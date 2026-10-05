Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales podrían conocerse en un mes, según el presidente del JNE

Roberto Burneo indicó que se puso como plazo el día 28 de octubre para resolver recuentos de votos que se puedan generar en los próximos días

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó el domingo que los resultados oficiales de las elecciones regionales y municipales de 2026 estarían disponibles entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

“Se han establecido plazos concretos, máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que, los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de qué tan complejo sea el proceso”, indicó el titular del organismo electoral en conferencia de prensa.

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La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha fue consultada sobre una eventual denuncia contra el JNE si Rafael López Aliaga gana los comicios y no recibe las credenciales como alcalde de Lima. “Eso es una decisión que lo tomará el Comité Ejecutivo Nacional si se presentara el caso”, respondió.

Burneo se refirió a esos cuestionamientos y señaló que las decisiones estarán a cargo de los Jurados Electorales Especiales y del pleno de la institución. “Vamos a tomar las decisiones que corresponda. Nadie, ni un funcionario ni una persona que está es válido que nos amenace o pretenda mediatizar las decisiones que con independencia van a tomar los Jurados Electorales Especiales y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que se puso como plazo el día 28 de octubre para resolver recuentos de votos que se puedan generar en los próximos días. (ONPE/JNE)

El titular del organismo electoral añadió que las resoluciones serán adoptadas con independencia y transparencia. “Eso sí lo rechazamos absolutamente, vamos a actuar con independencia de poderes con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva, puede no gustarles las decisiones”, dijo.

Rocha recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que, ante la ausencia o vacancia de un alcalde, el cargo debe ser asumido por el teniente alcalde, puesto que ocupa López Aliaga.

JNE aún no resuelve situación de Rafael López Aliaga

El Pleno del JNE debe resolver si la postulación de López Aliaga como primer regidor, tras la renuncia del candidato titular a la alcaldía, constituye una forma de reelección encubierta prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

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El propio Burneo reconoció públicamente que el organismo ya se pronunció a favor de este tipo de candidaturas, pero que resta definir qué ocurre con la entrega de credenciales en los casos donde la lista ganadora resulte encabezada por un exalcalde.

El ultraderechista Rafael López Aliaga, virtual ganador de la elección para alcalde de Lima, este domingo durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

La diputada Roxana Rocha, no descartó presentar denuncias constitucionales y penales contra Burneo si el JNE decide no entregar la credencial a López Aliaga. En primera instancia, corresponde al Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamar los resultados municipales, una decisión que puede ser apelada ante el Pleno del JNE.

López Aliaga no postuló directamente a la reelección como alcalde de Lima, algo que la Constitución prohíbe para mandatarios en funciones. En su lugar, figuró como primer regidor de la lista de Renovación Popular, cuyo candidato original a la alcaldía, Luis Rubio, renunció a su candidatura durante el proceso de calificación.

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Esa renuncia dejó a López Aliaga como la figura llamada a asumir el cargo en caso de victoria, bajo la figura de la sucesión. El exalcalde gobernó Lima entre 2023 y 2026, hasta que dimitió en 2025 para postular a la presidencia. Pese a resultar electo senador, también renunció a esa banca para intentar volver al municipio.