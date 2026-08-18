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Villa El Salvador: Ministerio de Salud recomienda cómo actuar en caso de inundaciones

Según el Minsa, los ciudadanos pueden llamar a la Línea 113 para recibir orientación gratuita durante una emergencia

Una calle inundada por la lluvia muestra vehículos sumergidos, personas colocando sacos de arena y un hombre con un niño en brazos.
Vecinos de Villa El Salvador, Lima, enfrentan fuertes inundaciones causadas por las lluvias intensas, y colaboran en la colocación de sacos de arena para proteger sus viviendas de la crecida del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ante el riesgo de nuevas inundaciones tras las intensas lloviznas del domingo 16 de agosto en distritos de Lima Sur, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones de prevención y recordó que la ciudadanía puede llamar a la Línea 113 para recibir orientación gratuita durante una emergencia.

Entre las acciones sugeridas, el ministerio recomendó desconectar la energía eléctrica del hogar ante la presencia de agua, siempre que sea posible hacerlo de forma segura y sin contacto con zonas inundadas. También indicó ayudar a adultos mayores, niños y personas con discapacidad o con dificultades de desplazamiento.

El Minsa señaló que, si el nivel del agua aumenta, se debe subir al piso más alto de la vivienda o trasladarse a una zona segura, además de evitar las áreas inundadas y acatar las indicaciones de las autoridades sobre evacuación. Para prepararse antes de una emergencia, aconsejó identificar zonas seguras y rutas de salida, y mantenerse informado por canales oficiales.

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Villa El Salvador

Villa El Salvador será declarado en emergencia tras fuerte aniego

El Gobierno declarará en emergencia de manera focalizada algunas zonas de Villa El Salvador luego de los graves aniegos registrados este domingo 16 de agosto, que provocaron el ingreso de agua a viviendas y dejaron a numerosas familias afectadas. La medida fue anunciada la noche del lunes por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, quien llegó hasta el distrito para supervisar directamente la situación y coordinar las acciones de respuesta.

La emergencia no solo contempla retirar el agua acumulada y atender a las familias damnificadas. De acuerdo con lo anunciado por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también se ejecutarán trabajos para reemplazar un antiguo colector de aproximadamente 50 años, cuya estructura se encuentra colapsada y que habría contribuido a agravar el problema durante las intensas precipitaciones.

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La presencia del ministro se produjo luego de que diferentes sectores del sur de Lima resultaran afectados por la lluvia. En Villa El Salvador, algunas viviendas terminaron inundadas y los vecinos tuvieron que recurrir a sacos de arena y otros medios para intentar contener el avance del agua.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, llegó a Villa El Salvador para supervisar las zonas afectadas por un aniego masivo. Anunció que el área será declarada en emergencia debido al colapso de un colector de 50 años de antigüedad y que los damnificados recibirán apoyo, incluyendo alojamiento en hoteles. Exitosa.

Gobierno anuncia emergencia focalizada en Villa El Salvador

Durante su intervención ante la prensa, Mauricio Arnillas explicó que una de las primeras medidas será atender la emergencia inmediata y evitar que el agua continúe ingresando a las viviendas.

Están viniendo dos maquinarias pesadas para poner barreras para que el agua no siga entrando a las viviendas”, señaló el ministro. La llegada de estos equipos busca contener el avance del agua mientras se realizan las labores necesarias para disminuir la acumulación registrada en la zona afectada. La prioridad, según explicó el funcionario, es resolver la emergencia inmediata y brindar protección a las familias cuyos domicilios resultaron afectados.

Preocupación por posibles efectos del fenómeno de El Niño en Lima

Durante sus declaraciones, el ministro tampoco descartó que los efectos del fenómeno de El Niño puedan alcanzar a Lima, una posibilidad que añade preocupación ante las condiciones meteorológicas que viene experimentando la capital.

La jornada de este domingo dejó lluvias y aniegos en diferentes distritos del sur de Lima, con especial impacto en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En algunos sectores, el agua ingresó a viviendas y establecimientos, mientras que en Chorrillos también se reportó el desborde del río Surco.

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