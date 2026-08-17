Luis Galarreta y su gabinete se presentan este jueves ante la Cámara de Diputados: expondrán la política general del Gobierno

El Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, ha solicitado formalmente al Congreso de la República presentarse ante el Pleno para exponer y debatir la política general y las principales medidas de su gestión. | Canal N

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El gabinete ministerial encabezado por Luis Fernando Galarreta Velarde se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú el próximo jueves 20 de agosto de 2026 a las 10:00 horas, para exponer la política general del gobierno y las principales medidas de su gestión, según lo establece el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

La sesión fue solicitada formalmente por el propio Galarreta mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Óscar de Jesús Reto Otero, en el marco de lo dispuesto por la norma constitucional. El documento, firmado digitalmente por el presidente del Consejo de Ministros (PCM), precisa que la comparecencia se realizará “en beneficio del país” y que la fecha fue acordada previamente con la presidencia de la cámara.

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La agenda de la sesión fue coordinada en la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, convocada para el martes 18 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m. en la Sala Basadre del Palacio Legislativo, bajo la presidencia de Reto Otero.

A diferencia de lo que ocurría bajo el anterior esquema parlamentario, esta presentación no implica un pedido de voto de confianza. El artículo 130 reformado establece que, dentro de los 30 días de asumir, el presidente del Consejo de Ministros debe acudir junto con su gabinete a la Cámara de Diputados para exponer y debatir la política general del Gobierno y sus principales medidas, pero precisa que esta exposición no da lugar al planteamiento de una cuestión de confianza.

La presidenta Keiko Fujimori, junto a su Gabinete Ministerial, posa para la fotografía oficial en Palacio de Gobierno de Perú, tras la ceremonia de juramentación para el periodo 2026-2031. (Presidencia del Perú)

La primera vez del premier ante la representación nacional

La del jueves será la primera ocasión en que Galarreta se dirija formalmente a la representación nacional desde que asumió la jefatura del gabinete. La presentación, que la Constitución exige dentro de los treinta días posteriores a la conformación del equipo ministerial, abre también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo revele ante el Congreso el contenido del esperado pedido de facultades legislativas, cuya presentación ha sido anunciada en reiteradas ocasiones sin concretarse.

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El propio premier adelantó el 11 de agosto que el gobierno solicitará al Congreso facultades para tipificar a las bandas criminales transnacionales bajo la figura de “grupos hostiles”, lo que permitiría a las fuerzas del orden enfrentarlas con la misma severidad que al terrorismo. El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, confirmó el 12 de agosto que el documento se encontraba en sus “últimas revisiones” antes de ser enviado a la Cámara. La presidenta Keiko Fujimori reiteró este lunes que el pedido se presentará “en los próximos días”.

La presentación del premier Galarreta será su primera intervención formal ante la representación nacional.| Foto: Andina

El proceso acumula semanas de demora. A fines de julio, la filtración de un borrador con medidas que generaron rechazo entre especialistas y ciudadanos —entre ellas, disposiciones sobre derechos laborales y normas tributarias— obligó al Ejecutivo a postergar el envío. A pesar de ello, una encuesta de Ipsos difundida el 14 de agosto por Perú21 reveló que el 80% de la población apoya que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo, con un 88% de respaldo específico para las medidas orientadas a combatir la inseguridad ciudadana.

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La interpelación al ministro de Defensa, entre los puntos de la Junta de Portavoces

Además de la presentación del gabinete, la Junta de Portavoces tiene en su agenda la Moción 86, presentada el 14 de agosto de 2026 por un grupo de diputados del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, encabezados por los legisladores Lavado Valdivia, Cahuaza Mitivire, Chipana Condori y otros 22 diputados. La moción propone interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, para que comparezca ante el pleno y responda un pliego de 43 preguntas.

Los cuestionamientos al titular del sector Defensa apuntan en tres direcciones: sus presuntos vínculos con Minera Poderosa, las medidas del Poder Ejecutivo para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia, y los resultados de las acciones desplegadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad.

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La Junta de Portavoces también evaluará la interpelación al ministro de Defensa Rafael Belaúnde Llosa y la conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto y la Comisión Permanente. (El Peruano)

Comisiones bicameral y permanente, también en la agenda

La Junta de Portavoces también abordará la conformación de dos instancias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027: la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República y la Comisión Permanente. Ambas nóminas deben ser elaboradas por la Junta de Portavoces y sometidas a votación del Pleno, conforme al artículo 33 del Reglamento de la Cámara de Diputados y al artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados coordinará la agenda de la sesión el 18 de agosto de 2026 en el Palacio Legislativo.| Congreso de la República

La Comisión Permanente, de acuerdo con la normativa vigente, está conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras, no puede superar el 20% del total de miembros del Congreso y funciona durante los períodos de receso parlamentario. Es presidida por el presidente del Congreso de la República.

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La presentación del gabinete Galarreta ante los diputados se enmarca en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados y representa el primer paso formal del Ejecutivo para obtener el voto de confianza del Parlamento, un trámite que la Constitución peruana exige a todo nuevo Consejo de Ministros.