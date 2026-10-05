Elecciones Regionales 2026: estas regiones tendrán segunda vuelta para elegir a sus gobernadores

Con los resultados del flash electoral de Datum, varias regiones del país tendrían que acudir a una segunda vuelta para definir a sus nuevos gobernadores regionales. Los porcentajes difundidos corresponden a una primera fotografía de la jornada electoral y todavía pueden modificarse conforme avance el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para ganar la elección en primera vuelta, una fórmula debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda elección para definir quién asumirá el Gobierno Regional. Por ello, los resultados del boca de urna son preliminares y no constituyen todavía una proclamación oficial.
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De mantenerse las cifras difundidas por Datum y los dos primeros lugares durante el conteo oficial, 14 regiones tendrían segunda vuelta: Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali. La segunda vuelta regional está prevista para el 29 de noviembre de 2026.
Amazonas
En Amazonas, Amílcar Díaz, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25,1%, seguido por Grimaldo Vásquez, de Victoria Amazonense, con 23,4%. No obstante, muy cerca se encuentra Segundo Hernández, del partido Amazonas Unidos al Campo, con 22,3%, por lo que los dos candidatos que pasarían a una nueva elección aún no están definidos.
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Áncash
En Áncash, Betto Barrionuevo, de Podemos Perú, obtiene 19,1%, mientras Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, registra 17,3%. Estos resultados los ubican, de manera preliminar, en los dos primeros lugares de la elección regional y los dejarían en carrera para una eventual segunda vuelta.
Arequipa
En Arequipa, Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, alcanza 27%, seguido por Jenry Huisa, de Ahora Nación, con 15,3%. Zegarra se mantiene como el candidato más votado, aunque no llega al 30% necesario para ganar en primera vuelta.
Huancavelica
En Huancavelica, Juan Comun, de Alianza para el Progreso, registra 29,5%, apenas por encima de Samuel Moran, de Perú Primero, con 29,3%. La diferencia entre ambos es de solo 0,2 puntos porcentuales, una de las más estrechas de la jornada.
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Ica
En Ica, Juan Mendoza, de Somos Perú, obtiene 24,9%, mientras Alonso Navarro, de Acción Popular, alcanza 18,1%, por lo que ambos disputarían una eventual segunda vuelta.
La Libertad
En La Libertad, Elías Rodríguez, de Podemos Perú, registra 24,4% y Aldo Mariños, de Somos Perú, 21,9%. Ambos encabezan la votación regional según el boca de urna.
Lambayeque
En Lambayeque, César Perales, de Somos Perú, alcanza 27,5%, seguido por Rolando Barboza, de Fuerza Popular, con 18%. Perales queda como el candidato más votado, pero sin superar el umbral del 30%.
Lima Provincias
En Lima Provincias, Javier Alvarado, de Renovación Popular y Toro, alcanza 20,3%, mientras Andrés Tello, de Somos Perú, obtiene 16,8%. De mantenerse estas cifras en el conteo oficial, ambos serían los dos candidatos que disputarían el Gobierno Regional en una segunda elección.
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Loreto
En Loreto, Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, alcanza 26,7%, seguido por Germán Chong, de Somos Perú, con 24,8%. La diferencia entre ambos es de apenas 1,9 puntos porcentuales.
Moquegua
En Moquegua, Jaime Rodríguez, del partido Kausachuni, obtiene 23,6%, mientras Abraham Cárdenas, de Acción Popular, alcanza 22%. La diferencia entre ambos es de 1,6 puntos porcentuales, por lo que el conteo oficial deberá confirmar si mantienen los dos primeros lugares y pasan a la segunda vuelta.
Piura
En Piura, Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, figura primero con 24,7%, seguido por Santiago Paz, de Somos Perú, con 20,2%.
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Puno
En Puno, Jhomar Tonconi, de ASI-Juntos por el Perú, registra 29,3%, mientras Wilber Cutipa, de País para Todos, obtiene 21,4%. Tonconi queda a solo 0,7 puntos porcentuales del 30%.
Tumbes
En Tumbes, Carlos Feijó, de Fe en el Perú, alcanza 27%, seguido por el expresidente Manuel Merino, de Acción Popular, con 20,5%.
Ucayali
En Ucayali, Sandro Costa, de Somos Perú, registra 29,5%, mientras Antonio Marino, de Renovación Popular, obtiene 22,8%. Costa queda a 0,5 puntos porcentuales del 30%.
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