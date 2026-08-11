Vannia Adrianzén, líbero de la selección peruana, emocionada hasta las lágrimas junto a sus padres en el Mundial Sub 17 de Vóley

La líbero no pudo contener el llanto en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: La Cátedra Deportes.

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Vannia Adrianzén, una de las principales figuras del equipo peruano Sub 17 que compite en el Mundial de la categoría, no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con sus padres en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, donde la ‘bicolor’ viene disputando sus partidos de la fase de grupos y ya aseguró su pase a los octavos de final.

La líbero de Deportivo Géminis no sabía que sus papás habían viajado hasta Chile para acompañarla durante esta importante experiencia internacional. Por ello, la sorpresa tuvo un significado todavía mayor para la joven voleibolista, quien atraviesa un gran momento deportivo y se ha convertido en una de las piezas fundamentales del combinado nacional.

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“La verdad, muy feliz. Me dieron la sorpresa de haber venido, no sabía que venían. Estoy muy feliz y agradecida con ellos”, expresó Vannia en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, todavía emocionada por el inesperado reencuentro.

La presencia de sus padres no pasó desapercibida durante el partido ante Filipinas. Desde las tribunas, ambos alentaron constantemente a la representante nacional y celebraron cada punto conseguido por la selección peruana, especialmente en un encuentro que terminó con una remontada por 3-1a Filipinas y que permitió a la ‘bicolor’ asegurar su clasificación al grupo de los 16 mejores del certamen.

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Vannia Adrianzén y su emoción junto a sus padres en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: La Cátedra Deportes.

“Muy orgulloso de mi hija por el buen trabajo que está haciendo en este Mundial. Yo sabía que lo iba a hacer bien. Siempre alentando duro desde la barra por mi hija”, señaló su padre.

La mamá de la líbero tampoco ocultó su orgullo. Con emoción, resaltó que acompañará a su hija sin importar dónde tenga que jugar y aseguró que siempre ha confiado en sus capacidades.

“Para mí mi hija es la mejor y siempre va a tener todo mi apoyo. No me importa dónde sea, siempre voy a ir a apoyarla. Hoy y siempre estaré con ella deseándole lo mejor, porque sé que tiene para más”, manifestó.

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Además, destacó que siempre le ha recordado a Vannia que tiene las condiciones necesarias para seguir creciendo en el vóley. “Siempre se lo he dicho: ella es muy buena y nunca he dejado de confiar en ella”, añadió.

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

La madre de la deportista también aprovechó para felicitar a todo el plantel peruano por la victoria ante Filipinas. “Me siento muy orgullosa por lo que está logrando y muy contenta por todas las chicas tras haber ganado este partido del Mundial”, comentó.

Las palabras de su mamá terminaron convirtiéndose también en una motivación para Vannia. “Como dijo mi mamá, también sé que soy capaz y que puedo hacerlo mucho mejor. Muy feliz por esta victoria”, sostuvo.

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La mejor defensa y receptora del Mundial

Más allá del emotivo momento familiar, Vannia Adrianzén también está dejando una actuación sobresaliente dentro de la cancha. La líbero peruana se consolidó como la Mejor Defensa del Campeonato Mundial Sub 17 después de las tres primeras presentaciones de la ‘bicolor’ en el Grupo B.

La jugadora registró 87 salvadas, 19 errores y 32 recepciones durante esos cuatro encuentros, números que le permitieron acumular 138 intentos y liderar la clasificación individual de la competencia en este apartado.

Vannia Adrianzén lidera el apartado de mejores receptoras del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Live Center FIVB.

Pero su aporte no termina en la defensa. Adrianzén también aparece como la mejor recibidora del Mundial, con 43 recepciones excelentes, seis faltas y un total de 117 recepciones de servicio.

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Estos registros reflejan la importancia que tiene la voleibolista de Deportivo Géminis en el sistema de Bencardino. Mientras Perú avanza en el Mundial y se prepara para afrontar la ronda de eliminación directa, Vannia continúa consolidándose como uno de los principales pilares del equipo.