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Perú: 70% de jóvenes rechaza que les pidan experiencia previa en el primer empleo, pero 6 de cada 10 empresas ven falta de madurez

El 82% de jóvenes cree que hay pocas oportunidades laborales, algo con lo que solo el 40% de empleadores está de acuerdo, según la operadora de McDonald’s en el país. ¿Qué dijeron de los sueldos?

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El 92,9% de las empresas formales contrató jóvenes de 18 a 25 años en el último año, aunque persisten problemas de permanencia y rotación.
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El acceso al primer empleo formal sigue siendo un desafío central para la juventud en Lima y el Perú. Un reciente estudio desarrollado por Datum Internacional para Arcos Dorados Perú, operadora de McDonald’s en el país, revela que el 70,2% de los jóvenes considera una contradicción que se les exija experiencia previa para acceder a su primera oportunidad laboral, mientras el 68,3% de los empleadores comparte esa percepción.

Sin embargo, la misma investigación muestra que persiste una brecha de expectativas y valoración de competencias entre empresas y postulantes jóvenes, especialmente en lo que respecta a habilidades blandas y compromiso.

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Una trampa de experiencia que obstaculiza el acceso laboral juvenil

La paradoja de exigir experiencia para el primer empleo se ha consolidado como una barrera estructural en el mercado laboral peruano. El estudio detalla que la falta de experiencia laboral es señalada como la principal dificultad de acceso por el 47,7% de los empleadores y el 30,7% de los jóvenes encuestados.

Más allá de este consenso, los jóvenes suman otros obstáculos, como el bajo sueldo ofrecido (22%) y la escasez de vacantes de calidad (21,9%), mientras que los empresarios priorizan la falta de habilidades blandas (16,2%), el bajo compromiso (17,4%) y la amplia oferta de empleos informales (15,5%).

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Empleadores y jóvenes coinciden en que el manejo de tecnología es una fortaleza, pero difieren sobre debilidades como la responsabilidad y el pensamiento crítico.

A pesar de los desafíos, el 92,9% de las empresas formales consultadas declaró haber contratado jóvenes de entre 18 y 25 años en los últimos doce meses, una señal positiva de apertura.

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No obstante, el informe destaca que el 65,8% de los empleadores identifica la falta de madurez o compromiso como una de las principales dificultades a la hora de incorporar talento joven.

Esta percepción se refuerza con la alta rotación laboral: la mitad de las empresas reporta niveles de rotación inferiores al 10% anual, pero un 3,2% experimenta rotación superior al 50%. La búsqueda de mejores oportunidades, condiciones poco flexibles y la falta de crecimiento profesional aparecen como las principales causas de renuncia de los jóvenes.

Calidad del empleo, informalidad y debilidades percibidas

El estudio revela que solo el 42,3% de los jóvenes consultados tenía empleo al momento de la encuesta, mientras que el 37,6% estaba desempleado pero en búsqueda activa y un 20,2% permanecía fuera del mercado laboral.

La informalidad sigue siendo predominante: el 74,9% de los jóvenes trabaja fuera del circuito formal, sin acceso a beneficios ni seguro social. En cuanto a los ingresos, el promedio mensual de los jóvenes en Lima apenas llega a S/ 1,135, frente a S/ 1,598 en la población general.

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La capacitación y los programas de prácticas reúnen consenso para mejorar el primer empleo, aunque los jóvenes muestran menos optimismo que las empresas.

En el ámbito de competencias, empresas y jóvenes coinciden en que la tecnología es una fortaleza: el 58,1% de empleadores y el 48,4% de jóvenes destacan el dominio de herramientas digitales.

Sin embargo, los empleadores señalan como principales debilidades la falta de responsabilidad (46,5%), el déficit en pensamiento crítico (40,6%) y la inseguridad (35,5%), mientras que los jóvenes tienden a subestimar estas carencias.

Consensos sobre la capacitación, pero visiones distintas del futuro

Ambos grupos reconocen que la capacitación es clave para acceder al primer empleo: el 83,2% de empleadores y el 90,1% de jóvenes consideran esencial la formación y los programas de prácticas.

La mayoría también coincide en que las empresas tienen un rol fundamental para mejorar el panorama laboral juvenil, aunque difieren en el grado de optimismo sobre el futuro laboral. Mientras el 77,4% de empleadores expresa confianza en las oportunidades para los jóvenes, solo el 61,8% de los propios jóvenes comparte ese nivel de esperanza.

El estudio concluye que, pese a la disposición de las empresas para contratar a jóvenes, persisten brechas notables de percepción y calidad laboral, así como retos estructurales vinculados a la informalidad, la transición entre educación y trabajo, y la necesidad de fortalecer habilidades blandas para lograr una inserción equitativa y duradera.

El dato

  • Con el objetivo de contribuir a cerrar esta brecha, Arcos Dorados presentó recientemente CV de Vida, una herramienta interactiva y gratuita impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los jóvenes a poner en valor las habilidades desarrolladas a partir de sus experiencias de vida.
  • Para ello, la plataforma recopila información sobre actividades como pasatiempos, deportes, voluntariado, creación de contenido, gaming, streaming o expresiones artísticas y, con base en las competencias más demandadas por el mercado laboral, genera un texto que puede incorporarse a un currículum.

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