Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Perú registra actividad sísmica de manera permanente. Muchos de estos movimientos tienen magnitudes bajas, ocurren a gran profundidad o se producen lejos de centros poblados, por lo que pueden pasar inadvertidos. Otros, en cambio, llegan a sentirse en distintas localidades y generan consultas inmediatas sobre su magnitud, epicentro y posibles efectos.
El organismo encargado de reportar oficialmente los sismos ocurridos en territorio peruano es el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La información obtenida mediante la Red Sísmica Nacional permite conocer parámetros como la hora del evento, magnitud, profundidad, coordenadas y ubicación del epicentro.
Durante este martes 18 de agosto, este liveblog de Infobae Perú irá incorporando los movimientos registrados por el IGP y cualquier información relevante vinculada con la actividad sísmica. La ocurrencia de uno o varios temblores en un mismo periodo no permite anticipar cuándo se producirá un terremoto de gran magnitud.
¿Dónde consultar los últimos sismos registrados en Perú?
El IGP publica los reportes elaborados por el Centro Sismológico Nacional, donde cada evento presenta información sobre magnitud, profundidad, localización y, cuando corresponde, la intensidad con la que fue percibido en las localidades próximas.
Los datos son actualizados conforme se procesa la información recogida por las estaciones de la Red Sísmica Nacional.
¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?
La elevada actividad sísmica del país está relacionada principalmente con la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Frente al litoral peruano, la primera se introduce debajo de la segunda mediante un proceso conocido como subducción.
La interacción genera deformación y acumulación de esfuerzos que posteriormente pueden liberarse en forma de movimientos sísmicos de diferente magnitud. Esta dinámica convierte a la costa peruana en una zona de alta actividad tectónica.
No todos los sismos, sin embargo, tienen exactamente el mismo origen. También pueden registrarse movimientos vinculados con la deformación interna de las placas y con fallas geológicas ubicadas dentro del continente.
Magnitud e intensidad: por qué no significan lo mismo
Uno de los datos que aparece primero después de un temblor es su magnitud. Este valor está relacionado con la energía liberada durante el evento y es único para cada sismo.
La intensidad, en cambio, describe cómo fue percibido el movimiento y cuáles fueron sus efectos en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede presentar diferentes intensidades según la localidad desde donde se evalúe.
Una ciudad cercana al epicentro puede experimentar un movimiento con mayor intensidad que otra ubicada a cientos de kilómetros, aunque ambas hayan sido afectadas por el mismo evento.
Epicentro e hipocentro: cuál es la diferencia
El hipocentro, también llamado foco sísmico, es el punto dentro de la Tierra donde comienza la ruptura que origina el movimiento. El epicentro corresponde a la proyección de ese punto sobre la superficie.
Por eso, cuando un reporte del IGP señala que el epicentro estuvo ubicado a determinada distancia de una ciudad, no significa que el sismo haya comenzado exactamente en la superficie de ese lugar.
La profundidad también ayuda a interpretar un reporte. Un movimiento superficial y próximo a una zona poblada puede generar una sacudida importante, mientras que un evento originado a mayor profundidad puede sentirse en un territorio más amplio.
¿Un sismo con epicentro en el mar puede generar un tsunami?
No todos los movimientos ocurridos frente a la costa generan un tsunami. Para que este fenómeno se produzca deben presentarse determinadas condiciones, entre ellas un terremoto capaz de provocar un desplazamiento importante del fondo marino.
Por ello, que el IGP reporte un epicentro en el océano no significa automáticamente que exista una amenaza de tsunami. En Perú, la evaluación corresponde a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.
Las personas que viven o se encuentran cerca del litoral deben conocer con anticipación las rutas de evacuación y zonas seguras de su localidad y seguir la información difundida por las autoridades ante un evento de gran magnitud.
Qué hacer mientras está ocurriendo un sismo
Durante el movimiento, la prioridad es mantener la calma y alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y otros objetos que puedan desprenderse. También es importante dirigirse hacia las zonas seguras previamente identificadas en la vivienda, oficina o establecimiento.
Si es necesario evacuar, debe hacerse de manera ordenada por las rutas establecidas y sin utilizar ascensores. Salir corriendo mientras el movimiento todavía es intenso puede incrementar el riesgo de accidentes.
Las familias deben contar previamente con un Plan Familiar de Emergencia que establezca qué hará cada integrante, dónde se reunirán después de un desastre y qué rutas utilizarán en caso de evacuación.
Qué debe tener una mochila para emergencias
La preparación también incluye disponer de artículos que permitan afrontar las primeras horas posteriores a un terremoto. Una mochila para emergencias puede contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín y elementos de higiene.
Su contenido debe adaptarse a quienes viven en el hogar. Si existen niños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes que requieren medicación permanente, deben incorporarse artículos específicos para sus necesidades.
La mochila debe mantenerse en un lugar de fácil acceso y conocido por todos los miembros de la familia.