Perú

Mujer implicada en crimen de “China Polo” muere en accidente de tránsito en Venezuela

Alexandra Toro Montezuma falleció al interior de un bus en el que se trasladaba junto a su hija menor de edad. Su pareja, Adrián Azuaje Solís, también involucrado en el atentado, estaba en el vehículo y resultó gravemente herido

Mujer implicada en crimen de “China Polo” muere en accidente de tránsito en Venezuela. (Foto: Composición - Infobae)
Mujer implicada en crimen de “China Polo” muere en accidente de tránsito en Venezuela. (Foto: Composición - Infobae)
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Alexandra Toro Montezuma, mujer vinculada al atentado contra Susy Aponte Polo, murió junto a su hija de cuatro años el pasado jueves 1 de octubre, cuando el bus en el que escapaban de Perú hacia Venezuela chocó y volcó en el estado de Portuguesa. Su pareja, Adrián Azuaje Solís, señalado como organizador del asesinato de la candidata y periodista, sobrevivió con heridas graves.

Según informó La República, el accidente ocurrió 13 días después del homicidio, cometido el sábado 19 de septiembre. El vehículo de la línea Ruteros de Venezuela impactó contra un separador vial en la autopista General José Antonio Páez, cerca del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare.

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Azuaje, Toro y la menor de edad habían partido desde San Cristóbal, capital del estado de Táchira, con destino a Maracay, en Aragua. En el manifiesto de los 35 pasajeros, Azuaje figuraba como Adrián Solís, de 23 años, y Toro como B’Angel Toro Montesinos.

Los reportes remitidos por la Policía Bolivariana a sus pares en el Perú confirmaron la muerte de la mujer y de la menor, así como la gravedad de las lesiones sufridas por Azuaje. La información fue corroborada por la PNP mientras sigue en la investigación del caso.

Un reportaje que revela los últimos avances en la investigación del asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash. El fiscal del caso detalla las diligencias, mientras el presunto sicario se encuentra hospitalizado y fuertemente custodiado.

La fuga tras la captura del presunto sicario

Azuaje habría dirigido al grupo que se hospedó en un hotel de Caraz desde el miércoles 15 de septiembre para vigilar, seguir y asesinar a Aponte Polo. Las cámaras del establecimiento registraron también a Toro, al sicario Luis Obispo Díaz y a un cuarto sujeto conocido como ‘Morocho’ o ‘Moroco’.

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El día del crimen, los cuatro salieron en distintas direcciones para realizar tareas de vigilancia y proteger a Obispo, considerado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas como el ejecutor material del ataque. Tras disparar contra la periodista, el sicario intentó huir, pero tres integrantes de la seguridad de la víctima lo detuvieron a tiros y luego fue arrestado por la Policía.

Durante los interrogatorios, Obispo confesó el asesinato e identificó a Azuaje, Toro y Ronald Toro Ardila, hermanastro de la mujer. De acuerdo con la investigación, Ronald Toro cubría desde Lima los gastos de los implicados, incluidos traslados, hospedaje, alimentación y chips telefónicos.

La captura inmediata de Obispo provocó la salida inmediata de Azuaje y Toro del país, pues ambos quedaron vinculados al plan criminal. El sicario declaró ante el equipo especial de la División de Investigación de Homicidios de Huaraz y Lima que Azuaje lo contactó mediante una ciudadana venezolana conocida como “Gocha” para matar a la “China Polo” a cambio de S/ 15.000.

Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)
Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)

Prisión preventiva y búsqueda de los contratantes

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila, una vez concluidos los quince días de detención preliminar por el caso de sicariato. La medida fue solicitada por la fiscalía durante una audiencia en Caraz.

El fiscal Raúl Godo Sedán sostuvo que Obispo presenta un peligro de fuga extremo porque es extranjero, no cuenta con arraigo suficiente en Perú y trató de escapar después del homicidio mientras disparaba. Sobre Ronald Toro, señaló que disponía de los recursos económicos y logísticos para facilitar la fuga del sicario y la suya.

El abogado de Ronald Toro, Eduardo Medina Almonte, informó durante la audiencia sobre la muerte de Alexandra Toro y de su hija, además del estado de Azuaje. Para Godo, Ronald Toro tendría vínculos con quien podría ser el autor intelectual de la muerte de Susy Aponte Polo.

La eventual detención de Adrián Azuaje es considerada clave para identificar a quienes lo contrataron para organizar el asesinato de la candidata y periodista.

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