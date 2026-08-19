ERM 2026: todo sobre la designación de locales de votación, según ONPE

Un colegio en Perú funcionará como local de votación para la segunda vuelta de 2026, con ciudadanos presentes y banderas peruanas decorando el recinto electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el proceso técnico que se aplicará para la designación de los locales de votación en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Según el reglamento aprobado mediante la Resolución Jefatural N° RJ-95-2026, el procedimiento considera aspectos como infraestructura, seguridad, accesibilidad y proximidad al domicilio de los electores, a fin de garantizar un voto seguro y accesible para toda la ciudadanía.

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, la evaluación de los locales está a cargo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), que prioriza el uso de universidades, institutos e instituciones educativas públicas y privadas. En caso de no ser suficientes, se considerarán locales municipales y, en última instancia, otras entidades públicas o establecimientos idóneos.

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Para que un espacio sea considerado apto, la ODPE verifica el aforo, el estado de la infraestructura, la accesibilidad para personas con discapacidad, la seguridad y la ubicación geográfica, buscando que los electores tengan un punto de sufragio cercano y funcional.

El organismo recordó que la participación de los locales no solo implica prestar un espacio, sino que contribuye directamente al ejercicio democrático de la ciudadanía.

La ONPE advirtió además que, si una institución rechaza ser utilizada como local de votación, la ODPE puede levantar un acta de negación y, si corresponde, iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

Según la normativa, la sanción puede oscilar entre 50 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, entre 275 000 y 550 000 soles.

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Compensación y obligaciones para los miembros de mesa

Junto a los lineamientos sobre locales, la ONPE informó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para las ERM 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente.

Este beneficio se otorgará a quienes asuman efectivamente el cargo durante la jornada del 4 de octubre, conforme explicó el organismo a través de Andina Noticias.

Los miembros de mesa cumplen un papel clave en la instalación, atención a los votantes, supervisión del acto de sufragio y cierre del proceso, incluyendo el conteo de votos y la elaboración de las actas electorales.

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El sorteo realizado por la ONPE designó a nueve ciudadanos por cada mesa de sufragio —tres titulares y seis suplentes—, todos ellos responsables de presentarse al inicio de la jornada electoral.

Además de la compensación monetaria, los miembros de mesa que completen el proceso de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable, aplicable tanto para trabajadores del sector público como privado.

Este beneficio busca reconocer el tiempo y la responsabilidad asumida por quienes facilitan el desarrollo del proceso electoral.

Las funciones de los miembros de mesa incluyen recibir y verificar la identidad de los electores, entregar cédulas de votación, supervisar el depósito de las papeletas y verificar firmas y huellas. El presidente de mesa solicita y devuelve el DNI al elector, el secretario verifica los datos en la lista y el tercer miembro supervisa el ánfora de sufragio.

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Finalizada la votación, los titulares revisan la lista de electores, marcan a quienes no acudieron y completan las actas, paso previo al escrutinio final. La capacitación obligatoria para los miembros de mesa busca asegurar que todas estas tareas se realicen conforme a lo previsto y sin errores, señaló la ONPE.