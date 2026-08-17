Emergencia vial en el sur de Perú: huaico arrasa la Costanera en Ilo y deja 10 kilómetros de autos varados en Arequipa

Un huaico destruyó parte de la carretera Costanera Sur y bloqueó el tránsito entre Arequipa, Tacna e Ilo en el sur de Perú.

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Un huaico destruyó parte de la carretera Costanera Sur y bloqueó el tránsito en el sur de Perú, generando una emergencia vial que afecta a miles de personas entre las regiones de Arequipa, Tacna e Ilo.

Según informó RPP Noticias, el fenómeno natural arrasó con varios tramos clave de la infraestructura, lo que ha dejado a cientos de vehículos y pasajeros varados durante más de doce horas.

En tanto, a causa de las intensas lluvias, diez kilómetros de vehículos permanecen inmóviles en la Panamericana Sur. El bloqueo se extiende entre los kilómetros setecientos setenta y dos y setecientos ochenta y dos, en el tramo comprendido entre los distritos de Ocoña (provincia de Camaná) y Atico (provincia de Caravelí), en la región Arequipa.

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El ingreso de lodo, piedras y rocas interrumpió completamente el tránsito en el sector de Ático. Composición: Infobae

Las fuertes precipitaciones del domingo originaron el deslizamiento de rocas, lodo y piedras sobre la vía, afectando la circulación de decenas de buses, camiones y vehículos particulares.

El punto más crítico se localizó en el sector conocido como Quebrada Onda, cerca del kilómetro setecientos setenta y dos, en Atico. También se reportó el ingreso de huaicos en los sectores de La Florida y La Planchada, según información recogida por RPP Noticias.

Emergencia en Costanera Sur

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el impacto del huaico en la carretera Costanera Sur, a la altura de Picata.

Como lo reportó el usuario Roger García en su cuenta de X (antes Twitter), “un huaico destruyó parte de la carretera Costanera Sur, a la altura de Picata, y bloqueó el tránsito en Ilo. No hay paso para quienes viajan entre Arequipa, Tacna e Ilo. Se recomienda tomar precauciones”. La imagen evidencia el colapso del talud y la interrupción total de la vía, dejando intransitables las rutas entre regiones claves del sur peruano.

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Las precipitaciones en Ático y Ocoña provocaron desprendimientos desde las zonas altas. El tránsito hacia Lima permanece restringido como medida de seguridad. Facebook

Causas meteorológicas

El jefe zonal del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, explicó a RPP Noticias que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad están asociadas al calentamiento de las aguas del mar por el fenómeno del Niño costero, sumado a la presencia de la DANA Aníbal, una masa de aire frío en altura. Al entrar en contacto con aire cálido húmedo cerca de la superficie, esta combinación ha generado lluvias intensas en la costa y nevadas en zonas altas.

RPP Noticias detalló que Provías Nacional solo podrá iniciar labores de limpieza una vez que las condiciones climáticas lo permitan. La entidad espera contar con maquinaria propia y el apoyo de las municipalidades distritales de la zona afectada para restablecer la transitabilidad.

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Quebrada Onda, cerca del kilómetro 772 en Atico, fue el punto más crítico del huaico, con reportes también en La Florida y La Planchada.

Impacto en el transporte

El secretario regional del Consejo Nacional de Transporte Urbano, Mario Lobón, declaró que al menos cuatrocientos buses de transporte de pasajeros permanecen varados en el tramo afectado de la Panamericana Sur.

Como medida preventiva, la Policía Nacional ha dispuesto el cierre de la carretera desde el puente Ocoña, coordinando con el personal del peaje para informar a los usuarios y evitar que continúen su trayecto hacia Lima o Arequipa.

Las unidades de gestión educativa locales de Camaná, Islay y Caravelí ordenaron a los directores escolares adoptar medidas de prevención por las lluvias, y algunas instituciones educativas optaron por la modalidad virtual.

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Advertencias y previsiones

El SENAMHI había advertido sobre la llegada de la DANA Aníbal, pronosticando lluvias intensas en la sierra sur y el centro del país entre el 16 y el 18 de agosto. Las precipitaciones podrían continuar en los días siguientes, aunque la duración exacta permanece incierta.

La recomendación para quienes planean viajar por tierra hacia Arequipa, Tacna o Ilo es posponer el viaje hasta que las autoridades liberen las rutas bloqueadas y se garantice la seguridad de los desplazamientos.