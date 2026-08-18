Elmer Cuba abre cuenta en X y revela las dos prioridades del MEF, luego de minimizar inundaciones

Elmer Cuba abre cuenta en X, donde informará sobre sus ideas frente al MEF. - Crédito MEF

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La presidenta Keiko Fujimori comunica en TikTok y ahora su ministro de Economía y Finanzas lo hará por X, antes Twitter. Elmer Cuba ha abierto una cuenta personal en la red social justamente luego de una ronda de entrevistas en medios las últimas semanas.

Esto también se da justo luego de sus declaraciones que fueron encontradas como desafortunadas inclusive por la misma presidenta, en las que Cuba minimizó las inundaciones por las lluvias como “un poco de aguas en las rodillas”.

Ahora el ministro ha lanzado su cuenta personal de X revelando los dos ejes de su gestión frente al MEF: “Abro este espacio para compartir ideas sobre los desafíos y las reformas económicas que necesitamos impulsar. Desde el MEF tenemos dos prioridades: elevar la productividad para acelerar el crecimiento y promover una mayor inclusión social, manteniendo la estabilidad fiscal”, aclaró.

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Cuba afirma que las obras públicas se arreglan, restando importancia a la gravedad de las inundaciones al mencionar "un poco de agua en las rodillas"

Las dos prioridades del MEF

Según lo revelado por Cuba, una de las prioridades del MEF es elevar la productividad para acelerar el crecimiento. Como se sabe, una de las medidas para esto es el ya anunciado traslado de feriados a los lunes.

La medida afectaría a todos excepto a los de Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad. Así, cada día feriado que caiga martes, miércoles y jueves se moverá al lunes anteriores; y si cae viernes se mueve al lunes siguiente. Esto aplicará para el 2027, según reveló el Gobierno, aunque no ha dado detalles sobre cuándo aprobarán la medida.

La otra prioridad del MEF va por “promover una mayor inclusión social, manteniendo la estabilidad fiscal”. Aquí estarían enmarcadas medidas como el aumento del sueldo mínimo, el aumento de la pensión 65, y también la derogación de medidas del Congreso anterior que aumentarán el costo fiscal, según señaló el mismo MEF.

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Keiko criticó las declaraciones de su propio ministro de Economía y Finanzas. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Las declaraciones de Elmer Cuba

“No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas, la gente no puede morir por un fenómeno El Niño. Las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa”, expresó en su momento Cuba en Exitosa.

Ante esto, se viralizaron las declaraciones del MEF, y también voces críticas se hicieron presentes, las cuales consideraban que el ministro estaba “minimizando” las inundaciones ocasionadas por la lluvia.

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La DANA Aníbal provocó lluvias, nevadas y ráfagas de viento en varias regiones del Perú, con impacto en Lima Metropolitana y la sierra sur. - Crédito Ambiand

Inclusive esto vino desde la misma presidenta Keiko Fujimori: “El ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor. Hay familias que han perdido todo. Mi solidaridad con ellos”, se pronunció.

Pero finalmente Cuba retrocedió en sus declaraciones. En RPP señaló que “en el caso particular de Lima es distinto, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de precipitaciones y una lluvia menor puede ser catastrófica. La misma lluvia que puede ocurrir en Puno no pasa nada, porque son zonas acostumbradas. Pero es una expresión coloquial [...] Fue una expresión de verdad poco feliz, doy la página por cerrada”, concluyó el ministro.

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