Perú

Falleció Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, quien enfrentó trabas en la justicia peruana tras el crimen de su hija

La progenitora buscó durante casi cuatro años conocer el paradero de su hija, desaparecida en agosto de 2016. Tras confirmarse el asesinato, mantuvo el reclamo de justicia frente a demoras en la investigación y decisiones judiciales cuestionadas por la familia

Murió Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, tras una década de lucha contra la impunidad
Murió Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, tras una década de lucha contra la impunidad|Foto: Flora Tristán
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Rosario Aybar Servelión, madre de Solsiret Rodríguez, falleció luego de sostener durante más de una década una búsqueda de justicia por su hija, desaparecida y asesinada en Lima en 2016. Su muerte fue comunicada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán este lunes 5 de octubre.

La organización recordó a Aybar como una mujer que enfrentó la pérdida irreparable de su hija y que sostuvo su reclamo por justicia para Solsiret y para otras mujeres desaparecidas.

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“Ella fue fuerza para su familia y para otras madres que, como ella, nunca dejaron de luchar”, se lee en el mensaje de despedida.

Murió Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, tras una década de lucha contra la impunidad|Foto: Flora Tristán
Murió Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, tras una década de lucha contra la impunidad|Foto: Flora Tristán

Una lucha incansable

La muerte de Rosario Aybar ocurre después de una lucha que se extendió por más de diez años. Durante ese tiempo, cuestionó las demoras y las respuestas de las autoridades frente a la desaparición de Solsiret Rodríguez.

Su caso expuso las dificultades que enfrentan las familias de mujeres desaparecidas al buscar una investigación diligente. Aybar insistió en que la justicia peruana debía esclarecer lo ocurrido con su hija y sancionar a los responsables.

La búsqueda no se limitó al caso de su hija. Rosario Aybar acompañó a otras familias que atravesaban situaciones similares y reclamó mayor respuesta estatal ante las desapariciones de mujeres y la violencia. En muchas ocasiones participó de las marchas y reuniones para alzar la voz por las víctimas.

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Solsiret Rodríguez es un nombre que resuena con fuerza en la búsqueda de justicia en Perú. Asimismo, otras mujeres se han sumado a esta lamentable lista de personas asesinadas| Clara Giraldo (Infobae Perú)
Solsiret Rodríguez es un nombre que resuena con fuerza en la búsqueda de justicia en Perú. Asimismo, otras mujeres se han sumado a esta lamentable lista de personas asesinadas| Clara Giraldo (Infobae Perú)

Solsiret Rodríguez Aybar era una estudiante de Sociología y activista que desapareció el 23 de agosto de 2016 en el Callao. Desde ese día, sus padres, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, iniciaron una búsqueda que se prolongó durante años. Repartieron volantes, participaron en movilizaciones y realizaron averiguaciones por cuenta propia ante la falta de respuestas sobre su paradero.

Según el relato de la familia y de su defensa, cuando reportaron la desaparición recibieron comentarios que minimizaban el caso y sugerían que Solsiret se había ido voluntariamente o abandonado su hogar. La denuncia formal se registró recién el 1 de septiembre de 2016.

Durante los primeros meses, la pesquisa acumuló demoras y errores. La Policía sostuvo incluso la hipótesis de que Solsiret se encontraba en el norte del país, a partir de fotografías tomadas en 2015. Tampoco se revisó de inmediato el entorno más cercano de la joven. La prueba de luminol en la vivienda donde residía se realizó siete meses después de su desaparición, cuando el lugar sospechosamenten había sido remodelado.

El caso dio un giro en 2019, cuando la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) asumió las diligencias. El levantamiento de las comunicaciones telefónicas permitió establecer que el celular de Solsiret continuó activo en el Callao el día en que, según una versión inicial, ella habría abandonado su casa.

En febrero de 2020, Andrea Aguirre, exconcuñada de Solsiret, confesó que la joven había muerto y que ocultaba una parte de su cuerpo. La declaración se produjo mientras Aguirre y su expareja, Kevin Villanueva Castillo, estaban detenidos como sospechosos.

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva obtiene reducción de pena de 30 a 6 años y es absuelto del cargo de feminicidio. (Composición: Infobae)
Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva obtiene reducción de pena de 30 a 6 años y es absuelto del cargo de feminicidio. (Composición: Infobae)

Aguirre Concha fue condenada a 28 años de prisión por homicidio calificado, mientras que Villanueva fue condenado a 30 años, pero luego fue cambiado por encubrimiento, lo que redujo su pena y ahora se encuentra en libertad.

El 23 de octubre, la Corte Suprema realizará la audiencia de casación en la que evaluará si anula la condena impuesta a Kevin Villanueva Castillo por encubrimiento real. Si el tribunal admite el recurso, deberá revisarse su presunta responsabilidad en el feminicidio de Solsiret Rodríguez Aybar.

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