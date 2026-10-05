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Resultado ONPE hoy: ¿A qué hora se dará el primer avance de las Elecciones Regionales y Municipales?

La web oficial de la ONPE ya está implementada, pero los primeros resultados se darán más tarde, según informó la entidad

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Los resultados podrán consultarse a través de la web de la ONPE. - Crédito ONPE
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Ya conocido el flash electoral a boca de urna, ahora los ciudadanos peruanos buscan conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Justamente, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se publicarán progresivamente desde que las primeras actas lleguen a los centros de cómputo y sean contabilizadas.

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Ya se puede consultar el portal en el siguiente enlace https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen. Pero el funcionario indicó que recién entre las 20:30 y 21:00 horas se presentará un reporte con el avance final de la jornada. En ese momento, se reunirá con los titulares del JNE y Reniec para realizar el cierre de la jornada electoral.

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El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

Resultados ONPE

“A las cinco de la tarde se cierran las elecciones y empieza el escrutinio en mesa. Desde que salga la primera acta e ingrese al centro de cómputo y se contabilice, será publicada en nuestra página web de resultados”, señaló el representante, tras una conferencia de prensa realizada en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María.

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Pachas también informó que hacia las 9:00 horas ya se encontraba instalado casi el 80% de las mesas de votación.

“Primero a las 9 de la mañana teníamos casi el 80% de las mesas instaladas. Luego hemos estado esperando a los miembros de mesa titulares y suplentes y en aquellos lugares donde no se han acercado, como dice la ley, se hizo el pedido a las personas de la cola que pasen a ser los miembros de mesa”, manifestó.

Reportaje informativo que muestra el proceso de escrutinio y conteo de votos realizado por los miembros de mesa tras el cierre de la jornada electoral. En las imágenes se observa a personal de la ONPE y a encargados de mesa organizando y contabilizando las cédulas de sufragio sobre escritorios en centros educativos ubicados en Callao, mientras personeros de agrupaciones políticas supervisan el procedimiento.

Finalmente, el jefe de la ONPE precisó que el porcentaje exacto de ausentismo de los miembros de mesa no se obtiene de manera inmediata, sino al término del escrutinio, cuando se realiza el pago del estipendio de S/165 a quienes ejercieron dicha función y se identifica formalmente a quienes no cumplieron con el cargo.

Resultados ONPE en link

También el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, presentó la plataforma digital donde se publicará progresivamente el avance de los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

“Vamos a presentar el módulo de resultados web, plataforma oficial de la ONPE, por donde mostraremos todos los resultados y el avance de los resultados a lo largo de estos días hasta la culminación total del cómputo”, dijo.

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Negarse a conformar una mesa de sufragio tiene consecuencias económicas concretas: la multa asciende a S/ 275 y bloquea los trámites con el DNI hasta que el infractor la cancele.(ONPE)

El subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill, explicó que lo primero que se observará al ingresar a la plataforma de resultados es el alcance electoral.

“Luego de elegir nuestro alcance electoral, le damos filtrar, y lo primero que nos va a mostrar es la circunscripción que hemos escogido (...) se van a mostrar todas las organizaciones políticas que están participando en el proceso”, aclaró este representante de la ONPE

Además, señaló que la plataforma de resultados de la ONPE está disponible en quechua e inglés y cuenta con facilidades de accesibilidad.

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