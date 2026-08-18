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Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Sigue los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos registrados en el país, con información sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y recomendaciones para actuar ante una emergencia

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Cuatro imágenes: sismógrafo registrando ondas, mapa de Perú con epicentro sísmico, edificios dañados y un teléfono móvil con aviso de sismo
La actividad sísmica en Perú se ilustra mediante el monitoreo, la ubicación de epicentros, el impacto en edificaciones y las recomendaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú registra actividad sísmica de manera permanente. Muchos de estos movimientos tienen magnitudes bajas, ocurren a gran profundidad o se producen lejos de centros poblados, por lo que pueden pasar inadvertidos. Otros, en cambio, llegan a sentirse en distintas localidades y generan consultas inmediatas sobre su magnitud, epicentro y posibles efectos.

El organismo encargado de reportar oficialmente los sismos ocurridos en territorio peruano es el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La información obtenida mediante la Red Sísmica Nacional permite conocer parámetros como la hora del evento, magnitud, profundidad, coordenadas y ubicación del epicentro.

Durante este martes 18 de agosto, este liveblog de Infobae Perú irá incorporando los movimientos registrados por el IGP y cualquier información relevante vinculada con la actividad sísmica. La ocurrencia de uno o varios temblores en un mismo periodo no permite anticipar cuándo se producirá un terremoto de gran magnitud.

03:57 hsHoy

¿Dónde consultar los últimos sismos registrados en Perú?

Primer plano de un sismógrafo registrando ondas sísmicas en un papel cuadriculado, con un mapa de Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia al fondo
Un sismógrafo registra los movimientos telúricos frente a un mapa que muestra la geografía de Perú y el Océano Pacífico, indicando la constante actividad sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP publica los reportes elaborados por el Centro Sismológico Nacional, donde cada evento presenta información sobre magnitud, profundidad, localización y, cuando corresponde, la intensidad con la que fue percibido en las localidades próximas.

Los datos son actualizados conforme se procesa la información recogida por las estaciones de la Red Sísmica Nacional.

03:21 hsHoy

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

Mapa en relieve de Perú sobre superficie oscura. Se observa un punto brillante con círculos concéntricos de luz roja en la costa oeste
Un mapa en relieve de Perú ilustra la actividad sísmica con un epicentro localizado en la costa occidental del país y círculos concéntricos de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elevada actividad sísmica del país está relacionada principalmente con la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Frente al litoral peruano, la primera se introduce debajo de la segunda mediante un proceso conocido como subducción.

La interacción genera deformación y acumulación de esfuerzos que posteriormente pueden liberarse en forma de movimientos sísmicos de diferente magnitud. Esta dinámica convierte a la costa peruana en una zona de alta actividad tectónica.

No todos los sismos, sin embargo, tienen exactamente el mismo origen. También pueden registrarse movimientos vinculados con la deformación interna de las placas y con fallas geológicas ubicadas dentro del continente.

03:17 hsHoy

Magnitud e intensidad: por qué no significan lo mismo

Uno de los datos que aparece primero después de un temblor es su magnitud. Este valor está relacionado con la energía liberada durante el evento y es único para cada sismo.

La intensidad, en cambio, describe cómo fue percibido el movimiento y cuáles fueron sus efectos en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede presentar diferentes intensidades según la localidad desde donde se evalúe.

Una ciudad cercana al epicentro puede experimentar un movimiento con mayor intensidad que otra ubicada a cientos de kilómetros, aunque ambas hayan sido afectadas por el mismo evento.

Infografía sobre magnitud e intensidad de sismos, sismógrafo, mapa con epicentro y grietas, mapa mundial, mapa de Sudamérica, iconos explicativos, texto y logo Infobae.
Una infografía de Infobae explica la distinción entre magnitud e intensidad de los sismos, detallando que la magnitud mide la energía liberada y la intensidad describe los efectos percibidos localmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
03:14 hsHoy

Epicentro e hipocentro: cuál es la diferencia

Infografía. Cortes terrestres con epicentro e hipocentro. Ilustraciones de edificios en sismo superficial y casas en sismo profundo. Texto explicativo.
Las definiciones de epicentro e hipocentro, y la influencia de la profundidad sísmica en la percepción e intensidad de los movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hipocentro, también llamado foco sísmico, es el punto dentro de la Tierra donde comienza la ruptura que origina el movimiento. El epicentro corresponde a la proyección de ese punto sobre la superficie.

Por eso, cuando un reporte del IGP señala que el epicentro estuvo ubicado a determinada distancia de una ciudad, no significa que el sismo haya comenzado exactamente en la superficie de ese lugar.

La profundidad también ayuda a interpretar un reporte. Un movimiento superficial y próximo a una zona poblada puede generar una sacudida importante, mientras que un evento originado a mayor profundidad puede sentirse en un territorio más amplio.

03:12 hsHoy

¿Un sismo con epicentro en el mar puede generar un tsunami?

Una vista aérea de una ciudad costera con edificios, acantilados y una carretera junto al mar al atardecer, con un gráfico de sismógrafo superpuesto en el primer plano
Un sismógrafo se superpone a una vista panorámica de la ciudad costera de Lima, Perú, bajo un atardecer que ilustra la constante actividad sísmica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los movimientos ocurridos frente a la costa generan un tsunami. Para que este fenómeno se produzca deben presentarse determinadas condiciones, entre ellas un terremoto capaz de provocar un desplazamiento importante del fondo marino.

Por ello, que el IGP reporte un epicentro en el océano no significa automáticamente que exista una amenaza de tsunami. En Perú, la evaluación corresponde a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.

Las personas que viven o se encuentran cerca del litoral deben conocer con anticipación las rutas de evacuación y zonas seguras de su localidad y seguir la información difundida por las autoridades ante un evento de gran magnitud.

03:07 hsHoy

Qué hacer mientras está ocurriendo un sismo

Hombre de espaldas en un umbral, sala desordenada, muebles inclinados, objetos en el suelo, mochila negra de emergencia, linterna, radio, botellas de agua en mesa
Una vivienda con enseres desordenados y una mochila de emergencia con suministros básicos para afrontar un evento sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el movimiento, la prioridad es mantener la calma y alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y otros objetos que puedan desprenderse. También es importante dirigirse hacia las zonas seguras previamente identificadas en la vivienda, oficina o establecimiento.

Si es necesario evacuar, debe hacerse de manera ordenada por las rutas establecidas y sin utilizar ascensores. Salir corriendo mientras el movimiento todavía es intenso puede incrementar el riesgo de accidentes.

Las familias deben contar previamente con un Plan Familiar de Emergencia que establezca qué hará cada integrante, dónde se reunirán después de un desastre y qué rutas utilizarán en caso de evacuación.

03:04 hsHoy

Qué debe tener una mochila para emergencias

Mochila naranja, botiquín rojo, linterna, radio, dos botellas de agua, cuerda y casco de seguridad blanco junto a una ventana con vista a una ciudad y montañas
Una mochila y elementos de emergencia listos para evacuar ante un sismo, esenciales para la preparación familiar en zonas de alta actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación también incluye disponer de artículos que permitan afrontar las primeras horas posteriores a un terremoto. Una mochila para emergencias puede contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín y elementos de higiene.

Su contenido debe adaptarse a quienes viven en el hogar. Si existen niños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes que requieren medicación permanente, deben incorporarse artículos específicos para sus necesidades.

La mochila debe mantenerse en un lugar de fácil acceso y conocido por todos los miembros de la familia.

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