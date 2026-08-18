Paco Bazán aconseja a Curwen que corte todo vínculo con Carla Campos Salazar tras supuesta infidelidad: “Sal de esa mala tierra, ya viene tu prime”

Paco Bazán aconseja a Curwen tras supuesta infidelidad de Carla Campos Salazar.

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La reciente polémica en torno a Carla Campos Salazar y Víctor Caballero —conocido en redes como Curwen— sigue generando repercusión en el ámbito digital y mediático. Tras la difusión de imágenes de la influencer junto a un amigo en una discoteca de Miraflores, varios personajes públicos han opinado sobre la situación, entre ellos el exfutbolista y conductor de televisión Paco Bazán, quien ofreció un contundente consejo a Curwen a través de la cuenta de TikTok de Magazinetv.pe.

Las declaraciones de Paco Bazán surgieron después de que Curwen negara que el comportamiento de Carla Campos Salazar representara una infidelidad. El creador de contenido defendió a su parejaen una entrevista con Magaly TV La Firme y reiteró que la confianza y la relación no se habían visto afectadas por el incidente. Ante esta postura, Bazán decidió intervenir con recomendaciones directas y sin rodeos.

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Durante su mensaje, Bazán enfatizó que la decisión que tome Curwen marcará la diferencia en su vida personal. “Lo positivo es que ahí te vas a casar, ¿verdad? No puedes regresar ahí”, manifestó al referirse al compromiso que existía entre la pareja. Para el exarquero, en situaciones como esta no hay espacio para el diálogo ni para buscar explicaciones. “La diferencia la hace la decisión que tomas. No se dialoga, no se conversa”, sentenció.

Paco Bazán presentó lo que denominó “el consejo del sensei”. “Lo que tienes que hacer es contacto cero. No busques, no busques que te dé ella una explicación, porque no la vas a entender, no es tu responsabilidad. Tú no eres cuidador de nadie, tú no eres carcelario de nadie, tú no proteges a nadie. La gente grande, adulta, se cuida sola”, afirmó el conductor, resaltando la importancia de preservar la dignidad personal ante una situación de aparente falta de respeto.

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El exfutbolista aconsejó no retomar la relación ni buscar explicaciones, sugirió devolver el anillo y enfocarse en el autocuidado luego de la controversia por las imágenes difundidas en redes sociales. Magazinetv.pe/ TikTok

Bazán también hizo referencia a los principios que suelen regir las relaciones sentimentales, en especial cuando se espera exclusividad y respeto mutuo. “Cuando uno está en una relación, se practica en teoría la monogamia, ¿no es cierto? Y hay que poner códigos, o acuerdos de respeto. A menos que sea una relación abierta, entonces tengan ellos esos acuerdos de que él puede agarrar la cara a otra mujer y ella también a otro pata, ¿no? Si ese no es el caso, entonces, y si el caso es que tú sientes que realmente se te ha faltado al respeto, se te ha roto, o sea, el anillo regálaselo, se rompe el compromiso, contacto cero”, recomendó el expanelista deportivo.

Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.

“Desaparece un tiempo”

El conductor también sugirió que, luego de una ruptura, es fundamental evitar cualquier tipo de contacto con la expareja. “Contacto cero. Después, no, ya te estoy avisando. Contacto cero, sal de ahí, desaparece un tiempo, y ahí no vuelvas. De verdad, loco, ahí no se puede hacer familia. No, no, por favor, en serio”, insistió Bazán, dejando claro que, desde su perspectiva, no es recomendable retomar la relación tras un episodio de este tipo.

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La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades

En su mensaje, Paco Bazán planteó que la valentía es clave para superar una situación dolorosa y sugirió una rutina de autocuidado. “Tienes que ser valiente y son veintiún días. Tienes que bañarte temprano todas las mañanas, te levantas, sales a correr, te metes a la ducha fría, te recuperas de la corridita y ahí escribes un libro, lee más y haz más stream, ahí métete y ya viene tu prime”, aconsejó.

El exfutbolista concluyó su intervención asegurando que, si Curwen aprovecha este momento de crisis personal para enfocarse en su crecimiento, podrá alcanzar una etapa positiva en su vida. “Eso sí se los puedo decir, ah. Si Curwen aprovecha este momento para salir de ese mal terreno, esa tierra mala, va a venir su prime, ah. Viene su prime. Les prometo que viene su prime”, expresó Bazán.

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La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cuestionó la respuesta del creador de contenido, quien negó que las imágenes de Carla Campos con otro hombre representen una infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.