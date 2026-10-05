Elecciones Regionales 2026: estas regiones tendrán segunda vuelta para elegir a sus gobernadores

Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)

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Con los resultados del flash electoral de Datum, varias regiones del país tendrían que acudir a una segunda vuelta para definir a sus nuevos gobernadores regionales. Los porcentajes difundidos corresponden a una primera fotografía de la jornada electoral y todavía pueden modificarse conforme avance el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para ganar la elección en primera vuelta, una fórmula debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura supera ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda elección para definir quién asumirá el Gobierno Regional. Por ello, los resultados del boca de urna son preliminares y no constituyen todavía una proclamación oficial.

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De mantenerse las cifras difundidas por Datum y los dos primeros lugares durante el conteo oficial, 14 regiones tendrían segunda vuelta: Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali. La segunda vuelta regional está prevista para el 29 de noviembre de 2026.

Amazonas

En Amazonas, Amílcar Díaz, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25,1%, seguido por Grimaldo Vásquez, de Victoria Amazonense, con 23,4%. No obstante, muy cerca se encuentra Segundo Hernández, del partido Amazonas Unidos al Campo, con 22,3%, por lo que los dos candidatos que pasarían a una nueva elección aún no están definidos.

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Un reporte a boca de urna de la encuestadora Datum ubica a Amílcar Díaz a la cabeza con el 25,1 % de los votos en el departamento de Amazonas. (América TV)

Áncash

En Áncash, Betto Barrionuevo, de Podemos Perú, obtiene 19,1%, mientras Antonio Casana, de Alianza para el Progreso, registra 17,3%. Estos resultados los ubican, de manera preliminar, en los dos primeros lugares de la elección regional y los dejarían en carrera para una eventual segunda vuelta.

Un sondeo a boca de urna de Datum ubica a Betto Barrionuevo en primer lugar con el 19,1 % de los votos en la región de Áncash. (América TV)

Arequipa

En Arequipa, Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, alcanza 27%, seguido por Jenry Huisa, de Ahora Nación, con 15,3%. Zegarra se mantiene como el candidato más votado, aunque no llega al 30% necesario para ganar en primera vuelta.

Un estudio a boca de urna de la encuestadora Datum ubica a Alfredo Zegarra en el primer lugar de la contienda electoral en Arequipa con el 27 por ciento de los votos. (América TV)

Huancavelica

En Huancavelica, Juan Comun, de Alianza para el Progreso, registra 29,5%, apenas por encima de Samuel Moran, de Perú Primero, con 29,3%. La diferencia entre ambos es de solo 0,2 puntos porcentuales, una de las más estrechas de la jornada.

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Un programa de televisión presenta los resultados a boca de urna de la encuestadora Datum para Huancavelica, en los que Juan Común encabeza con el 29,5 % de los votos. (América TV)

Ica

En Ica, Juan Mendoza, de Somos Perú, obtiene 24,9%, mientras Alonso Navarro, de Acción Popular, alcanza 18,1%, por lo que ambos disputarían una eventual segunda vuelta.

Un gráfico de Datum a boca de urna para Ica ubica a Juan Mendoza en primer lugar con el 24,9 % de los votos, seguido por Alonso Navarro con el 18,1 %. (América TV)

La Libertad

En La Libertad, Elías Rodríguez, de Podemos Perú, registra 24,4% y Aldo Mariños, de Somos Perú, 21,9%. Ambos encabezan la votación regional según el boca de urna.

Una encuesta a boca de urna de Datum ubica a Elías Rodríguez en el primer lugar para la región La Libertad en Perú con el 24,4 % de los votos. (América TV)

Lambayeque

En Lambayeque, César Perales, de Somos Perú, alcanza 27,5%, seguido por Rolando Barboza, de Fuerza Popular, con 18%. Perales queda como el candidato más votado, pero sin superar el umbral del 30%.

Los resultados a boca de urna de Datum ubican a César Perales con el mayor porcentaje de votos en la región peruana de Lambayeque. (América TV)

Lima Provincias

En Lima Provincias, Javier Alvarado, de Renovación Popular y Toro, alcanza 20,3%, mientras Andrés Tello, de Somos Perú, obtiene 16,8%. De mantenerse estas cifras en el conteo oficial, ambos serían los dos candidatos que disputarían el Gobierno Regional en una segunda elección.

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Los resultados a boca de urna de Datum para Lima Provincias ubican a Javier Alvarado en el primer lugar con el 20,3 % de los votos. (América TV)

Loreto

En Loreto, Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, alcanza 26,7%, seguido por Germán Chong, de Somos Perú, con 24,8%. La diferencia entre ambos es de apenas 1,9 puntos porcentuales.

Los resultados a boca de urna de Datum muestran a Fernando Meléndez con el 26.7% de los votos en Loreto, Perú, seguido por Germán Chong con el 24.8%. (América TV)

Moquegua

En Moquegua, Jaime Rodríguez, del partido Kausachuni, obtiene 23,6%, mientras Abraham Cárdenas, de Acción Popular, alcanza 22%. La diferencia entre ambos es de 1,6 puntos porcentuales, por lo que el conteo oficial deberá confirmar si mantienen los dos primeros lugares y pasan a la segunda vuelta.

Un gráfico con datos a boca de urna de Datum posiciona a Jaime Rodríguez con el 23,6 % de los votos en la región de Moquegua, seguido por Abraham Cárdenas con el 22,0 %. (América TV)

Piura

En Piura, Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, figura primero con 24,7%, seguido por Santiago Paz, de Somos Perú, con 20,2%.

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Una proyección a boca de urna de Datum para Piura ubica a Reynaldo Hilbck en primer lugar con el 24.7 % de los votos, seguido por Santiago Paz con el 20.2 %. (América TV)

Puno

En Puno, Jhomar Tonconi, de ASI-Juntos por el Perú, registra 29,3%, mientras Wilber Cutipa, de País para Todos, obtiene 21,4%. Tonconi queda a solo 0,7 puntos porcentuales del 30%.

Un gráfico de Datum a boca de urna sitúa a Jhomar Tonconi con el 29,3 % de los votos en la región de Puno, Perú, seguido por Wilber Cutipa con el 21,4 %. (América TV)

Tumbes

En Tumbes, Carlos Feijó, de Fe en el Perú, alcanza 27%, seguido por el expresidente Manuel Merino, de Acción Popular, con 20,5%.

Una encuesta a boca de urna de Datum para Tumbes ubica a Carlos Feijoo en primer lugar con el 27,0% de los votos, seguido por Manuel Merino con el 20,5%. (América TV)

Ucayali

En Ucayali, Sandro Costa, de Somos Perú, registra 29,5%, mientras Antonio Marino, de Renovación Popular, obtiene 22,8%. Costa queda a 0,5 puntos porcentuales del 30%.

Una encuesta a boca de urna de Datum para la región de Ucayali otorga la delantera a Sandro Acosta de Somos Perú con el 29,5 % de los votos. (América TV)