La DANA Aníbal en Perú: qué es, cómo se manifiesta y hasta cuándo afectará el clima de Lima y regiones

La DANA Aníbal provocó lluvias, nevadas y ráfagas de viento en varias regiones del Perú, con impacto en Lima Metropolitana y la sierra sur. (Ambiand)

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La presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal desató en los últimos días lluvias, nevadas y ráfagas en diversas regiones del Perú, con impactos concretos en Lima Metropolitana, la costa norte y departamentos de la sierra sur.

El fenómeno, monitoreado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), institución que ya había advertido de su llegada a suelo nacional, mantiene en alerta a autoridades y población por su influencia directa en el clima local y regional.

Qué es la DANA y por qué se llama Aníbal

Según reportó el Senamhi, la DANA corresponde a un sistema atmosférico frío que se instala en los niveles altos y medios de la atmósfera, entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie, especialmente sobre el océano Pacífico cerca de Perú y Chile. Este tipo de sistema facilita el transporte de humedad desde la Amazonía hacia los Andes, provocando precipitaciones tanto líquidas como sólidas en la sierra peruana.

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El Senamhi informó que la DANA es un sistema atmosférico frío que se ubica entre 5 y 10 kilómetros de altura sobre el Pacífico cerca de Perú y Chile. (Andina)

El Senamhi implementó desde 2026 una lista de nombres para identificar cada DANA, alternando nombres femeninos y masculinos por orden alfabético. La actual lleva el nombre Aníbal, y se desarrolla sobre el Pacífico al norte de Chile, acercándose al territorio peruano y creando condiciones propicias para lluvias, aguanieves, granizo y nieve en zonas altas, sobre todo en localidades ubicadas a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Cómo se manifiesta la DANA

De acuerdo con especialistas del Senamhi, la DANA se percibe como una burbuja de aire muy grande y fría que avanza desde el Pacífico sur hacia latitudes tropicales, tanto oceánicas como continentales.

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Al desplazarse e ingresar a la región andina, esta masa de aire frío se cruza con otra masa cálida y húmeda proveniente de la Amazonía. La interacción produce precipitaciones intensas, lluvias y nevadas, principalmente por encima de los 3,800 metros.

La llegada de la DANA Aníbal favoreció la aparición de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en la sierra sur. La ingeniera Grina Avalos, vocera del Senamhi, explicó en diálogo con Latina que la DANA actúa exacerbando condiciones de tiempo severo, no solo en forma de lloviznas o lluvias en la costa central y sur, sino también con nevadas importantes en la sierra sur y parte de la sierra central.

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Grinia Ávalos, subdirectora de predicción climática del SENAMHI, aclara que las recientes precipitaciones no son lluvias sino lloviznas persistentes. Explica que aunque no son un efecto directo del Fenómeno El Niño, el calentamiento del mar ha intensificado el fenómeno DANA, causando problemas como deslizamientos e inundaciones. | Canal N

Regiones y localidades más afectadas

Las áreas más impactadas por la DANA Aníbal corresponden a la sierra sur del país: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna. También pueden observarse efectos en zonas de la sierra central como Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco. La latitud afectada va desde los 19 hasta los 10 grados sur.

En Lima Metropolitana, la DANA ha contribuido en parte a las lluvias intensas, particularmente en los distritos del sur como Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde se han reportado aniegos e inundaciones.

“La llovizna va a continuar todavía hoy, principalmente en los distritos de Lima Sur”, indicó Grina Avalos a Latina, añadiendo que la alerta roja se mantiene vigente en los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa.

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Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte

Duración del fenómeno y contexto climático

La vocera del Senamhi señaló que la condición de lluvias y lloviznas persistirá al menos hasta el 19 de agosto, especialmente en la costa sur. El fenómeno se ve intensificado por el calentamiento del mar en el contexto de El Niño, que incrementa la humedad y la inestabilidad atmosférica, según explicó Avalos.

La especialista subrayó que la presencia de la DANA Aníbal coincide con la instalación de El Niño, hecho que ha potenciado la intensidad de las precipitaciones en la región.

“Debido al calentamiento del mar en el contexto de El Niño, esas lloviznas se han exacerbado de manera significativa”, afirmó la vocera del Senamhi citada por Latina.

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Monitoreo de las DANA

Para facilitar el seguimiento de estos sistemas, el Senamhi ha publicado una lista de nombres para las DANA entre 2026 y 2029, alternando géneros y siguiendo el orden alfabético. Entre los nombres seleccionados se encuentran Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel, Jessica, entre otros.

Especialistas del Senamhi señalaron que la DANA Aníbal produce lluvias intensas y nevadas por encima de los 3.800 metros al interactuar con aire cálido y húmedo. (Andina)

La entidad precisó que esta medida busca simplificar la identificación y comunicación de alertas para la población y los servicios de emergencia.

El Senamhi continuará emitiendo avisos y monitoreos sobre la evolución de la DANA Aníbal y su impacto en el territorio nacional, particularmente en las regiones altoandinas y la costa sur, donde las condiciones meteorológicas se mantienen bajo vigilancia.

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