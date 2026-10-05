Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas reaccionaron así tras conocerse su derrota en las elecciones de Cajamarca

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas permanecen sentados entre el público durante la difusión de los resultados electorales en Cajamarca. Las imágenes registran sus miradas fijas hacia la pantalla y breves comentarios entre ellos en un auditorio.

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Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas recibieron los primeros resultados de las elecciones regionales de Cajamarca desde el local de campaña del candidato, ubicado en la ciudad. La modelo acompañó a su pareja durante la jornada y ambos siguieron juntos la difusión del boca de urna.

A las 17:00, cuando Datum y América Televisión dieron a conocer las cifras preliminares de las elecciones regionales y municipales 2026, Edison Carrasco apareció como el virtual ganador de la contienda por el Gobierno Regional de Cajamarca.

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Las imágenes de la reacción de la pareja fueron difundidas por Caxamarca al Día. En el video se observa a Rojas atenta a la transmisión y con evidente sorpresa tras conocer la diferencia que marcaban los primeros resultados.

La exintegrante de programas de entretenimiento tuvo una participación activa durante la campaña de Ramírez. En los días previos a los comicios, publicó contenido desde Cajamarca y lo acompañó en actividades con simpatizantes y vecinos de la región.

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas presencian la transmisión de los resultados a boca de urna de las elecciones en Cajamarca.

Mientras Rojas seguía la información con un gesto de desconcierto, Joaquín Ramírez mantuvo una postura más serena. El político, que masticaba chicle mientras veía la transmisión, indicó que los datos difundidos correspondían a una medición preliminar y que el panorama podía variar con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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En el local partidario, los simpatizantes de Cajamarca Renace también aguardaron los resultados oficiales. La agrupación esperaba que el procesamiento de las actas electorales confirmara o modificara la tendencia que mostró el boca de urna.

¿Cuál fue el resultado que venció a Joaquín Ramírez?

Según las cifras de boca de urna difundidas por Datum y América Televisión, Joaquín Ramírez obtuvo 20,3% de los votos, mientras que Edison Carrasco alcanzó 30,9%, con lo cual quedó por delante en la carrera por la gobernación regional.

Los primeros datos marcaron una diferencia de 10,6 puntos porcentuales entre los dos principales candidatos. Ramírez postuló por Cajamarca Renace, mientras que Carrasco representó a Somos Perú en estas elecciones regionales.

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Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez presencian el anuncio de los resultados de los comicios electorales en Cajamarca.

Con ese resultado preliminar, el candidato de Cajamarca Renace no logró ubicarse en el primer lugar de la votación. Las cifras difundidas durante la tarde correspondieron al boca de urna, por lo que no equivalen al cómputo oficial que debe establecer la ONPE a partir de las actas electorales.

La difusión de estos porcentajes provocó la reacción de quienes se encontraban en la base de campaña de Ramírez. A la espera de los resultados oficiales, el candidato evitó dar por cerrada la contienda y sostuvo que el conteo posterior podía ofrecer un escenario distinto.

Sheyla Rojas estuvo en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez

Antes de que se conocieran los resultados, Sheyla Rojas acompañó a Joaquín Ramírez en una actividad previa a las elecciones regionales y municipales 2026. La influencer compartió imágenes de la visita a un comedor popular de Cajamarca, donde ambos desayunaron antes de que el candidato acudiera a votar.

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La pareja llegó al comedor popular Gustitos y Sazón, donde las encargadas de preparar los alimentos los recibieron. La actividad se realizó antes de que Ramírez se dirigiera a cumplir con su deber ciudadano.

A través de sus historias de Instagram, Rojas publicó fotografías con las cocineras del lugar. En una de las publicaciones, destacó el trabajo que realizan las integrantes del comedor para apoyar a personas de bajos recursos.

La modelo Sheyla Rojas estuvo presente en un desayuno junto al político Joaquín Ramírez en Cajamarca. En las imágenes se observa a ambos sentados frente a una mesa servida con platillos y bebidas tradicionales, acompañados por otras personas durante una reunión pública.

“Con las mujeres que cocinaron con amor y apoyan a personas con bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’”, escribió la figura televisiva junto a una de las postales de su visita.

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En otros videos, se observó a la modelo mientras comía una sopa junto al candidato. Ramírez conversó con algunas asistentes que se acercaron al lugar y compartieron sus expectativas por la jornada electoral en Cajamarca.