Cecilia Tait respalda a Gino Vegas tras revelar que no hay dinero para que psicólogo viaje al Mundial Sub 17: “En Perú hay más críticas destructivas”

La 'Zurda de Oro' quedó conforme con el rendimiento de la 'bicolor', pero compartió soluciones para competir mejor internacionalmente. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

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La selección peruana de vóley finalizó en el puesto 13 del Mundial Sub 17, dejando sensaciones positivas y varios aspectos por trabajar. Cecilia Tait expresó su respaldo a las jugadoras, quienes recibieron numerosas críticas durante el torneo en Chile, y también se refirió a las declaraciones del presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas, sobre la imposibilidad de contar con un psicólogo por falta de presupuesto.

En diálogo con La Cátedra Deportes, la ‘Zurda de Oro’ defendió al equipo sub 17 y señaló la importancia del apoyo profesional para afrontar los comentarios negativos. “No podemos exigir más. El solo hecho de vestir la casaquilla ya es parte de la historia y lo hicieron muy bien. Hay que seguir apoyando. Las críticas que ayudan, bienvenidas, especialmente si se les apoya psicológicamente o con una asistenta social. El resto, mejor ignorarlo. Estas chicas recién comienzan, no deberían mirar las redes porque siempre habrá gente mala”.

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Consultada sobre las declaraciones de Vegas, quien argumentó que la Federación no contaba con recursos para llevar un psicólogo al torneo, Tait insistió en que ese trabajo debe realizarse en el país. “Le dije al presidente, en el aeropuerto, que el psicólogo y la asistenta social tienen que trabajar aquí en Perú. Ellas pueden recibir medallas o estar en mejor posición. Entiendo lo que dijo, aunque no lo comparto”.

La exvoleibolista consideró que el trabajo psicológico debe integrarse en la preparación del equipo, más allá de la presencia en competencias internacionales. Además, cuestionó el exceso de críticas provenientes de los aficionados. “El trabajo psicológico debe hacerse en los entrenamientos y la preparación. Creo que el presidente estaba nervioso y no supo cómo responder. En Perú hay más críticas destructivas que en otros lugares. En vez de aportar, solo critican. Tenemos selecciones sub-17, sub-19 y mayores. Eso no significa que no estemos trabajando”.

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Tait también compartió que ella misma ha sido objeto de cuestionamientos. “Me han criticado sobre mi aporte al vóley. He gestionado que chicas vayan al centro de alto rendimiento en Países Bajos, he traído ayuda para gimnasia, pero la gente envidiosa siempre critica primero. Ya basta. Yo viajo en first class, tengo hotel cinco estrellas, he trabajado para lograrlo, fui votada por unanimidad y no le cuesta nada al Estado. En vez de agradecer que desde un puesto internacional se pueda traer más ayuda, solo critican”.

Cecilia Tait respaldó a Gino Vegas luego de revelar que la Federación no tenía plata para llevar al psicólogo al Mundial Sub 17 de vóley.

¿Qué dijo Gino Vegas?

Gino Vegas fue consultado sobre la ausencia de un psicólogo en el Mundial Sub 17 de vóley, después de que las jugadoras de la selección peruana recibieran múltiples críticas por sus derrotas. Explicó que, según las normas de la Federación Internacional, el organizador cubre los gastos de hasta 20 integrantes por delegación, por lo que cualquier persona adicional implica un costo extra para el equipo.

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“El alojamiento y la alimentación de cada miembro adicional corren por cuenta de la delegación y los costos que nos pasaron eran bastante altos”, señaló.

Vegas comparó la situación con la de otras selecciones. “Hay países como Italia y Estados Unidos que traen entre 10 y 12 personas en el cuerpo técnico, pero su realidad económica es distinta y pueden afrontarlo. Nosotros tenemos que ir mejorando poco a poco y adaptarnos a lo que permite el presupuesto. Por eso no viajó el psicólogo, la nutricionista ni el médico. Normalmente el staff lo integran entre 10 y 12 personas, pero en esta ocasión solo fuimos cinco”, concluyó.

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