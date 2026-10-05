Perú

Poder Judicial dicta prisión preventiva por 18 meses contra investigados por el asesinato de “China Polo”

El presunto sicario, Luis Obispo Díaz, afirmó que una persona apodada ‘Pure’ estaría detrás del asesinato de la periodista y excandidata al Gobierno Regional de Áncash

Luis Iván Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila reaparecen.
Luis Iván Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila reaparecen.
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El juez Miguel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, ordenó 18 meses de prisión preventiva para los ciudadanos venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald Toro Artila, investigados por el asesinato de la periodista Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, el pasado 19 de septiembre en Caraz.

La Fiscalía señala a Obispo Díaz como presunto autor de los disparos que causaron la muerte de Aponte Polo y a Toro Artila como supuesto financista del crimen. A ambos se les atribuyen los delitos de sicariato, homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa, lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves por proyectil de arma de fuego.

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Horas antes del ataque, la excandidata al Gobierno Regional de Áncash había anunciado que difundiría revelaciones sobre postulantes del partido Alianza para el Progreso en Áncash y presuntas irregularidades policiales vinculadas con obras en Chiclayo.

Aponte Polo desarrollaba actividad política y ejercía el periodismo a través de su página de Facebook “China Polo Dominical”. Desde esa plataforma emitía reportajes y denunciaba presuntos actos de corrupción en municipalidades, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Un reportaje que revela los últimos avances en la investigación del asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash. El fiscal del caso detalla las diligencias, mientras el presunto sicario se encuentra hospitalizado y fuertemente custodiado.

“Pure”: El posible autor intelectual del crimen

La declaración de Obispo Díaz incorporó un posible indicio sobre quién habría ordenado el crimen. El investigado afirmó que un ciudadano venezolano al que conoce como “José” lo contactó para ofrecerle matar a Aponte Polo a cambio de S/ 15.000, luego de que inicialmente le propusieran S/ 10.000, según el acta de la declaración a la que accedió Infobae Perú.

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El dinero habría sido incrementado en S/ 5.000 porque Obispo Díaz dijo que tenía necesidad. También sostuvo que “José” obtuvo su número telefónico a través de una mujer venezolana conocida como “Gocha”, quien vende comida ambulante en la zona de Bayóvar, cerca de los paraderos del tren eléctrico.

Al ser consultado sobre la identidad de quienes ordenaron el asesinato, Obispo Díaz mencionó a una persona apodada “Pure”

“Cuando yo le preguntaba por curiosidad quién estaba detrás de todo esto, ‘José’ me señaló que el que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’. Solamente me mencionaba eso, pero no sé quién es esa persona, aclarando que ‘Pure’ también se le dice a una persona vieja”.

Mujer con anteojos de marco negro y chaqueta oscura habla frente a un micrófono mientras sostiene hojas de papel
La periodista y candidata Susy Aponte Polo habla ante un micrófono durante un acto político antes de su asesinato en la provincia peruana de Huaylas. (Foto: Ojo Público)

El investigado insistió en que solo recibió el encargo de “José” y que ese contacto se comunicaba con “Pure”. Según su versión, “José” le propuso el asesinato durante la primera semana de septiembre y le preguntó si podía realizar una “chamba” que consistía en “darle chuleta a una tipa”, expresión que explicó como “darle de baja o matarla”.

“José” fue descrito como un ciudadano venezolano alto, moreno, de cabello semiondulado, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,70 metros. Su pareja sería B-Ángel Alexandra Toro Montezuma, hermanastra de Ronald Toro Artila.

La investigación fiscal identifica a “José” como Adrián Azuje Solis o Adrián Solis Azuaje, quien trabajaría como repartidor. Obispo Díaz aseguró que él, B-Ángel Alexandra Toro Montezuma y otro venezolano conocido como “Morocho” estaban en Áncash siguiendo los movimientos de Aponte Polo, y afirmó haberlos reconocido en imágenes de cámaras de seguridad de un hostal donde se hospedaron.

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