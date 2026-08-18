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Alianza Lima busca dar la sorpresa con refuerzo que interesó a Sport Boys ante el futuro incierto de Kevin Quevedo: “Conversaciones avanzadas”

El club ‘blanquiazul’ tiene negociaciones con un jugador ofensivo que estuvo en el radar de la ‘misilera’, aunque la cuestionada continuidad del extremo peruano hace que busquen un reemplazo

El periodista José Varela contó que el club 'blanquiazul' está próximo a realizar un fichaje. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)
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El liderazgo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 convive con una situación delicada en su plantel. Aunque el equipo ‘blanquiazul’ ocupa la cima de la tabla, la marginación de Kevin Quevedo por decisión del técnico Pablo Guede ha dejado vacante una de las bandas ofensivas. Desde el club, la directiva ha mantenido una postura de observación activa en el mercado de pases, evaluando incorporaciones que permitan cubrir ese espacio estratégico de cara al tramo final del campeonato.

De acuerdo con el periodista José Varela, el club ‘íntimo’ ha sostenido conversaciones durante las últimas dos semanas con un jugador peruano en condición de libre. “Se trata de un futbolista ofensivo, con buenas capacidades en el uno contra uno y recursos individuales que pueden marcar diferencia”, detalló en el programa de YouTube, Modo Fútbol, señalando que el proceso se encuentra en la etapa final y que la disposición de todas las partes augura un desenlace favorable para la institución.

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La posible incorporación de Fernando Pacheco, conocido como ‘Mpaché’, surge como la principal novedad en el horizonte de La Victoria. “El futbolista está próximo a llegar libre”, aseguró Varela. Las negociaciones avanzadas reflejan el interés mutuo: “Yo me atrevería a decir que esto se va a lograr a dar porque hay disposición de todas las partes”.

Cabe mencionar, que el reglamento permite a los jugadores libres firmar hasta la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, lo que amplía el margen de maniobra para concluir la operación sin contratiempos.

Fernando Pacheco viene de jugar en Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, donde dio una asistencia en 11 partidos. - créditos: Instagram Fernando Pacheco
Fernando Pacheco viene de jugar en Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, donde dio una asistencia en 11 partidos. - créditos: Instagram Fernando Pacheco

Las otras opciones de Fernando Pacheco

El presente mercado de transferencias ha ofrecido diversas alternativas a Fernando Pacheco antes de que se inclinara por la propuesta de Alianza Lima. El periodista Gustavo Peralta explicó que el extremo estuvo cerca de fichar por Sport Boys, pero la operación se dilató. “Sport Boys se demoró porque estaba listo para ir. Estuvo esperándolos, pero no se decidían”, relató sobre la frustrada negociación.

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El jugador de 27 años también recibió una oferta desde el fútbol brasileño, aunque las condiciones económicas y deportivas no resultaron atractivas en comparación con el interés mostrado por la entidad ‘victoriana’. “Pacheco tenía una opción de la segunda de Brasil, pero creo que no era tan importante en lo económico ni deportivo como lo que le ofrezca Alianza”, puntualizó el comunicador.

Estas circunstancias aceleraron el acercamiento entre el extremo y la directiva ‘blanquiazul’, que valoró su experiencia y la posibilidad de sumarlo sin costo de transferencia. El hecho de que Pacheco Rivas se encuentre libre ha facilitado las negociaciones, permitiendo a Alianza Lima gestionar la contratación sin restricciones de tiempo impuestas por la ventana tradicional de pases.

El interés no es nuevo, ya que se trata de un futbolista que ha estado en la mira ‘aliancista’ desde años anteriores, incluso cuando militaba en Sporting Cristal.

La última experiencia de Fernando Pacheco en el fútbol peruano fue en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
La última experiencia de Fernando Pacheco en el fútbol peruano fue en Sporting Cristal el 2025. - créditos: Difusión

El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima

La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima parece definida, pese a que también se voceó la posibilidad de que pueda revertir su relación con el DT Pablo Guede, contraria a lo que fue con su antecesor, Néstor Gorosito. Según José Varela, el talentoso futbolista tiene contrato vigente, pero la decisión del entrenador argentino es categórica.

Ya sabe muy bien que Pablo Guede no lo va a utilizar, eso es cerrado, no hay opción. ¿Algo puede cambiar? No lo veo a Pablo Guede cambiando de determinación. Por eso fui enfático en que esto era así, no hay marcha atrás”, detalló el periodista, quien fue enfático al afirmar que no existe marcha atrás en la postura del estratega.

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