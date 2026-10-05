Perú

Indecopi encabeza foro regional sobre propiedad industrial: ¿cómo pueden las patentes y marcas facilitar financiamiento?

El organismo regulador peruano planteó una mayor articulación entre las entidades de propiedad intelectual, el sistema financiero, las universidades y el sector privado

La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución N.° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.
El registro de marcas, patentes y diseños industriales otorga derechos de exclusividad y reduce las controversias por usos no autorizados.
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La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Milagros Maraví, representó al Perú en una conferencia de alto nivel sobre propiedad industrial que reunió en Madrid a delegaciones de 15 países iberoamericanos. La cita abordó mecanismos de cooperación regional y el uso de activos intangibles como patentes, marcas y diseños para impulsar la innovación y el acceso a financiamiento.

El encuentro fue organizado por el Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI), espacio integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

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Perú suscribió un memorando con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

El 1 de octubre, Maraví participó en la suscripción de un Memorando de Entendimiento entre el IBEPI y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El acuerdo busca ampliar la colaboración entre ambas instituciones y fortalecer los sistemas de propiedad industrial de los países que integran el programa.

La propiedad industrial comprende herramientas legales que protegen creaciones y signos vinculados con la actividad económica. Entre ellos figuran las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

Indecopi
La presidenta ejecutiva de Indecopi, Milagros Maraví, representó al Perú en la conferencia iberoamericana sobre propiedad industrial celebrada en Madrid.

Para las empresas, registrar estos activos permite establecer quién tiene derechos sobre un producto, un procedimiento o una identidad comercial. La protección también puede reducir controversias por usos no autorizados y facilitar operaciones de licenciamiento, franquicias, alianzas comerciales o transferencia de tecnología.

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La agenda de Madrid forma parte de los eventos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno. Las autoridades de los países participantes evaluaron iniciativas comunes para promover la innovación y el intercambio de experiencias entre sus oficinas nacionales de propiedad industrial.

Las marcas y las patentes pueden convertirse en activos para buscar crédito

Durante la jornada del 2 de octubre, la titular del Indecopi participó en la mesa redonda “La perspectiva iberoamericana ante la financiación basada en activos intangibles: iniciativas y retos”. El debate reunió también a autoridades de Brasil, Guatemala, Portugal y México.

La discusión se centró en la posibilidad de utilizar derechos de propiedad industrial como respaldo dentro de mecanismos de financiamiento. Una patente, una marca consolidada o un diseño registrado pueden tener valor económico, aunque su uso como garantía enfrenta dificultades de valorización, registro, ejecución y aceptación por parte del sistema financiero.

Producción de vacunas (AdobeStock)
El IBEPI y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la colaboración institucional.

Maraví planteó la necesidad de reforzar la coordinación entre entidades vinculadas con la propiedad intelectual, las instituciones financieras, las universidades, los organismos de innovación y las entidades de promoción empresarial.

“Tenemos el reto de fortalecer la articulación entre el sistema de propiedad intelectual, las entidades financieras, los organismos de innovación, las universidades y las instituciones de promoción empresarial”, afirmó la funcionaria.

El IBEPI reúne a oficinas de propiedad industrial de 15 países

El IBEPI es un programa de cooperación iberoamericana que reúne a las instituciones responsables de administrar los derechos de propiedad industrial en sus países miembros. Su objetivo es promover acciones conjuntas para mejorar los servicios de registro, facilitar el intercambio de información y apoyar políticas de innovación.

El espacio permite que las oficinas compartan experiencias sobre trámites, digitalización, protección de marcas y patentes, capacitación técnica y atención a emprendedores, investigadores y empresas. También promueve iniciativas regionales frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales, como la falsificación, la piratería y la apropiación indebida de signos comerciales.

La participación peruana en Madrid coloca el debate sobre propiedad industrial en un plano más amplio que el registro de una marca o una patente. El desafío consiste en que estos derechos puedan integrarse a estrategias empresariales, procesos de innovación y alternativas de financiamiento para empresas de distintos tamaños.

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