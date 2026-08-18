Campaña de salud gratis para este miércoles 19 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña busca facilitar el acceso a controles médicos y orientación profesional, especialmente para quienes requieren evaluaciones preventivas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que este miércoles 19 de agosto llevará a cabo una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La jornada ofrecerá atención en distintas especialidades médicas y permitirá acceder a evaluaciones preventivas sin costo, como parte de las acciones orientadas a acercar los servicios sanitarios a la comunidad.

La actividad se desarrollará en la plaza de Armas, ubicada en la avenida Perú, cuadra 35, a la altura del jirón Callao. La atención comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 12:30 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acudir a los módulos habilitados para recibir orientación, controles básicos y evaluaciones relacionadas con su estado de salud.

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Entre las especialidades disponibles se encuentra el triaje, área destinada a realizar una evaluación inicial y determinar las necesidades de cada asistente. También se ofrecerán consultas de optometría para revisar posibles dificultades visuales. El módulo de psicología brindará orientación relacionada con el bienestar emocional, mientras que nutrición permitirá recibir recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables.

Los vecinos podrán acceder a diversas especialidades médicas sin costo, entre ellas triaje, optometría, psicología, nutrición y podología - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Asimismo, la jornada contará con atención en podología, especialidad enfocada en la prevención y cuidado de los pies. Estas alternativas buscan facilitar una revisión integral y promover la detección temprana de posibles problemas que requieran seguimiento profesional.

Además de las consultas especializadas, los organizadores habilitarán diversos servicios preventivos y de cuidado personal:

Diagnóstico rápido de tuberculosis (TB): incluirá la toma de radiografía de tórax y la prueba de esputo para contribuir a la identificación de posibles casos.

Descarte de hemoglobina: permitirá conocer los niveles de este componente sanguíneo y orientar sobre posibles alteraciones.

Descarte de glucosa: facilitará una medición para identificar valores elevados o bajos de azúcar en la sangre.

Corte de cabello: ofrecerá este servicio de cuidado personal de manera gratuita durante la campaña.

Limpieza facial: brindará atención básica destinada al cuidado y mantenimiento de la piel.

Servicios sociales (ULE-SISFOH): permitirá recibir orientación relacionada con la Unidad Local de Empadronamiento y el Sistema de Focalización de Hogares.

La campaña representa una oportunidad para que los residentes de San Martín de Porres accedan a evaluaciones preventivas y orientación profesional en un mismo espacio. La propuesta combina prestaciones médicas, controles básicos, cuidado personal y asistencia social, con el objetivo de facilitar el acceso a diferentes alternativas de atención.

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Las evaluaciones pueden contribuir a identificar señales que requieran atención posterior, por lo que se recomienda aprovechar este tipo de actividades para realizar controles periódicos y recibir información de especialistas.

Esta campaña es importante porque permite a los vecinos acceder gratuitamente a controles preventivos, detectar de manera temprana posibles problemas de salud y recibir orientación de especialistas, sin necesidad de asumir costos por estas evaluaciones - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Permiten detectar problemas a tiempo: algunos controles pueden identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Facilitan la prevención: evaluaciones como glucosa, hemoglobina o pruebas para tuberculosis ayudan a conocer determinados riesgos y tomar medidas oportunas.

Acercan la atención médica: estas campañas permiten que más personas accedan a especialistas sin necesidad de acudir inicialmente a un establecimiento de salud.

Promueven hábitos saludables: las orientaciones de nutrición, psicología y otras áreas brindan recomendaciones para mejorar el bienestar diario.

Ayudan a resolver dudas: conversar con profesionales permite recibir información confiable sobre molestias, cuidados y señales de alerta.

Favorecen el cuidado integral: combinar controles médicos, servicios sociales y atención preventiva contribuye a cuidar distintos aspectos de la salud.