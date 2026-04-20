Perú

¿Cómo los bancos en el Perú vienen adoptando la inteligencia artificial generativa?

El sector financiero en Perú deja atrás la fase de experimentación y apuesta por soluciones de inteligencia artificial generativa que optimizan procesos críticos, automatizan tareas y generan retornos medibles, según especialistas y firmas líderes del sector

Guardar
Grupo de ejecutivos en una sala de reuniones moderna. Pantalla digital muestra gráficos abstractos de cerebros, brazos robóticos y un mapa mundial con datos.
Ejecutivos de un gran banco internacional se reúnen en una sala moderna, observando una pantalla gigante con gráficos de inteligencia artificial y automatización, discutiendo el impacto de la IA en el empleo y la estrategia financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca peruana acelera la implementación de inteligencia artificial generativa en sus procesos internos, priorizando eficiencia y retorno de inversión por encima de la simple experimentación. Empresas del sector financiero en Perú y la región buscan transformar operaciones críticas, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones, pasando de pruebas piloto a soluciones con impacto medible.

En la actualidad, el sistema financiero peruano enfrenta el reto de modernizarse para responder a una base de clientes más exigente y avanzar en inclusión financiera. Según la firma de consultoría McKinsey, aproximadamente dos tercios de las empresas en la región aún se encuentran en fases de prueba con IA generativa, mientras que solo el 39% reporta un impacto real en resultados financieros. Este desfase evidencia que el reto principal no es tecnológico, sino estratégico: invertir en casos de uso que demuestren valor tangible y alinear la tecnología con los objetivos de negocio.

De esta manera, el Banco de la Nación permanecerá como el edificio más alto del Perú.
De esta manera, el Banco de la Nación permanecerá como el edificio más alto del Perú. Foto: Banco de la Nación

Xabier Zuazo, CEO de TIMIA para Latinoamérica, señaló que la conversación en el sector financiero ya no gira en torno a la novedad, sino al valor concreto que la IA puede aportar. “El reto no es tener más pruebas piloto, sino identificar los casos de uso que realmente permitan automatizar procesos, mejorar decisiones y generar retornos medibles”, afirmó Zuazo. Para el vocero, el momento es clave para que la banca y los seguros avancen de pilotos aislados a soluciones integradas capaces de transformar procesos críticos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la experiencia del cliente.

IA generativa: oportunidades y desafíos en el mercado peruano

El bajo nivel de adopción empresarial de IA en América Latina, comparado con los países miembros de la OCDE, responde a una menor inversión en tecnología como porcentaje del PBI y a dificultades para escalar proyectos más allá de la etapa experimental. No obstante, especialistas del sector consideran que existe una oportunidad relevante para capturar los beneficios de la IA generativa si se aceleran las implementaciones con impacto tangible.

Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto peruano, la IA generativa ya se utiliza para la detección temprana de fraude, la automatización de procesos de crédito y la optimización del back office, así como para integrar información que permita decisiones ágiles y experiencias digitales más intuitivas. El valor diferencial radica en la capacidad de medir los resultados con indicadores de negocio, superando la barrera de la simple curiosidad tecnológica.

Según Zuazo, “en un sector donde cada decisión impacta en riesgo, eficiencia, cumplimiento y experiencia del cliente, la IA generativa debe medirse con indicadores de negocio. ”La oportunidad está en usarla para acelerar análisis, automatizar tareas de alto volumen, conectar información dispersa y tomar decisiones más precisas. Ahí es donde deja de ser tendencia y se convierte en productividad”.

Un hombre de perfil analiza cinco monitores en una oficina tecnológica; cada pantalla muestra interfaces de diferentes asistentes de IA con gráficos y texto.
Un profesional en un entorno tecnológico analiza simultáneamente datos y funcionalidades de diversos asistentes de IA, incluyendo ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek, para optimizar la toma de decisiones estratégicas en su oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para la banca peruana

En adelante, la competitividad del sector financiero en Perú dependerá menos de la velocidad para adoptar nuevas tecnologías y más de la capacidad para convertir la IA generativa en una palanca real de eficiencia y crecimiento sostenible.

Temas Relacionados

BancosSector financieroIAinteligencia artificialperu-noticias

Más Noticias

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

La verificación se aplica solo a actas con errores aritméticos o datos incompletos, en un procedimiento excepcional para validar resultados

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El incidente quedó registrado durante la revisión de un caso de apelación, y generó una reacción inmediata del presidente del JNE, quien advirtió posibles sanciones al responsable

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Los aliancistas hicieron trizas a los ‘dorados’ en un recital futbolístico que ha pasado a la historia. Ocho goles fueron la renta definitiva para saldar una goleada de proporciones máximas en Matute

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

El Senado como escudo ante la disrupción económica

La última palabra, en la práctica, la tiene el Senado. Esa asimetría es precisamente lo que convierte a la cámara alta en un freno efectivo frente a legislación disruptiva o nombramientos de autoridades en instituciones autónomas

El Senado como escudo ante la disrupción económica

MINEM llama a reformar servicios complementarios ante riesgo de “apagones” por masiva irrupción de eólicas y solares

Alta tensión. Los nuevos lineamientos apuntan a incorporar incentivos para la entrada de baterías, almacenamiento y agregadores de demanda, entre otros

MINEM llama a reformar servicios complementarios ante riesgo de “apagones” por masiva irrupción de eólicas y solares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El Senado como escudo ante la disrupción económica

José Balcázar abandona restaurante en Chiclayo tras ser cercado e increpado por manifestantes: “¡El pueblo te repudia!”

Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

DEPORTES

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España