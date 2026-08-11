Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori presenta plan de prevención en Lambayeque y anuncia comisión multisectorial para acelerar trabajos

Keiko Fujimori viajó a Lambayeque para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó a Lambayeque en un contexto marcado por la alerta nacional debido a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

La mandataria fue recibida por un grupo de vecinos a orillas del río Reque, donde supervisó el avance de las acciones preventivas y ofreció detalles sobre la estrategia del Ejecutivo frente al incremento de lluvias, desbordes e inundaciones.

Durante su intervención, Keiko Fujimori subrayó la urgencia de “acelerar los trabajos de preparación y respuesta” en la región. Explicó que las labores se concentran en la “limpieza y descolmatación de cauces”, con el fin de reducir los riesgos para la población y las zonas agrícolas.

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“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes”, afirmó la mandataria, en referencia a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, recientemente creada y presentada en el sector El Rinconazo, en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo.

Acompañaron a Fujimori los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y Vivienda, Mauricio Arnillas, junto al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el titular de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

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La presidenta precisó que esta comisión está integrada por representantes de diversas carteras y entidades técnicas, y que su función será “articular las intervenciones del Estado” durante los años 2026 y 2027.

Keiko Fujimori viajó a Lambayeque para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

Enfoque en puntos críticos y recursos logísticos

La jefa de Estado informó que en Lambayeque se han identificado 80 puntos críticos ante el fenómeno El Niño. “Cuarenta puntos serán atendidos por el Gobierno Regional y los otros cuarenta quedarán bajo responsabilidad de la comisión creada por el Ejecutivo”, detalló.

A nivel nacional, la cifra asciende a 1.900 puntos críticos, de los cuales se priorizarán inicialmente 569 para concentrar los recursos en las zonas de mayor riesgo.

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Durante la supervisión en el río Reque, Fujimori indicó que la maquinaria del Gobierno Regional está disponible para ejecutar los trabajos preventivos, aunque persisten dificultades relacionadas con el abastecimiento de combustible. “De los 1.900 puntos críticos del Perú, vamos a priorizar 569, esperamos que estos números se incrementen”, sostuvo.

El plan incluye el abastecimiento de almacenes con alimentos, la disponibilidad de motobombas, botes y otros equipos para la atención de emergencias. “La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos. La prioridad es cuidar también nuestra agricultura”, remarcó Fujimori ante los medios.

La presidenta anunció que el Ejecutivo emitirá una resolución suprema para acelerar las labores de prevención y facilitar la transferencia de recursos. El documento, según explicó, será firmado por los ministros y la Presidencia de la República.

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En paralelo, el ministro de Vivienda permanecerá en Lambayeque hasta el 12 de agosto para participar en mesas de trabajo sobre acceso a agua, desagüe y titulación de predios. Fujimori hizo un llamado a la coordinación entre autoridades nacionales, regionales y municipales. “No estamos acá para ver colores políticos”, expresó.

Las autoridades esperan que la articulación de esfuerzos y el enfoque preventivo permitan reducir el impacto del fenómeno, proteger a la población y garantizar la continuidad de las actividades productivas en la región.