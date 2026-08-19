El Niño extraordinario acecha al Perú: la Marina de Guerra advierte una probabilidad mayor al 50% hasta diciembre

La Teniente Greta Ruiz Laos, vocera de la Marina de Guerra, analiza en Latina Noticias el avance del Fenómeno El Niño. Se detallan las altas temperaturas en la superficie del mar y las proyecciones del ENFEN para los próximos meses. | Latina

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El fenómeno El Niño Costero continúa intensificándose frente a las costas del Perú, mientras la Marina de Guerra monitorea la evolución de las condiciones del océano y la atmósfera ante un escenario que podría alcanzar una intensidad extraordinaria durante los próximos meses.

La teniente Greta Ruiz Laos, vocera de la Marina de Guerra del Perú, explicó que entre la primera y segunda semana de agosto se observó un incremento progresivo de las anomalías de la temperatura superficial del mar, comportamiento asociado a los vientos provenientes del oeste y al desplazamiento de las ondas Kelvin hacia las costas peruanas.

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La especialista presentó estos indicadores durante una entrevista en Latina Noticias, donde también explicó las últimas proyecciones del ENFEN y diferenció el comportamiento de El Niño Costero de los efectos que viene provocando la DANA Aníbal en otras regiones del país.

Un Niño global muy fuerte y un Niño Costero extraordinario

De acuerdo con el último comunicado del ENFEN, emitido el 14 de agosto, las condiciones del Pacífico continúan evolucionando hacia escenarios de mayor intensidad.

El Anticiclón del Pacífico Sur viene protagonizando una 'pelea' con el Fenómeno El Niño que determinará si en el norte del Perú se producen o no intensas lluvias. (Composición: Infobae Perú)

En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, existe una probabilidad superior al 50% de que se presente un evento El Niño muy fuerte entre octubre y enero.

En el caso de la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador y utilizada para evaluar el comportamiento de El Niño Costero, la Marina informó que existe una probabilidad superior al 50% de que se presente un evento extraordinario entre agosto y diciembre.

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La vocera señaló que la evolución observada durante las últimas semanas coincide con la tendencia que ya había sido estimada y que las condiciones continuarían intensificándose hacia los últimos meses del año.

El mar registra anomalías cerca a los 30° grados en invierno

Entérate de las causas detrás de las altas temperaturas y los vientos anómalos en el país. Una experta de la Marina de Guerra muestra con mapas cómo El Niño calienta el mar y cómo la DANA Aníbal genera fuertes vientos en el centro y sur. | Latina

Uno de los indicadores que refleja el calentamiento asociado al fenómeno es la temperatura superficial del mar.

Las imágenes presentadas por la Marina de Guerra muestran anomalías de hasta 6,6 °C por encima de los valores habituales en determinados sectores del litoral. Al sumar estas anomalías a las temperaturas climatológicas, los registros alcanzan aproximadamente los 30 °C en las zonas más cálidas del norte del país.

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En otros puntos del litoral también se observan incrementos importantes, con anomalías de 5,4 °C, 4,8 °C, 3,9 °C, 2,4 °C y 1,9 °C, lo que evidencia que el calentamiento se extiende a diferentes sectores de la costa.

Este comportamiento está relacionado con vientos provenientes del oeste y el desplazamiento de las ondas Kelvin hacia las costas peruanas, condiciones que favorecen el calentamiento de las aguas frente al litoral.

Según la vocera, el incremento progresivo registrado durante las últimas semanas era parte de la evolución que se esperaba y mantiene la tendencia observada en los monitoreos anteriores.

El calentamiento también se refleja en el aire

El incremento de las temperaturas no se limita al océano. La presentación de la Marina también mostró anomalías importantes en la temperatura del aire a lo largo del litoral peruano, con una diferencia de hasta 4,5 °C por encima de lo habitual.

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En el punto con la mayor variación, el valor climatológico es de 25,5 °C y, al sumarle la anomalía de 4,5 °C, la temperatura alcanza aproximadamente los 30 °C. También se registran anomalías de 3,9 °C, 3,8 °C, 3,5 °C y 1,8 °C en otros sectores de la costa.

La mayor variación se concentra en el norte del país. La teniente Greta Ruiz Laos puso como ejemplo a Talara, donde la temperatura del aire se encuentra alrededor de los 30 °C, unos 4,5 °C por encima de su valor climatológico.

DANA Aníbal y El Niño Costero: dos fenómenos diferentes

Mientras El Niño Costero continúa intensificándose, otro fenómeno atmosférico viene generando condiciones particulares en distintas zonas del país: la DANA Aníbal.

La teniente Ruiz Laos aclaró que ambos fenómenos son diferentes y que la DANA no se presenta necesariamente como consecuencia de El Niño. Sin embargo, en esta ocasión coinciden temporalmente sobre el territorio peruano.

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La DANA puede presentarse en distintos momentos del año y, en este caso, su interacción con el anticiclón del Pacífico Sur está provocando un incremento de los vientos y favoreciendo las precipitaciones registradas durante los últimos días.

“Justo tenemos los dos al mismo tiempo. Entonces tenemos estas condiciones tanto en el norte como en el centro del país un poco diferenciadas”, explicó.

Mientras El Niño Costero está relacionado con el calentamiento anómalo de las aguas frente a la costa peruana, la DANA Aníbal está asociada a las condiciones atmosféricas que vienen provocando lluvias inusuales y granizo en zonas de la sierra, además de un incremento de los vientos.

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De acuerdo con la información citada por la Marina, las condiciones asociadas a la DANA estaban previstas hasta el 18 de agosto.

Fin de año será un periodo clave

El periodo comprendido entre octubre y diciembre aparece como especialmente relevante para la evolución del fenómeno, debido a las probabilidades proyectadas para las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2.

Para el Perú, el principal foco de atención está en la región Niño 1+2, frente a sus costas, donde se contempla una probabilidad superior al 50% de alcanzar una intensidad extraordinaria.