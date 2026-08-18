Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

La actividad sísmica en Perú se ilustra mediante el monitoreo, la ubicación de epicentros, el impacto en edificaciones y las recomendaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú registra actividad sísmica de manera permanente. Muchos de estos movimientos tienen magnitudes bajas, ocurren a gran profundidad o se producen lejos de centros poblados, por lo que pueden pasar inadvertidos. Otros, en cambio, llegan a sentirse en distintas localidades y generan consultas inmediatas sobre su magnitud, epicentro y posibles efectos.

El organismo encargado de reportar oficialmente los sismos ocurridos en territorio peruano es el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La información obtenida mediante la Red Sísmica Nacional permite conocer parámetros como la hora del evento, magnitud, profundidad, coordenadas y ubicación del epicentro.

Durante este martes 18 de agosto, este liveblog de Infobae Perú irá incorporando los movimientos registrados por el IGP y cualquier información relevante vinculada con la actividad sísmica. La ocurrencia de uno o varios temblores en un mismo periodo no permite anticipar cuándo se producirá un terremoto de gran magnitud.