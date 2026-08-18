298 damnificados y 62 viviendas afectadas: el balance del ministro de Defensa tras las lluvias en Villa El Salvador

El titular del Mindef, Rafael Belaúnde, afirmó que 13 colegios se inundaron a causa de las lluvias, pero que serán rehabilitados luego de un trabajo del Ejército peruano para que los estudiantes vuelvan pronto a clases. (Foto: Mindef)

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, visitó Villa El Salvador para supervisar los trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectada por intensas lluvias y que generaron inundaciones en el distrito, aunque afirmó que estas no responden solo a la llovizna que golpeó Lima, sino a un problema recurrente que ya ocurrió tres veces en lo que va de 2025.

En su recorrido por el sector afectado, transmitido por RPP, el ministro informó un saldo de 62 viviendas afectadas, 298 personas damnificadas y 13 colegios inundados. Añadió que el Ejército del Perú intervendrá desde el día siguiente en la limpieza y rehabilitación de las escuelas para acelerar el retorno de los alumnos a las clases.

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La emergencia dejó además al menos 63 familias afectadas en el sector uno, según informó Panamericana, tras el ingreso de agua y desagües a las viviendas por las lluvias intensas y el colapso de la red de alcantarillado. El daño alcanzó paredes, techos, colchones, muebles y otros bienes, en un entorno marcado también por malos olores y condiciones insalubres.

Belaúnde habló durante una inspección nocturna en Lima Sur y vinculó la crisis actual con una falla estructural del área. “Esta es la tercera vez en lo que va del año que esta zona se inunda y ocurre todos los años”, afirmó. Acto seguido, planteó que la única salida es un sistema de recolección y expulsión de aguas para impedir que el flujo termine en el punto más bajo del sector.

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El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)

Durante la visita, el ministro explicó que el Ejecutivo dispuso el despliegue de hidrojets y otros sistemas para reducir el riesgo de una nueva inundación si vuelven las lluvias, algo que, dijo, coincide con el pronóstico. También señaló que la inspección buscó definir dónde se construirá el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de aguas (SARE), un sistema de recolección y expulsión de aguas.

DANA afectó a Villa El Salvador

El funcionario atribuyó la gravedad del episodio al fenómeno DANA, aunque remarcó que el problema de fondo es anterior. “La única manera es tener un sistema que recolecte las aguas y evite que discurran al punto más bajo y se inunden las casas”, dijo al diario radial. Luego calificó de inadmisible que la zona siga en la misma situación cada año.

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La respuesta en el terreno incluyó personal del Ejército del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Policía y otras instituciones en tareas de limpieza y apoyo a los damnificados, de acuerdo con Panamericana. En el lugar se instalaron entre siete y ocho carpas para descanso temporal y unidades médicas para atender a vecinos en situación vulnerable.

Los afectados recibieron alimentos, hospedaje e implementos básicos, según la cobertura televisiva. A eso se sumó el anuncio de un programa temporal de empleo para que las familias participen en la limpieza, desinfección y recuperación de viviendas y espacios públicos.

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La acumulación de aguas servidas y residuos dejó viviendas y calles contaminadas, mientras familias de Villa El Salvador y Chorrillos intentaban retirar el agua y el barro tras las intensas precipitaciones

Ese esquema prevé un beneficio de 50 soles diarios, de acuerdo con lo informado por el ministro de Trabajo. La medida aparece como complemento de la asistencia de emergencia mientras continúan las labores de remoción y saneamiento en la zona anegada.

Belaúnde dijo que la voluntad del Gobierno es ofrecer “soluciones definitivas a los problemas recurrentes” y vinculó esa meta con la obra de drenaje aún en evaluación. La afirmación llegó después de describir el relieve del área y de insistir en que la acumulación de agua responde a la condición topográfica del sector.

Moción de interpelación al Mindef: “Iré a responder”

Durante la misma actividad, el ministro también respondió sobre la moción de interpelación impulsada en el Congreso. “Si se aprueba, iré al Congreso a responder”, afirmó, y agregó que explicará “con la mejor voluntad” lo realizado en sus 17 días de gestión y cualquier otra pregunta de los legisladores.

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Consultado por presuntos vínculos con la empresa minera Poderosa, Belaúnde rechazó mezclar ese conflicto con la actuación militar en Pataz. Sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas en esa provincia se limita al estado de emergencia y a la lucha contra organizaciones criminales.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, participa en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Piura, organizado para evaluar la respuesta ante emergencias. (Ministerio de Defensa)

“Los problemas de minera Poderosa con los mineros informales es un problema ajeno a la acción de las Fuerzas Armadas”, declaró. También aseguró que mientras siga vigente el estado de emergencia actuarán “con toda determinación” contra grupos que, según describió, asesinan personas, trafican gente, explosivos y controlan amplias zonas de la provincia.

En otro tramo de sus declaraciones, Belaúnde se refirió a la exposición del plan general del Ejecutivo prevista para el 20 de agosto por parte del presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Alarreta. Allí descartó que esa presentación esté ligada a un pedido de confianza.

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Belaúnde también afirmó que “no hay voto de confianza”, al explicar que en el nuevo ordenamiento el gabinete acudirá al Congreso para exponer la política general de gobierno. Añadió que la administración lleva 18 días en funciones y que busca imprimir un estilo de gestión basado en viajes constantes y presencia en zonas postergadas.