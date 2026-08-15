Perú
Agregar Infobae enGoogle

Fenómeno El Niño: ¿está preparada la economía peruana para un nuevo impacto?

El organismo meteorológico de la ONU estima además una opción cercana o superior al 90 % de que el fenómeno se mantenga, al menos, hasta noviembre, lo que recorta el margen de preparación nacional

Vista aérea de un mapa físico de Perú mostrando el océano Pacífico con franjas de calor rojo, iconos de tormenta, sequía, flechas de viento, peces y mangos.
Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A fines de julio de 2026, el Perú ya no está frente a una advertencia lejana, sino frente a una realidad inmediata. La Organización Meteorológica Mundial calcula una probabilidad de 80 % de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto, y una probabilidad cercana o superior a 90 % de que continúe al menos hasta noviembre. Por su parte, el ENFEN proyecta que el Niño Costero alcanzaría su mayor intensidad entre noviembre y diciembre, con posible continuidad hasta abril de 2027. Esto es, el país dispone de pocos meses para implementar medidas para mitigar el impacto negativo del Niño Global y el Costero.

La resiliencia económica puede leerse como un balance con tres cuentas: exposición, capacidad de absorción y velocidad de recuperación. El Perú presenta una exposición alta, una capacidad de absorción desigual y una recuperación que suele depender de gasto público, mayormente tardío. Esa combinación no describe un país preparado, sino más bien a un país acostumbrado a reconstruir.

PUBLICIDAD

Vista aérea de una ciudad con un río desbordado, barrios residenciales y campos agrícolas inundados, carreteras y puentes cubiertos por el agua, cielo nublado.
Barrios residenciales y campos agrícolas de una ciudad peruana están anegados por el desborde de un río que cubre infraestructuras viales bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si evaluamos la vulnerabilidad de la infraestructura, la principal es la vial, que concentra el mayor riesgo sistémico. Una carretera dañada no es solo cemento perdido: es interrupción de cosechas, empleo, comercio, pesca y abastecimiento urbano. El problema peruano no es la ausencia de carreteras, sino la alta dependencia que tenemos de corredores con pocos desvíos y escasa redundancia.

El agro ocupa el segundo lugar. Los grandes exportadores poseen riego tecnificado, seguros, cadenas de frío y acceso a crédito. Mientras que el pequeño productor enfrenta otra realidad, una inundación puede destruir la campaña, cortar la vía de salida y deteriorar su capacidad de pago en una sola semana. Es decir, el mismo choque produce dos resultados distintos. La resiliencia también refleja desigualdad empresarial.

PUBLICIDAD

Por su parte, la pesca enfrenta un riesgo biológico y financiero. El calentamiento del mar desplaza especies, reduce capturas y obliga a ajustar temporadas. La respuesta no puede limitarse a vedas. Las empresas necesitan liquidez, diversificación productiva y planes laborales para meses con menor actividad.

anchoveta
La anchoveta permanecería más cerca del litoral y a mayor profundidad de lo habitual si continúan las condiciones cálidas del océano.

Finalmente, el transporte transmite todos estos daños. Una falla logística convierte pérdidas sectoriales en inflación, desabastecimiento y menor actividad regional. Es aquí donde se refleja el verdadero carácter sistémico de El Niño: afecta de forma conjunta alimentos, cadenas de suministro, infraestructura y estabilidad macroeconómica.

¿Qué debe hacerse ahora? No hay tiempo para grandes anuncios. Sí lo hay para identificar puentes críticos, limpiar drenajes, proteger accesos portuarios, crear rutas alternas, adelantar inventarios y preparar líneas contingentes de crédito. Por lo pronto, los municipios ya han recibido S/14,9 millones para 28 intervenciones en 14 jurisdicciones. Esto es positivo, pero es una reacción limitada frente al riesgo nacional.

El Banco Mundial propone una lógica distinta: identificar riesgos, reducir vulnerabilidades, preparar financiamiento y proteger fiscalmente al país antes del desastre. América Latina ya usa seguros paramétricos, bonos catastróficos y líneas contingentes. Perú sigue concentrando la discusión en obras y transferencias. Una vez más, El Niño servirá para revelar qué instituciones funcionan, qué empresas planificaron y qué territorios quedaron otra vez esperando ayuda.

Luis Mendiola
Luis Mendiola

Temas Relacionados

El NiñoNiño CosteroOrganización Meteorológica MundialMeteorologíaOpiniónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

El líder de Cuarteto de Nos conversa con Infobae Perú sobre el reencuentro con sus seguidores en Lima, la masiva respuesta del público joven y la responsabilidad que siente al escribir letras que conectan con nuevas generaciones. El grupo uruguayo se presenta el 22 de agosto en Costa 21.

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Mincetur busca acelerar reactivación del turismo y plantea agenda con gremios del sector

El encuentro permitió definir prioridades para el sector, con énfasis en mejorar la conectividad, facilitar la inversión, fortalecer nuevos segmentos turísticos y prevenir riesgos que puedan afectar la competitividad de los destinos

Mincetur busca acelerar reactivación del turismo y plantea agenda con gremios del sector

Fin del paro de transportistas en Ucayali: Autoridades anunciaron subsidio para conductores

El acuerdo entre autoridades y gremios de transporte se alcanzó luego de una semana de bloqueos y protestas en la región, tras el compromiso del Gobierno de subsidiar el precio de los combustibles y ampliar la capacidad de almacenamiento

Fin del paro de transportistas en Ucayali: Autoridades anunciaron subsidio para conductores

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Un estudio con alumnos de secundaria en China, difundido por Jaime Saavedra del Banco Mundial, halló más rapidez al usar herramientas digitales, pero caídas marcadas en evaluaciones cuando debieron trabajar solos

La paradoja educativa de la inteligencia artificial

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

La actriz contó que una representante de la productora priorizó invitarla a un taller y no atendió de inmediato su denuncia contra Erick García, pese a mostrar pruebas y pedir la separación del acusado

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

DEPORTES

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Capitana de Perú expone su frustración entre lágrimas tras derrota con Argentina por Mundial Sub 17 de vóley: “Fueron errores tontos”

Gonzalo Bueno competirá en el Challenger 75 de Kingston, en pista dura, como preparación rumbo a la ‘qualy’ del US Open 2026

Cienciano y la favorable estadística que lo acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo