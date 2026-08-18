Los huevos del Perú: Medio internacional expone su producción entre jaulas, excrementos y animales muertos

Este video reporta sobre el consumo de huevo en América Latina. Muestra escenas de mercados concurridos con puestos de venta de huevos y aves de corral. Incluye entrevistas con Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde, y Edita Vilcapoma, ingeniera alimentaria. También se observa la crianza de gallinas en jaulas. El contenido aborda el aumento de la demanda de este alimento y las condiciones de su producción.

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Millones de peruanos consumen huevos como una de sus principales fuentes de proteína, pero pocas veces tienen acceso a información sobre las condiciones en las que se producen. Un informe de DW (Deutsche Welle) registró imágenes de cuatro granjas avícolas de la región Ica, donde se observan gallinas confinadas en jaulas, acumulación de excrementos e incluso animales muertos.

De acuerdo con el informe del medio alemán, las imágenes fueron registradas durante 2026 con el apoyo de la organización Compromiso Verde, que logró ingresar a establecimientos cuya realidad, según DW, normalmente permanece fuera del escrutinio público. Ica concentra cerca del 40 % de la producción nacional de huevos.

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Gallinas confinadas durante toda su vida

Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde, señaló a DW que esta situación representaría una parte importante de la producción nacional de huevos.

“Esta es la realidad del 95 % de la producción de huevos en Perú, que se da así en sistemas de jaulas”, afirmó.

En Perú, aproximadamente 29 millones de gallinas viven en jaulas que apenas sobrepasan el tamaño de una hoja de papel A4.

Según Lopes, las aves permanecen confinadas durante toda su vida y tienen limitaciones para realizar comportamientos naturales como caminar, estirar las alas, picotear o anidar. La representante de Compromiso Verde también expresó preocupación por las posibles implicancias sanitarias de estas condiciones.

El informe señala que, según especialistas consultados, algunas de las condiciones observadas no cumplirían con las normas establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y podrían favorecer la proliferación de microorganismos.

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Excrementos y animales muertos generan preocupación sanitaria

La ingeniera alimentaria Edita Vilcapoma explicó al medio alemán que la presencia de animales muertos y la acumulación de excrementos pueden generar condiciones favorables para la presencia de distintos agentes patógenos.

Entre los microorganismos mencionados por la especialista se encuentran bacterias como Escherichia coli, Campylobacter y Salmonella, además de parásitos. También advirtió que podría existir riesgo de presencia de virus como la influenza aviar en caso de que la muerte de las aves estuviera relacionada con esta enfermedad.

Gustavo Valiente / Europa Press

El informe también aborda otro riesgo asociado a la producción intensiva: el uso inadecuado de antibióticos, una práctica que puede contribuir al desarrollo de bacterias resistentes a estos medicamentos.

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Perú enfrenta emergencia sanitaria por influenza aviar

El Perú se encuentra bajo emergencia sanitaria debido a brotes de influenza aviar. No obstante, las autoridades han señalado que no se han registrado casos de esta enfermedad en granjas comerciales.

El informe no establece que las condiciones observadas hayan provocado enfermedades en consumidores, pero recoge las advertencias de especialistas sobre los riesgos que pueden surgir cuando existen deficientes condiciones sanitarias y de control.

¿Cómo elegir huevos en mejores condiciones?

Ante este escenario, la ingeniera alimentaria Edita Vilcapoma recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente los huevos antes de comprarlos.

“Si encuentra un huevo quebrado, huevo con presencia de excrementos, no lo compremos”, señaló. También aconsejó verificar la fecha de vencimiento y revisar el sello que aparece en la cáscara.

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Otra alternativa mencionada en el informe es optar por huevos provenientes de sistemas libres de jaulas, un modelo que algunos productores ya implementan con el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar de las aves y favorecer una mayor trazabilidad.

La dimensión de esta industria es significativa. Según los datos citados, Perú produjo más de 442 mil toneladas de huevos durante 2025.