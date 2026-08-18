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Carlos Bruce afirma que usó pistola eléctrica contra su asesor tras una “discusión muy airada” sobre armas paralizadoras

El exalcalde de Surco explicó que el episodio ocurrió durante un intercambio sobre seguridad y defendió el uso de estos dispositivos para enfrentar a delincuentes armados

Carlos Bruce
El candidato a la Alcaldía de Lima admitió que utilizó una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio tras una “discusión muy airada” sobre estos dispositivos
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El aspirante a la alcaldía capitalina, Carlos Bruce, afirmó este lunes que utilizó una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio después de una “discusión muy airada” sobre el uso de armas paralizadoras, aunque sostuvo que las imágenes del episodio fueron sacadas de contexto.

En diálogo con La República, Bruce calificó el hecho como una “acción que no volvería a repetir” y señaló que el episodio ocurrió tras un intercambio de opiniones sobre la seguridad y los riesgos asociados a estos dispositivos durante su gestión en Surco. “Fue una discusión muy airada que hubo en octubre del año pasado”, afirmó.

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El aspirante, quien según las encuestas ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales para la Alcaldía de Lima, explicó que parte del debate giraba en torno a si las armas paralizadoras podían causar la muerte de una persona.

Según relató, algunos funcionarios cuestionaban su uso por temor a las consecuencias durante las intervenciones del serenazgo, mientras otros defendían su incorporación como herramienta para enfrentar a delincuentes armados.

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina. X.com

“Muchos de nosotros decíamos: ‘Esto no mata en ningún caso’”, sostuvo Bruce, quien afirmó haber recibido capacitación para utilizar estos dispositivos. Añadió que las pistolas paralizadoras descargan una cantidad reducida de electricidad y provocan una inmovilización temporal de los músculos, lo que permite al agente reducir y detener a una persona.

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En ese contexto, relató que Bobbio se ofreció a probar el dispositivo. “¿Quieres que me dispare? Me disparo. A ver, dispáreme aquí para que vea”, recordó sobre el intercambio previo al momento registrado en las imágenes.

El candidato rechazó que se tratara de un acto de abuso y sostuvo que el episodio ocurrió durante el debate sobre la necesidad de dotar al serenazgo de herramientas de defensa. “Era en esta desesperación que tenemos algunos de buscar algún tipo de arma que el sereno pueda defenderse”, manifestó.

Defendió además el uso de pistolas paralizadoras al recordar el asesinato del sereno Luis Manrique, quien murió al intervenir ante un presunto delincuente armado, y sostuvo que un dispositivo de este tipo habría permitido reducir al agresor sin recurrir a un arma letal. “Si Manrique hubiera tenido la pistola paralizadora, estaría vivo”, afirmó.

Carlos Bruce
Bruce calificó lo ocurrido como una acción que no volvería a realizar y sostuvo que el video fue difundido fuera de contexto

En marzo de este año, Surco se convirtió en el primer distrito del Perú en equipar a su serenazgo con estas herramientas, tras la aprobación de sus características estandarizadas por parte del Ejecutivo.

La municipalidad informó entonces que adquirió 20 pistolas paralizadoras y 20 cámaras corporales para el serenazgo, capaces de registrar audio e imagen en un ángulo de 180 grados durante las intervenciones de los agentes.

Las pistolas eléctricas Taser 10 son dispositivos de energía conducida diseñados para incapacitar temporalmente mediante impulsos eléctricos controlados. Tienen un alcance de hasta 14 metros y permiten realizar hasta 10 disparos sin necesidad de una recarga inmediata. También incorporan un sistema de puntería mediante láser verde.

“Surco ya compró las pistolas. Todos nuestros patrulleros tienen una pistola paralizadora para que no le vuelva a pasar a Luis Manrique lo que pasó”, afirmó Bruce.

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