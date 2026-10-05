Renzo Reggiardo reclama a la ONPE por ser elegido miembro de mesa, pero usuarios le responden: “Paga tu multa”

El alcalde de Lima expresó su sorpresa y descontento tras ser nombrado miembro de mesa por la ONPE. Calificó el suceso como una muestra de 'filtros deficientes' y aprovechó para reiterar su pedido de una reorganización total del sistema electoral peruano.| Video: MML

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, recibió cuestionamientos en X, antes Twitter, luego de criticar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto sucedió al conocer que fue elegido como primer miembro suplente de una mesa de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Reggiardo expresó sorpresa por su designación y consideró que el organismo electoral aplica “filtros muy deficientes”.

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“La ONPE me nombró miembro de mesa. Sorprendente, que el alcalde de Lima, que ha sido elegido producto de una elección popular y que además está establecido en la ley, sea miembro de mesa”, manifestó a la salida de su local de votación.

Además, señaló que pidió a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, una reorganización del sistema electoral ante estos inconvenientes.

Renzo Reggiardo cuestionó a la ONPE tras ser elegido miembro suplente de mesa| Foto: Municipalidad de Lima

“Yo le he pedido a la presidenta de la República públicamente, y lo he hecho en, en privado también, que declaren reorganización”, añadió.

Ola de críticas contra el alcalde de Lima

Sus declaraciones generaron respuestas de usuarios que le reclamaron asumir la función asignada como cualquier otro ciudadano. Otros comentarios pusieron el foco en la condición de Reggiardo como autoridad municipal.

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“O sea, ¿no puedes cumplir tu responsabilidad como ciudadano? ¿Y así te dices alcalde?”, publicó un usuario.

En la misma línea, otro internauta cuestionó el motivo del reclamo: “¿Y que no puedes ser miembro de mesa?”, escribió.

Entre los mensajes compartidos apareció una publicación que le pedía pagar su multa, debido a que no habría acudido a firmar. Hasta el cierre de esta nota, la ONPE no emitió ningún comunicado al respecto.

Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

¿Una autoridad puede ser miembro de mesa?

El artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859, impide que las autoridades o representantes elegidos por voto popular integren mesas de sufragio. La prohibición alcanza a alcaldes, gobernadores regionales, congresistas y otras personas que ejercen un cargo obtenido mediante elecciones.

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La norma busca evitar que una autoridad electa intervenga en la instalación, votación, escrutinio y elaboración de actas de una mesa. Aunque ser miembro de mesa constituye un deber cívico para los ciudadanos sorteados, la ley establece incompatibilidades para proteger la imparcialidad y el desarrollo regular de la jornada electoral.

El mismo artículo diferencia a las autoridades elegidas de las autoridades políticas. Estas últimas también están impedidas de cumplir esa labor. La lista incluye, entre otros casos, a candidatos, personeros, funcionarios de los organismos electorales y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que participen en tareas relacionadas con el proceso.

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La ley dispone que las entidades públicas con competencia sobre esas personas entreguen sus relaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que no sean incluidas en el sorteo.

¿A cuánto equivale la multa?

La multa por no votar en Perú depende de la clasificación de pobreza del distrito registrado con su el DNI

S/ 110 en distritos no pobres.

S/ 55 en distritos pobres.

S/ 27,50 en distritos de pobreza extrema.