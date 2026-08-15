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Cambio de feriados al lunes crearían estos tres nuevos fines de semana largos para 2027

Siete feriados pasan a descansarse los lunes más próximos en 2027. Este ordenamiento permitirá que se creen tres semanas largos que, sin esta medida, no existirían

Persona en Paracas
Para 2027 habrían 10 fines de semana largo gracias a la medida de pase de feriados al lunes del Gobierno. - Crédito Andina
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Perú tendría diez fines de semana largos para 2027. Esto, considerando los cambios que aprobaría el gobierno de Keiko Fujimori, tal como informó el mismo Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trata de la medida que mueve los feriados que caen de martes a viernes, al lunes más próximo. Es decir, si el feriado cae martes a jueves, se mueve al lunes anteriores, y si cae viernes, se mueve al lunes siguiente. Infobae Perú aplicó este ‘criterio’ para el calendario de feriados nacionales del 2027 y encontró que esto generaría tres fines de semana largos nuevos. Sin la medida se habrían tenido solo siete feriados largos. A continuación la muestra:

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  1. Fin de semana largo de tres días del viernes 1 al domingo 3 de enero
  2. Fin de semana largo por Semana Santa, de cuatro días, del jueves 25 al domingo 28 de marzo
  3. Fin de semana largo de tres días del sábado 5 al lunes 7 de junio
  4. Feriado largo de tres días del sábado 26 al lunes 28 de junio. Este es nuevo y se crea moviendo el feriado del martes 29 de junio
  5. Fin de semana largo del sábado 24 al lunes 26 de julio, de tres días, que se crea moviendo el feriado del viernes 23 de julio. Sin embargo, la fecha ya creaba un fin de semana largo de todos modos
  6. Fin de semana largo de tres días del sábado 7 al lunes 9 de agosto, que se crea moviendo el viernes 6 de agosto. Sin embargo, la fecha ya creaba un fin de semana largo de todos modos
  7. Fin de semana largo de tres días del sábado 9 al lunes 11 de octubre que se crea moviendo el viernes 8 de octubre. Ya era un feriado largo antes
  8. Fin de semana largo de tres días del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre
  9. Fin de semana largo de tres días del sábado 4 al lunes 6 de diciembre, que se crea moviendo el miércoles 8 de diciembre. Este es un nuevo fin de semana largo
  10. Fin de semana largo de tres días del sábado 11 al lunes 13 de diciembre, que se crea moviendo el jueves 9 al lunes más próximo disponible. También crea un nuevo fin de semana largo.
El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Los feriados largos del 2027

Es así que de los diez feriados largos para el 2027, nueve serían de tres días, mientras solo uno, el de Semana Santa, sería de cuatro días.

Esto se explica según el criterio del MEF, detallado por el ministro Elmer Cuba:

  • Los feriados de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo quedan inmóviles
  • Si un feriado cae martes, miércoles o jueves, se mueve al lunes anterior
  • Si un feriado cae viernes, se mueve al lunes siguiente
  • No se moverían los feriados que caigan sábado o domingo.
Elmer Cuba
Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que detalló el MEF en entrevista con RPP. - Crédito MEF

Es así, que con el motivo de que los feriados actualmente vigentes —16 días libres extras al año y que aplican para el sector público tanto como para el privado— puedan aportar positivamente a algún sector y que no generen mayor situación de pérdida a otro, se ha decidido esta medida.

Esto, luego de que, a pesar del pedido original del sector empresarial, de eliminar feriados —son cuatro los que estaba en la mira, y que fueron aprobados en el Congreso anterior—, lo tomará el Gobierno para solo mover los días libres en el calendario, dada la impopularidad que tendría la medida de derogarlos.

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Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Perú mantendrá sus 16 días feriados, pero varios se moverán al lunes. - Crédito Andina

Los feriados para 2027 (tentativamente)

Así, según el criterio del MEF aplicado por Infobae Perú, este sería el calendario nacional de feriados para 2027, tentativamente, si la medida no se sigue ‘afinando’ en el Ejecutivo:

  • Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  • Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca
  • Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca
  • Lunes 28 de junio, Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio
  • Lunes 26 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio
  • Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  • Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  • Lunes 9 agosto, Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto
  • Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima
  • Lunes 11 de octubre, Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre
  • Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos
  • Lunes 6 de diciembre, Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes
  • Lunes 13 de diciembre, Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes
  • Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.

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Feriados en PerúFeriados 2027Feriado largoMEFperu-economia

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