del tope incorpora un manejo adaptativo y monitoreo constante sobre las actividades extractivas.

“La protección del stock desovante y de la porción juvenil de la población, mediante la aplicación oportuna de medidas de conservación durante los períodos de mayor actividad reproductiva, constituye un elemento fundamental”, sostiene.

La Dirección General de Pesca Artesanal del PRODUCE podrá modificar el listado de embarcaciones autorizadas y establecer mecanismos para su incorporación o retiro. La supervisión y fiscalización recaerán en varias dependencias y autoridades regionales, quienes deberán garantizar la difusión y cumplimiento de las normas actualizadas.

bonito - pesca
El bonito es una de las especies tradicionales que se consumen en la gastronomía peruana.

Usos principales del bonito en la cocina peruana

El bonito es un pescado muy valorado en la gastronomía peruana por su sabor intenso y su versatilidad en preparaciones tradicionales, citando algunos ejemplos:

  • Escabeche de bonito
  • Sudado de bonito
  • Bonito frito o a la plancha
  • Conservas
  • Empanadas y rellenos
  • Ensaladas
  • Bonito con tomate o ají amarillo

Temas Relacionados

pescabonitoMinisterio de la ProducciónIMARPEperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo tras anunciar que fue vetada de Teletón: “Amo el valor que tienes para enfrentar las cosas”

La exfigura de América TV envió un mensaje público a su hija luego de comunicar las razones por las que la sacaron del evento

Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo tras anunciar que fue vetada de Teletón: “Amo el valor que tienes para enfrentar las cosas”

Intento de feminicidio en el Rímac: video muestra a exesposo de la hija del alcalde rastrillando un arma frente a su familia

La joven Katherine de La Rosa fue amenazada con un arma por su expareja en su vivienda de La Molina, mientras su familia presenció la agresión y pide celeridad en la investigación

Intento de feminicidio en el Rímac: video muestra a exesposo de la hija del alcalde rastrillando un arma frente a su familia

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

El titular del Mindef indicó que el partido Libertad Popular recibió aportes de “cientos de miles de soles” de parte de la presidenta del directorio de Poderosa, aunque no recuerda un monto exacto

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 17 de agosto de 2026

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

El DT peruano destacó la victoria del equipo ‘celeste’ frente al ‘rojo matador’ y reconoció la labor de la directiva por las incorporaciones realizadas para el Torneo Clausura 2026

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Diputada Catherine Palomino tiene taller textil que opera sin licencia en su casa de Huancavelica, confirma municipio

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

Keiko Fujimori sobre eliminación de visa de México para peruanos: “Es un proceso”

Keiko Fujimori sobre simulacro de terremoto de 8,8: “Las cifras que me tocó leer, la verdad, eran terribles”

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz y Sergio George reaparecen juntos en el concierto del Grupo Niche y reavivan los rumores de romance

Magdyel Ugaz y Sergio George reaparecen juntos en el concierto del Grupo Niche y reavivan los rumores de romance

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no le pagó indemnización tras tres años de trabajo y contrato vigente hasta 2027

Magaly Medina sorprende al elogiar a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química de sus videos: “Es bastante divertido”

DEPORTES

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

Ignacio Buse vuelve a caer temprano: fue eliminado en Cincinnati y no será cabeza de serie en el US Open 2026

Héctor Cúper aseguró que seguirá con el 3-5-2 en Universitario y quedó encantado con 4 jugadores: “Estoy muy conforme”

Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco: “Me está llegando, ojalá se lo digas en su cara”

Marcos López marcó su primer gol de la temporada: FC Copenhague goleó y es único líder de la Superliga danesa