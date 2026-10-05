El comentarista deportivo habló de las conclusiones que sacaría el DT brasileño tras la gira en Norteamérica que involucra a la FPF. (Video: Fútbol Satélite)

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La selección peruana arrastra un saldo negativo en su gira en Norteamérica, una situación que abrió críticas por el rendimiento del equipo y, sobre todo, por el trabajo del técnico Mano Menezes. Las derrotas y las dificultades físicas expuestas en los partidos dejaron interrogantes sobre la preparación de los futbolistas.

Para Diego Rebagliati, el diagnóstico de la gira debe llevar a una intervención más profunda de la Federación Peruana de Fútbol en los clubes. “Yo creo que una de las conclusiones de esta gira va a ser que la exigencia desde el área de la Federación, probablemente desde un análisis de Mano, y ahí Ferrari va a tener una batalla bien dura, es ya no convencer, sino obligar a los clubes a desarrollar el tema de menores”, afirmó.

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El comentarista deportivo añadió que el pedido no se limitaría a la aparición de nuevos jugadores. También abarcaría una revisión de los métodos de preparación que emplean las instituciones. “Y no solo eso, sino a desarrollar el tema de metodologías de entrenamiento acorde a lo que necesita la selección. Ahí la Federación va a tener que meterse la mano al bolsillo”, completó.

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

La FPF deberá aportar herramientas para el control físico en los clubes

Uno de los puntos que Diego Rebagliati destacó fue la falta de recursos en algunos clubes de la Liga 1 para conocer con precisión la carga de trabajo de los futbolistas. Según relató, Mano Menezes encontró esa limitación al solicitar información sobre Rodrigo Vilca, volante de Comerciantes Unidos.

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“Una de las cosas que a Mano le parecía increíble era que, por ejemplo, él le pedía a la gente de Comerciantes Unidos los valores de (Rodrigo) Vilca en cada entrenamiento y no tienen el Catapult para tenerlos”, señaló.

La propuesta expuesta por el comentarista contempla que la FPF participe de manera directa en esa necesidad. El objetivo sería que los clubes cuenten con mecanismos para registrar el trabajo diario de sus planteles.

“La Federación le va a dar a los clubes las herramientas para poder hacer un monitoreo de cómo está entrenando cada futbolista diariamente”, sostuvo Rebagliati.

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Mano Menezes visitó a todos los clubes de la Liga 1 para conocer el trabajo a fondo. Comerciantes Unidos fue uno de sus últimas visitas.

El crudo análisis de Mano Menezes tras derrota de Perú ante Canadá en Montreal

Mano Menezes reconoció que la selección peruana no tuvo una buena actuación ante Canadá en Montreal y colocó la autocrítica como el punto inicial para revisar el resultado. El entrenador brasileño señaló que el rival llegó con una condición física distinta, debido a que no disputó partidos durante la misma fecha FIFA.

“Hoy (el sábado) no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego”, manifestó en conferencia de prensa. Menezes precisó que la ‘bicolor’ afrontó su tercer encuentro en este parón, mientras los ‘canucks’ tuvieron una semana de descanso.

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El experimentado DT afirmó que esa diferencia tuvo efecto sobre el desarrollo del juego. “Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, indicó.

Menezes remarcó que el cuerpo técnico sabía que la gira presentaba riesgos por la exigencia acumulada. “La diferencia física es bastante importante para nosotros. Sabíamos el riesgo de la gira, pero tenemos que pasar por esto”, explicó.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Sobre el funcionamiento colectivo de Canadá, el entrenador fue directo: “Casi nunca conseguimos generar juego”. El técnico explicó que la selección peruana trató de encontrar salidas ante la presión rival, aunque pocas veces logró hacerlo, y calificó el resultado como justo.

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Finalmente, Mano Menezes adelantó, además, que el combinado patrio disputará tres partidos y no cuatro en las próximas fechas. La decisión responde a la dificultad para recuperar físicamente a los jugadores, aunque Menezes advirtió que también existen factores económicos que la FPF deberá considerar.