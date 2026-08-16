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Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE sorteará ubicación de organizaciones en las cédulas

El procedimiento se realizará el miércoles 19 y determinará el orden de nombres y símbolos de partidos y movimientos regionales en el documento electoral

Gráfico muestra una urna electoral con papeletas, la bandera de Perú, un mapa delineado del país y personas participando en un proceso de votación.
Representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú, mostrando una urna con papeletas, la bandera nacional y ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El orden en que aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 será definido mediante sorteos públicos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) programó estas actividades para el próximo miércoles 19 en distintas sedes del organismo electoral.

La ubicación de los partidos políticos será determinada mediante un sorteo que se realizará en la sede central de la ONPE en Lima. En el caso de los movimientos regionales, el procedimiento se desarrollará en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso.

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Una mujer con lentes y un hombre de cabello blanco participan en una votación. Dos personas con chalecos de JNE y una urna electoral se observan al fondo
Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)

Partidos y movimientos en bloques diferentes

La distribución de las organizaciones políticas en la cédula ya cuenta con una disposición previamente establecida. Según el sorteo público realizado el 10 de junio de 2026, el bloque de partidos políticos estará ubicado en la parte superior, mientras que el bloque correspondiente a los movimientos regionales se situará en la sección inferior.

Las alianzas electorales serán consideradas dentro de uno u otro bloque de acuerdo con su ámbito de participación. De esta manera, las alianzas de alcance nacional serán ubicadas junto con los partidos políticos, mientras que aquellas de alcance regional corresponderán al bloque de movimientos regionales.

Una vez establecido mediante sorteo el orden de ubicación, la distribución de las organizaciones en las cédulas solo podría modificarse por decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto ocurriría, por ejemplo, si el organismo jurisdiccional determina que una candidatura no sea inscrita o sea excluida del proceso electoral.

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Primer plano de una cédula electoral blanca con símbolos de partidos políticos en cuadrados de colores y el texto en negrita "Elecciones Regionales y Municipales 2026".
Una cédula electoral con los símbolos inventados de varios partidos políticos y el texto "Elecciones Regionales y Municipales 2026" se muestra en un primer plano, ilustrando el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si una candidatura es excluida?

Cuando una candidatura sea retirada de la cédula por una decisión del JNE, la organización política que ocupaba esa posición dejará de aparecer en el documento electoral. En ese caso, el espacio será ocupado por la organización política que tenga la posición inmediatamente inferior, siguiendo el orden establecido durante el sorteo.

Este mecanismo permitirá que no queden filas vacías en las cédulas de sufragio. Por ello, aunque el sorteo determine inicialmente la ubicación de las organizaciones políticas, la distribución definitiva podría presentar modificaciones si se producen decisiones posteriores de la autoridad electoral.

Ilustración del mapa de Perú con colores de la bandera, mostrando urnas, un votante, un grupo de personas y el texto 'Elecciones Regionales y Municipales 2026'.
Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se realizará el sorteo de la ONPE

El procedimiento se desarrollará de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Resolución Jefatural N.° 000116-2026-JN/ONPE. Para estos sorteos serán consideradas las organizaciones políticas que hayan solicitado la inscripción de sus candidaturas ante los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE).

La ubicación en las cédulas será definida según el orden en que sean extraídos de un bolillero los bolillos asignados previamente a cada organización política. El resultado de esta extracción determinará la posición que corresponderá a cada una dentro del bloque respectivo.

En cada una de las sedes donde se realice el procedimiento participará un notario público, quien dará su conformidad a las distintas etapas del sorteo y a los resultados obtenidos. Su presencia formará parte de las garantías establecidas para el desarrollo del procedimiento público.

Un arreglo de bolillos blancos numerados en una bandeja transparente. Al fondo se observa una persona y una pantalla de ordenador borrosas
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo de bolillos que determinará el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (ONPE)

Autoridades y observadores en el sorteo

Además de los notarios públicos, en los sorteos estarán presentes representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del Jurado Nacional de Elecciones o del Jurado Electoral Especial, según corresponda a cada sede.

También serán invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, observadores, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas. De esta manera, distintos actores vinculados con el proceso electoral podrán presenciar el procedimiento y conocer los resultados de la asignación.

Una persona de espaldas marca una cédula de votación dentro de una cabina electoral. Otra cabina vacía se observa al lado y una pared de ladrillos.
La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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