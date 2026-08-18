Se conoció el inédito club de Fernanda Tomé tras sorpresiva salida de San Martín: ¿seguirá en la Liga Peruana de Vóley?

Fernanda Tomé se marcha de la Universidad San Martín luego de tres temporada. Crédito: Vóley USMP.

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Tras la sorpresiva salida de San Martin luego de tres temporadas, el futuro de Fernanda Tomé estuvo incierto. Su nombre estuvo vinculado como un posible fichaje de Universitario de Deportes, sin embargo eso no pasó de una especulación.

Después de varios meses, se pudo conocer el inédito club que la brasileña defenderá. San Martín de Bolivia es su nuevo equipo, que se reforzó con el objetivo de afrontar la Fase Final de la Liga Superior Femenina 2026. El equipo altiplánico, uno de los cuatro clasificados al cuadrangular definitivo, apunta a potenciar sus posibilidades en una instancia decisiva del campeonato.

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Y ‘Tomezinha’ no llegará sola porque también se sumará Linda Costa, exDeportivo Soan. Ambas voleibolistas brasileñas estarán vinculadas al equipo hasta el 21 de agosto, periodo en el que aportarán su experiencia. El club busca con estas incorporaciones elevar su rendimiento y competir de igual a igual frente a los rivales más exigentes en el cuadrangular que se disputa en Cochabamba.

Fernanda Tomé y Linda Costa reforzarán San Martín de Bolivia. (Puro Vóley)

La polémica salida de Fernanda Tomé de San Martín

La salida de Fernanda Tomé del voleibol peruano no obedeció a una decisión personal, según explicó la propia atacante brasileña tras su paso por la Universidad San Martín. La jugadora, de 36 años, manifestó que nunca recibió una propuesta para renovar su contrato, a pesar de su deseo de continuar en la Liga Peruana de Vóley.

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En un mensaje dirigido a la afición, Tomé fue categórica: “No recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, expresó a través de sus redes sociales.

La deportista también subrayó su intención de seguir defendiendo la camiseta ‘santa’. “Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, agregó Tomé, quien se había ganado el aprecio de los seguidores por su entrega y liderazgo en la cancha.

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Tras tres temporadas en el club, la dirigencia optó por cerrar el ciclo de la brasileña, decisión que sorprendió a la jugadora y a parte de la hinchada. El caso de Tomé refleja cómo, en ocasiones, la continuidad de una deportista no depende únicamente de su voluntad, sino de las determinaciones institucionales que marcan el rumbo de los equipos.

Fernanda Tomé se despidió de los hinchas de la San Martín y explicó que la dirigencia no le ofreció la renovación. Crédito: Instagram: Fernanda Tomé.

¿Cuándo presenta San Martín a Yanlis Féliz?

San Martín continúa acaparando la atención en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Tras oficializar la llegada de Meegan Hart, exjugadora de Alianza Lima, la institución está a punto de concretar otro refuerzo de peso que fortalecerá aún más su plantel de cara a la próxima temporada.

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La dominicana Yanlis Féliz definió su futuro y seguirá en el campeonato nacional, esta vez defendiendo la camiseta de las subcampeonas. La atacante decidió permanecer en Perú y volverá a compartir equipo con su amiga Meegan Hart, con quien formó dupla en Alianza Lima durante la campaña anterior.

Julio Peña, en el programa ‘AquíTVO’, detalló que “se hizo oficial el fichaje de Meegan Hart, ex Alianza Lima. Finalmente, Emily Zinger va a jugar en San Martín; todavía no se le ha anunciado, pero va a jugar en San Martín. Vuelve a la liga peruana; ya serían Emily, Meegan y la otra chica que ha llegado. Pero Meegan Hart no llega sola. En Alianza se llevó siempre muy bien con Yanlis Féliz. Cuando Yanlis hacía un punto, se abrazaba con Meegan y van a volver a jugar juntas. Yanlis va a jugar en San Martín, así que se va a poner fuerte el equipo”.

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La dominicana ´seguirán en la Liga Peruana de Vóley. (AquíTVO)