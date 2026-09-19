Asunción de mando: Proclamación y entrega de credenciales a las autoridades electas

Las proclamaciones podrán ser apeladas dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación; si no se presentan recursos, quedarán consentidas - Créditos: Andina.

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y definirán a los gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores que ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030. Sin embargo, la jornada electoral no marcará el cierre del proceso. Después de la votación se desarrollarán etapas vinculadas con el cómputo, la proclamación de resultados, la entrega de credenciales y la transferencia de gestión.

Emisión de las resoluciones de proclamación de ganadores por parte del JNE

Tras el cierre de las mesas, los organismos electorales procesarán las actas para determinar los resultados correspondientes a cada circunscripción. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen a su cargo la proclamación descentralizada de los resultados, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumple funciones jurisdiccionales y de fiscalización dentro del proceso.

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Este acto se producirá después de que concluya el cómputo y se resuelvan las controversias que correspondan. Por ello, no existe una fecha única nacional previamente fijada para esta etapa, ya que el momento dependerá del avance de cada jurisdicción.

Una vez emitida el acta correspondiente, existe un plazo para presentar recursos. De acuerdo con el reglamento electoral, las partes pueden apelar dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación. Si no se presenta ningún recurso durante ese periodo, la decisión queda consentida.

El proceso electoral continuará después de la jornada de votación con el cómputo de actas, la resolución de controversias y la proclamación oficial de resultados - Créditos: Andina.

Acto oficial de entrega de credenciales a alcaldes, gobernadores y regidores electos

La entrega de credenciales constituye el paso que acredita formalmente a quienes fueron proclamados como autoridades electas. El procedimiento se realiza después de que el acta adquiere firmeza.

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El reglamento establece que el JEE debe programar la entrega de credenciales dentro de los tres días calendario posteriores a que la proclamación quede consentida o ejecutoriada. Por ello, estas ceremonias podrían desarrollarse en diferentes fechas, según cuándo finalice el proceso electoral en cada circunscripción.

El documento será otorgado a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores que hayan sido declarados electos.

Fecha oficial de juramentación y toma de posesión del cargo de las nuevas autoridades

El periodo de las autoridades elegidas en los comicios del 4 de octubre de 2026 comenzará oficialmente el 1 de enero de 2027 y culminará el 31 de diciembre de 2030. Esta fecha corresponde al inicio del nuevo mandato de cuatro años.

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La normativa electoral no establece, para todos los gobiernos regionales y municipalidades, una única fecha nacional para las ceremonias de juramentación. Por ello, no corresponde señalar un día específico para estos actos mientras las respectivas autoridades o entidades competentes no lo determinen.

La entrega de credenciales deberá ser programada por los JEE dentro de los tres días calendario posteriores a que la proclamación sea consentida o ejecutoriada - Créditos: Andina.

Proceso de transferencia de gestión municipal y regional ordenado por la Contraloría

La transferencia administrativa no empezará después de los comicios. La Contraloría General de la República estableció que los gobiernos regionales y locales debían conformar e instalar sus equipos de transferencia del titular saliente hasta el 31 de julio de 2026.

El procedimiento permite entregar información sobre recursos, bienes, servicios, documentos, proyectos, obligaciones y asuntos pendientes a la próxima administración. De esta manera, el cambio de autoridades puede realizarse con información suficiente para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

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El acta de transferencia debe suscribirse hasta cinco días hábiles posteriores al 31 de diciembre de 2026. Luego, el documento debe ser remitido a la Contraloría dentro de los dos días hábiles siguientes a su firma.

Inicio formal del período de gestión de 4 años de las autoridades electas

El 1 de enero de 2027 marcará el comienzo del periodo de gestión de las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Desde esa fecha se iniciará oficialmente el mandato correspondiente a los gobiernos regionales y locales para el periodo 2027-2030.

Así, el proceso posterior a los comicios tendrá varias etapas: primero se conocerán y proclamarán los resultados, luego se entregarán las credenciales a quienes hayan sido declarados electos y continuará la transferencia administrativa. Finalmente, el nuevo periodo de gobierno comenzará el 1 de enero de 2027, mientras que las actividades de transferencia deberán concluir en los primeros días hábiles del nuevo año.

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