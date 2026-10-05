Sarah Evaristo resalta la actuación de Universitario en la Copa Brasilia: “Dimos lo mejor que pudimos”

Sarah Evaristo fue una de las protagonistas de Universitario en la Copa Brasilia. Crédito: prensa U

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Sarah Evaristo fue una de las protagonistas de Universitario de Deportes durante su participación en la Copa Brasilia, donde las ‘pumas’ dejaron buenas sensaciones ante equipos brasileños. La central destacó la evolución mostrada por el conjunto ‘crema’ y aseguró que esta experiencia será importante para llegar mejor preparadas al inicio de la temporada 2026/27.

La voleibolista brasileña valoró especialmente la manera en que el equipo afrontó sus primeros compromisos y resaltó el trabajo que vienen realizando para construir una identidad de juego. Para Evaristo, el proceso de preparación en Brasil también permitirá llegar con mayor confianza a los próximos desafíos en territorio peruano.

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“Me gustó mucho cómo nuestro equipo salió a la cancha y cómo estamos construyendo nuestra identidad. Eso es muy importante para los próximos juegos, para los partidos en Perú. Nos estamos preparando para poder tener una buena temporada”, señaló en declaraciones para Central Vóley.

Las palabras de Evaristo llegan después de una destacada participación de las ‘pumas’ en Brasil. Universitario consiguió el subcampeonato de la Copa Brasilia, una experiencia que le permitió enfrentarse a equipos de alto nivel y comprobar el crecimiento del plantel durante esta etapa de preparación.

El conjunto dirigido por Francisco Hervás consiguió una importante victoria en sets corridos ante Gerdau Minas. Además, protagonizó un intenso encuentro ante Fluminense, al que llevó hasta el quinto set antes de terminar cediendo en la definición.

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La central brasileña habló sobre la experiencia del cuadro crema en Brasil, donde consiguió una importante victoria ante Minas y llevó a Fluminense hasta el quinto set. (Video: Central Vóley)

El rendimiento del cuadro ‘crema’ terminó siendo una de las principales sorpresas del torneo. La propia Evaristo reconoció esta situación al hacer un balance de lo ocurrido en la competencia. “Creo que no éramos las favoritas, porque en Brasil los equipos son muy buenos. Dimos lo mejor que pudimos”, manifestó la central brasileña.

El equipo dirigido por Francisco Hervás aprovechó la competencia para sumar minutos de preparación y continuar ensamblando un plantel que presenta varias novedades de cara a la nueva campaña. La experiencia en Brasil sirvió también para que las jugadoras comenzaran a conocerse mejor dentro de la cancha y probaran su nivel ante conjuntos de mayor exigencia.

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Sarah Evaristo volvió a destacar en la red

La Copa Brasilia también marcó el regreso de Sarah Evaristo a las ‘pumas’. La central brasileña volvió al club con el objetivo de aportar su experiencia y jerarquía en una temporada en la que Universitario buscará competir por sus principales objetivos.

Sus primeras actuaciones dejaron señales alentadoras, especialmente por su aporte en el bloqueo y su gran presencia en la red. La jugadora tendrá ahora el reto de mantener ese nivel cuando el equipo regrese a la competencia en Perú y ser una alternativa clave para Francisco Hervás en la Liga Peruana de Vóley.

Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

El mensaje de Sarah Evaristo a los hinchas

Tras la experiencia en Brasil, la central también quiso enviar un mensaje a los seguidores de Universitario y aseguró que el equipo afrontará la temporada con compromiso y disposición para competir en cada encuentro.

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“Vamos a darlo todo, vamos a salir a la cancha y a pelear por cada pelota y cada partido, un partido a la vez”, expresó.

Con la Copa Brasilia como parte de su preparación, Universitario continúa trabajando para llegar de la mejor manera a la temporada 2026/27. El equipo de Hervás buscará trasladar las buenas sensaciones obtenidas en Brasil a sus próximos compromisos en Perú, mientras jugadoras como Evaristo empiezan a mostrar lo que pueden aportar en esta nueva campaña.