Perú

¿Cuándo asumen funciones las nuevas autoridades regionales y municipales que ganaron las elecciones del 4 de octubre?

Aunque las elecciones se realizaron el 4 de octubre, las nuevas autoridades deberán esperar el cierre del proceso electoral antes de iniciar oficialmente sus funciones en 2027

Una mano introduce un papel en una urna blanca de la ONPE junto al perfil de un hombre con traje oscuro y medalla dorada.
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE frente a la silueta de un alcalde investido con medalla oficial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron el 4 de octubre a los próximos representantes de los gobiernos regionales y municipalidades del país. Sin embargo, quienes resulten elegidos no comenzarán a ejercer el cargo inmediatamente después de la jornada electoral.

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las autoridades que resulten electas para el periodo 2027-2030 asumirán funciones desde el 1 de enero de 2027. La fecha comprende a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

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Entre la votación y el inicio de las nuevas gestiones todavía deben cumplirse distintas etapas electorales. La ONPE procesa y contabiliza las actas, mientras los órganos electorales correspondientes resuelven las observaciones y otros asuntos que puedan surgir antes de la proclamación definitiva de las autoridades.

Una mano deposita un voto en una urna de la ONPE junto a un documento de identidad, una cédula electoral, el logo del JNE y un calendario
La jornada de votación para las elecciones regionales y municipales en Perú está programada para el domingo 4 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo empiezan su gestión las autoridades elegidas el 4 de octubre?

El 1 de enero de 2027 es la fecha prevista para el inicio de funciones de las nuevas autoridades regionales y municipales. Ese día comenzará el nuevo periodo de gestión de quienes sean proclamados oficialmente como ganadores de los comicios.

La elección del 4 de octubre permitió escoger a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. La ONPE señala que las ERM 2026 comprenden 25 gobiernos regionales, 196 alcaldías provinciales y 1.696 alcaldías distritales.

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Sin embargo, los primeros resultados difundidos por la ONPE tienen carácter preliminar. El procesamiento de las actas continúa y aquellas que presenten observaciones deben pasar por las instancias electorales correspondientes antes de que se complete la proclamación de resultados.

Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)
Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)

Por ello, un candidato que aparezca en el primer lugar del conteo todavía debe esperar la culminación de las etapas electorales para asumir oficialmente el cargo. El inicio de la gestión queda vinculado a la proclamación de las autoridades que corresponda.

¿Qué pasa si una región necesita segunda vuelta?

En la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales existe una condición adicional. La Ley de Elecciones Regionales establece que una fórmula debe obtener al menos el 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda elección.

Esta segunda vuelta no corresponde a las elecciones de alcaldes provinciales o distritales. Se aplica únicamente a la elección regional y puede modificar el calendario de definición de las autoridades que todavía no tengan un ganador en primera vuelta.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

El JNE contempló en su cronograma la posibilidad de una segunda elección regional. El organismo había señalado que esta jornada debía realizarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

En ese escenario, la autoridad regional no quedaría definida con los resultados del 4 de octubre. Primero deben completarse el escrutinio, la resolución de las actas observadas y, si corresponde, la segunda votación entre las dos fórmulas con mayor respaldo.

Del conteo de votos al 1 de enero: ¿qué falta para el cambio de autoridades?

Después del cierre de las mesas, la ONPE continúa con el procesamiento y contabilización de las actas electorales. Las cifras que aparecen en su plataforma pueden modificarse conforme ingresan nuevas actas y se resuelven aquellas que fueron observadas.

El JNE y los Jurados Electorales Especiales intervienen en las controversias y procedimientos propios de la etapa posterior a la votación. Esta fase resulta necesaria para determinar los resultados definitivos y permitir la proclamación de las autoridades electas.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

La diferencia entre votar y asumir el cargo también explica por qué los candidatos que encabezan inicialmente el conteo todavía deben esperar. La jornada electoral marca la elección, pero el proceso continúa hasta completar todas las etapas previstas por la legislación.

Así, salvo las circunscripciones regionales que requieran una segunda elección, las nuevas autoridades regionales y municipales asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027. Desde esa fecha comenzará oficialmente el nuevo periodo de gobierno en las regiones, provincias y distritos del país.

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