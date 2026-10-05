Perú

Elecciones Regionales 2026: estas regiones tendrán segunda vuelta para elegir a sus gobernadores

El flash electoral de Datum ubica a 14 regiones en una eventual segunda jornada electoral, luego de que ninguna candidatura superara el 30% de los votos válidos

Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)
Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)
Guardar

Con los resultados del flash electoral de Datum, varias regiones del país tendrían que acudir a una segunda vuelta para definir a sus nuevos gobernadores regionales. Los porcentajes difundidos corresponden a una primera fotografía de la jornada electoral y todavía pueden modificarse conforme avance el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para ganar la elección en primera vuelta, una fórmula debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda elección para definir quién asumirá el Gobierno Regional. Por ello, los resultados del boca de urna son preliminares y no constituyen todavía una proclamación oficial.

PUBLICIDAD

De mantenerse las cifras difundidas por Datum y los dos primeros lugares durante el conteo oficial, 14 regiones tendrían segunda vuelta: Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali. La segunda vuelta regional está prevista para el 29 de noviembre de 2026.

Amazonas

En Amazonas, Amílcar Díaz, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25,1%, seguido por Grimaldo Vásquez, de Victoria Amazonense, con 23,4%. No obstante, muy cerca se encuentra Segundo Hernández, del partido Amazonas Unidos al Campo, con 22,3%, por lo que los dos candidatos que pasarían a una nueva elección aún no están definidos.

PUBLICIDAD

Un set de televisión con dos presentadores al fondo y un gráfico en pantalla con cuatro candidatos y porcentajes de votación
Un reporte a boca de urna de la encuestadora Datum ubica a Amílcar Díaz a la cabeza con el 25,1 % de los votos en el departamento de Amazonas. (América TV)

Áncash

En Áncash, Betto Barrionuevo, de Podemos Perú, obtiene 19,1%, mientras Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, registra 17,3%. Estos resultados los ubican, de manera preliminar, en los dos primeros lugares de la elección regional y los dejarían en carrera para una eventual segunda vuelta.

Dos presentadores de televisión en un set junto a gráficos con fotos, nombres y porcentajes de candidatos electorales
Un sondeo a boca de urna de Datum ubica a Betto Barrionuevo en primer lugar con el 19,1 % de los votos en la región de Áncash. (América TV)

Arequipa

En Arequipa, Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, alcanza 27%, seguido por Jenry Huisa, de Ahora Nación, con 15,3%. Zegarra se mantiene como el candidato más votado, aunque no llega al 30% necesario para ganar en primera vuelta.

Dos presentadores de televisión en un estudio junto a un gráfico con fotos de cuatro candidatos y porcentajes de una encuesta en Arequipa
Un estudio a boca de urna de la encuestadora Datum ubica a Alfredo Zegarra en el primer lugar de la contienda electoral en Arequipa con el 27 por ciento de los votos. (América TV)

Huancavelica

En Huancavelica, Juan Comun, de Alianza para el Progreso, registra 29,5%, apenas por encima de Samuel Moran, de Perú Primero, con 29,3%. La diferencia entre ambos es de solo 0,2 puntos porcentuales, una de las más estrechas de la jornada.

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a una gráfica con fotos y porcentajes de candidatos electorales de Huancavelica
Un programa de televisión presenta los resultados a boca de urna de la encuestadora Datum para Huancavelica, en los que Juan Común encabeza con el 29,5 % de los votos. (América TV)

Ica

En Ica, Juan Mendoza, de Somos Perú, obtiene 24,9%, mientras Alonso Navarro, de Acción Popular, alcanza 18,1%, por lo que ambos disputarían una eventual segunda vuelta.

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a un gráfico con resultados electorales y los rostros de cuatro candidatos
Un gráfico de Datum a boca de urna para Ica ubica a Juan Mendoza en primer lugar con el 24,9 % de los votos, seguido por Alonso Navarro con el 18,1 %. (América TV)

La Libertad

En La Libertad, Elías Rodríguez, de Podemos Perú, registra 24,4% y Aldo Mariños, de Somos Perú, 21,9%. Ambos encabezan la votación regional según el boca de urna.

Estudio de televisión con dos presentadores y una pantalla que muestra las fotos y porcentajes de cuatro candidatos políticos
Una encuesta a boca de urna de Datum ubica a Elías Rodríguez en el primer lugar para la región La Libertad en Perú con el 24,4 % de los votos. (América TV)

Lambayeque

En Lambayeque, César Perales, de Somos Perú, alcanza 27,5%, seguido por Rolando Barboza, de Fuerza Popular, con 18%. Perales queda como el candidato más votado, pero sin superar el umbral del 30%.

Estudio de televisión con dos presentadores y una pantalla interactiva con imágenes y porcentajes de candidatos electorales
Los resultados a boca de urna de Datum ubican a César Perales con el mayor porcentaje de votos en la región peruana de Lambayeque. (América TV)

Lima Provincias

En Lima Provincias, Javier Alvarado, de Renovación Popular y Toro, alcanza 20,3%, mientras Andrés Tello, de Somos Perú, obtiene 16,8%. De mantenerse estas cifras en el conteo oficial, ambos serían los dos candidatos que disputarían el Gobierno Regional en una segunda elección.

Gráfico de televisión con fotografías y porcentajes de candidatos para Lima Provincias y dos presentadores en un estudio
Los resultados a boca de urna de Datum para Lima Provincias ubican a Javier Alvarado en el primer lugar con el 20,3 % de los votos. (América TV)

Loreto

En Loreto, Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, alcanza 26,7%, seguido por Germán Chong, de Somos Perú, con 24,8%. La diferencia entre ambos es de apenas 1,9 puntos porcentuales.

Presentadores de televisión junto a gráficos informativos con fotos y porcentajes de candidatos electorales en la región de Loreto
Los resultados a boca de urna de Datum muestran a Fernando Meléndez con el 26.7% de los votos en Loreto, Perú, seguido por Germán Chong con el 24.8%. (América TV)

Moquegua

En Moquegua, Jaime Rodríguez, del partido Kausachuni, obtiene 23,6%, mientras Abraham Cárdenas, de Acción Popular, alcanza 22%. La diferencia entre ambos es de 1,6 puntos porcentuales, por lo que el conteo oficial deberá confirmar si mantienen los dos primeros lugares y pasan a la segunda vuelta.

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a gráficos con los rostros y porcentajes de cuatro candidatos electorales de Moquegua
Un gráfico con datos a boca de urna de Datum posiciona a Jaime Rodríguez con el 23,6 % de los votos en la región de Moquegua, seguido por Abraham Cárdenas con el 22,0 %. (América TV)

Piura

En Piura, Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, figura primero con 24,7%, seguido por Santiago Paz, de Somos Perú, con 20,2%.

Presentadores en un estudio de televisión junto a gráficos con retratos, nombres y porcentajes de candidatos electorales en Piura
Una proyección a boca de urna de Datum para Piura ubica a Reynaldo Hilbck en primer lugar con el 24.7 % de los votos, seguido por Santiago Paz con el 20.2 %. (América TV)

Puno

En Puno, Jhomar Tonconi, de ASI-Juntos por el Perú, registra 29,3%, mientras Wilber Cutipa, de País para Todos, obtiene 21,4%. Tonconi queda a solo 0,7 puntos porcentuales del 30%.

Presentadores en un estudio de televisión junto a gráficos con rostros y porcentajes de cuatro candidatos electorales de Puno
Un gráfico de Datum a boca de urna sitúa a Jhomar Tonconi con el 29,3 % de los votos en la región de Puno, Perú, seguido por Wilber Cutipa con el 21,4 %. (América TV)

Tumbes

En Tumbes, Carlos Feijó, de Fe en el Perú, alcanza 27%, seguido por el expresidente Manuel Merino, de Acción Popular, con 20,5%.

Un estudio de televisión transmite gráficos de una encuesta a boca de urna con fotos de cuatro candidatos y sus porcentajes de votos en Tumbes
Una encuesta a boca de urna de Datum para Tumbes ubica a Carlos Feijoo en primer lugar con el 27,0% de los votos, seguido por Manuel Merino con el 20,5%. (América TV)

Ucayali

En Ucayali, Sandro Costa, de Somos Perú, registra 29,5%, mientras Antonio Marino, de Renovación Popular, obtiene 22,8%. Costa queda a 0,5 puntos porcentuales del 30%.

Dos presentadores en un estudio de televisión junto a un gráfico con las fotos y porcentajes electorales de cuatro candidatos en Ucayali
Una encuesta a boca de urna de Datum para la región de Ucayali otorga la delantera a Sandro Acosta de Somos Perú con el 29,5 % de los votos. (América TV)

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales PerúElecciones 2026Gobierno Regionalperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

El organismo electoral comenzará a publicar las actas procesadas tras el cierre nacional de las mesas, aunque advierte que los avances iniciales serán preliminares y variarán según la recepción de materiales

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE si decide contra López Aliaga, afirma diputada

La parlamentaria Roxana Rocha señaló que el partido evaluaría acciones contra Roberto Burneo si el organismo electoral impide el retorno de López Aliaga a la alcaldía de Lima

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE si decide contra López Aliaga, afirma diputada

Segunda vuelta Elecciones Regionales 2026: estas son las 14 regiones que volverían a votar

El Flash Electoral de Datum señala que 14 regiones no habrían definido gobernador en primera vuelta. Estas son las fórmulas que lideran y la fecha de la eventual segunda elección regional

Segunda vuelta Elecciones Regionales 2026: estas son las 14 regiones que volverían a votar

Resultado ONPE hoy: ¿A qué hora se dará el primer avance de las Elecciones Regionales y Municipales?

La web oficial de la ONPE ya está implementada, pero los primeros resultados se darán más tarde, según informó la entidad

Resultado ONPE hoy: ¿A qué hora se dará el primer avance de las Elecciones Regionales y Municipales?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE si decide contra López Aliaga, afirma diputada

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE si decide contra López Aliaga, afirma diputada

Resultado ONPE hoy: ¿A qué hora se dará el primer avance de las Elecciones Regionales y Municipales?

Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

Fuerza Popular fracasa en Lima Metropolitana: Ninguno de sus candidatos es electo como alcalde

Flash electoral ya salió: Lo que se sabe del boca de urna y resultados de las votaciones

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

DEPORTES

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”