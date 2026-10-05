Perú

Dirección Contra el Terrorismo investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom

El Ministerio del Interior anunció que ya envió información sobre el caso a la Fiscalía de la Nación para que continuen las investigaciones contra las personas involucradas

Dirección Contra el Terrorismo de la PNP investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom. (Foto: Composición - Infobae)
Dirección Contra el Terrorismo de la PNP investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom. (Foto: Composición - Infobae)
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El Ministerio del Interior anunció por medio de un comunicado en su cuenta oficial de X que ya envió a la Fiscalía de la Nación un informe sobre las expresiones violentas formuladas contra la presidenta Keiko Fujimori durante un encuentro de activistas de la macrorregión sur realizado en Arequipa a inicios de septiembre.

Según el documento, la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú “viene desarrollando las diligencias necesarias para establecer la identidad real de los participantes, verificar la autenticidad e integridad del material audiovisual, determinar el contexto en el que se produjeron las expresiones y establecer la eventual existencia de actos de coordinación o concertación vinculados con los hechos materia de investigación”.

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El hecho fue reportado inicialmente por el diario Perú21, que mostró un registro en video de una reunión virtual por Zoom en la que Emiliano Oré Rojas, identificado como “Pepe Chanka” o “Paiche”, habría formulado expresiones vinculadas a la posibilidad de realizar un atentado contra la vida de la presidenta Keiko Fujimori.

En la grabación de dicha sesión, Oré Rojas intervino e indicó que “¿Usted cree que si eliminamos a Keiko Fujimori, el pueblo no nos va a felicitar? Yo tranquilo me iría feliz a la cárcel 500 años por haber limpiado al Perú de una desgracia”.

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Keiko Fujimori

El participante había postulado al Senado durante la campaña de abril con el partido Cooperación Popular, vinculado a Yonhy Lescano. En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones figuraban dos sentencias condenatorias por delitos de peligro común y usurpación, además de una condena por difamación y calumnia contra la hermana de un exgobernador regional, informó el diario.

Durante la misma intervención, Oré Rojas hizo referencia a conversaciones con conocidos de distintas zonas del país. “Eso no significa que seamos terroristas; significa que somos patriotas”, afirmó, antes de añadir: “Hay muchas maneras… he conversado en círculos de amigos de costa, sierra y selva; ellos también se ponen a pensar por qué nos dejamos matar, por qué no podemos hacer lo mismo. Es cuestión de analizarlo”.

El pedido de atacar a Vladimiro Montesinos

Otra asistente, que se identificó como Sabina, intervino después de Oré Rojas y cuestionó a los hombres presentes por limitarse a hablar. “A quien tienen que matar primero es a Montesinos. Si no matan a Montesinos, esta plaga va a seguir avanzando”, sostuvo.

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El encuentro fue organizado por Jesús Paredes Zegarra, quien se presenta como presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua. Un video de invitación distribuido por WhatsApp planteaba la defensa de derechos y soberanía, junto con el rechazo al “injerencismo norteamericano e israelí” y al “colonialismo angloamericanosionista”.

El Ministerio del Interior indicó que la PNP mantendrá las diligencias especializadas “para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes”, con respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico.

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