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¿Qué pasaría con Lima ante un Niño extraordinario? El riesgo de lluvias intensas en una ciudad con drenaje insuficiente

El ENFEN no descarta que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. Expertos explican qué podría ocurrir en Lima si se presentan lluvias intensas.

El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Infobae Perú
El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Infobae Perú
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El avance del fenómeno El Niño mantiene la incertidumbre sobre las condiciones climáticas que podría enfrentar el Perú durante los próximos meses. Aunque Lima Metropolitana no suele registrar lluvias de gran intensidad, especialistas advierten que un escenario excepcional como lo ocurrido durante estos días, volverá a prueba la capacidad de drenaje de distintos sectores de la capital.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaron que se mantiene el escenario de un Niño de intensidad muy fuerte y que no se descarta una magnitud todavía mayor. Es decir, no se descarta que el evento alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. Esta situación está relacionada con la posibilidad de episodios de lluvia, particularmente en zonas cercanas al litoral.

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“Se mantiene un Niño muy fuerte y no se descarta que pudiese una intensidad aún más elevada”, explicó un especialista del Senamhi en ATV. Según indicó, este escenario podría estar asociado a episodios de precipitaciones que afectarían principalmente sectores próximos a la costa.

¿Lima podría tener lluvias torrenciales?

Calle mojada con un poste de luz caído y cables en el suelo, edificios a los lados, personas observando y un camión de servicio eléctrico
Los cables caídos en la vía pública deben tratarse como si tuvieran electricidad y reportarse a la empresa eléctrica o al organismo supervisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de lluvias intensas en Lima no significa que toda la ciudad vaya a experimentar necesariamente precipitaciones extraordinarias. Sin embargo, la infraestructura urbana representa uno de los principales puntos de vulnerabilidad ante una eventual lluvia fuera de lo habitual.

El problema quedó expuesto recientemente en sectores del sur de Lima, donde incluso precipitaciones de baja intensidad generaron acumulación de agua debido a deficiencias en el drenaje.

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El especialista del Senamhi explicó que en distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como en otros sectores de características similares y zonas cercanas a los valles, existen problemas relacionados con el sistema de drenaje.

El concreto y la falta de drenaje, un riesgo

El ingeniero civil Julio Kuroiwa Zevallos, especialista en hidráulica, explicó que la expansión urbana de Lima ha generado una superficie predominantemente impermeable.

“Cuando uno urbaniza una ciudad, el pavimento y el concreto son casi prácticamente impermeables. El agua empieza a acumularse en la superficie y cuando tiene cierta cantidad empieza a discurrir”, señaló.

Según el especialista, Lima cuenta con una pendiente natural que permite que el agua se desplace hacia el sur y posteriormente hacia el mar. No obstante, existen puntos donde no hay sistemas adecuados de drenaje, por lo que el agua puede permanecer acumulada.

Esta situación podría generar mayores dificultades en las zonas periféricas del norte y sur de Lima, donde las características del terreno y la ausencia de infraestructura de drenaje pueden favorecer la acumulación de agua.

A ello se suma la vulnerabilidad de algunas viviendas cuyos techos y estructuras no necesariamente están preparados para soportar precipitaciones prolongadas o intensas.

Lima ya ha registrado lluvias extraordinarias

Aunque actualmente la capital está acostumbrada principalmente a las lloviznas, los antecedentes muestran que las lluvias intensas en Lima no son imposibles.

Kuroiwa recordó el episodio ocurrido el 15 de enero de 1970, cuando la capital registró una lluvia torrencial que alcanzó 17 milímetros en cuatro horas. El volumen provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores afectados fue el bypass ubicado en la intersección de las avenidas Javier Prado y Arequipa, donde, según el ingeniero, algunos vehículos llegaron incluso a flotar debido a la acumulación de agua.

El episodio resulta particularmente llamativo porque Lima registra normalmente precipitaciones anuales inferiores a los 10 milímetros, por lo que una lluvia concentrada de esa magnitud representa un evento excepcional para la ciudad.

¿Qué podría ocurrir en Lima ante lluvias intensas?

En un escenario de precipitaciones extraordinarias, las consecuencias dependerían de la intensidad, duración y distribución de las lluvias, además de las condiciones específicas de cada zona.

Los sectores con mayores problemas de drenaje podrían registrar acumulación de agua en calles y vías, mientras que las zonas con superficies altamente impermeabilizadas favorecerían un rápido escurrimiento superficial.

Distritos como Barrios Altos, Rímac, La Victoria, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, entre otros sectores urbanos, podrían enfrentar distintos niveles de afectación dependiendo de sus características topográficas, infraestructura y capacidad de evacuación del agua.

Por ahora, Lima permanece a la expectativa de la evolución del fenómeno El Niño. El escenario climático plantea un desafío para una ciudad que, precisamente por su escasa precipitación habitual, presenta sectores cuya infraestructura de drenaje podría resultar insuficiente ante precipitaciones de intensidad excepcional.

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