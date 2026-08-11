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“Se gasta más en reconstruir que en prevenir”: CIP Lima advierte que el Estado ignora propuestas técnicas ante desastres naturales

El Colegio de Ingenieros del Perú presentó en Lima una hoja de ruta 2026-2036 y pidió al próximo gobierno aplicar reformas técnicas en sus primeros 100 días

Río con orillas de roca, dos máquinas de construcción amarillas en el lecho seco, una excavadora y una cargadora frontal, edificios al fondo
La propuesta del CIP CD Lima organiza el plan en nueve ejes que abarcan gobernabilidad, ordenamiento territorial, infraestructura, energía, agua, talento e inteligencia artificial. (Agencia Andina)
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El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP CD Lima) presentó en la capital su “Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036”, un documento que reclama al próximo gobierno la adopción de reformas técnicas prioritarias en los primeros 100 días de gestión.

Según el decano del CD Lima, Edwin Chavarri Carahuatay, la propuesta busca institucionalizar la gobernanza técnica y sentar las bases de un desarrollo sostenible, exigiendo que las políticas públicas incorporen criterios de ingeniería y se orienten a resultados medibles para la ciudadanía.

Un plan con 9 ejes y un llamado a la acción técnica

La hoja de ruta, según explicó Chavarri, fue elaborada durante varios meses y recién se presentó oficialmente a actores del Estado. “Hoy estamos haciendo el primer acercamiento. De aquí viene una etapa de reuniones y consensos, para sustentar a detalle lo que significa la hoja de ruta”, afirmó para Infobae Perú.

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El objetivo es claro: destrabar proyectos, generar empleo, mejorar la competitividad y tomar decisiones informadas frente a riesgos como el Niño Global o los sismos.

CIP Lima
Edwin Chavarri sostuvo que la hoja de ruta busca destrabar proyectos, generar empleo y mejorar la competitividad con decisiones sustentadas en ingeniería.

Desde el punto de vista de la ingeniería todo está interconectado”, remarcó Chavarri, quien destacó que la ética pública y la integridad de los actores estatales deben ser la base del desarrollo nacional.

  • EJE 1: Gobernabilidad, ética e ingeniería para la gestión del Estado
  • EJE 2: Planificación nacional, ordenamiento territorial y ciudades sostenibles
  • EJE 3: Industrialización, innovación y desarrollo productivo
  • EJE 4: Gestión del riesgo y resiliencia
  • EJE 5: Agua, sostenibilidad y gestión de recursos naturales
  • EJE 6: Infraestructura estratégica para la competitividad
  • EJE 7: Seguridad energética y transición energética
  • EJE 8: Talento, certificación y desarrollo profesional
  • EJE 9: Transformación digital, inteligencia artificial y gobierno inteligente

Las estadísticas y los datos nos dicen que no estamos preparados, porque solo hemos tenido una atención correctiva. Siempre hemos atendido los desastres con decretos de emergencia, pero nunca hemos priorizado la prevención”, dijo.

terremoto - sismo
Sismos. La propuesta reclama una Política Nacional de Ordenamiento Territorial con datos georreferenciados y catastro multipropósito para regular el uso del suelo y orientar inversiones.

1. Prevención y gestión de riesgos

El eje propone que el Estado abandone la lógica reactiva y priorice la prevención, con infraestructura adecuada para mitigar desastres naturales como huaicos, inundaciones y sismos.

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Se enfatiza la planificación, el control de calidad en obras y la fiscalización de edificaciones para reducir el gasto en reconstrucción, exigiendo que las inversiones públicas privilegien acciones preventivas y no solo la respuesta ante emergencias.

2. Planificación territorial y ordenamiento

Se demanda una Política Nacional de Ordenamiento Territorial que integre todas las ramas de la ingeniería.

El objetivo es acabar con la fragmentación institucional, normativas superpuestas y expansión urbana descontrolada, mediante una gestión basada en datos georreferenciados y catastro multipropósito, para orientar inversiones y regular el uso del suelo de manera sostenible.

sedapal - agua potable
El CIP CD Lima impulsa una industrialización con tecnología y valor agregado para pymes, con una oficina de proyectos priorizados y una encuesta nacional de productividad industrial.

3. Innovación productiva e industrialización

El Colegio impulsa que la industrialización se base en la incorporación de tecnología y valor agregado, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Se propone una oficina de proyectos priorizados, selección de empresas piloto y una encuesta nacional sobre productividad industrial y tecnología, promoviendo la modernización de procesos y la competitividad sectorial.

4. Agua, sostenibilidad y gestión de cuencas

Se aboga por la adopción de la gestión integral de cuencas como política nacional, priorizando microcuencas críticas y creando un inventario de sistemas ancestrales de recarga hídrica.

El propósito es garantizar la seguridad hídrica y la eficiencia en la prevención de sequías e inundaciones, así como asegurar el mantenimiento y financiamiento adecuado de la infraestructura.

5. Infraestructura estratégica y gestión de megaproyectos

El Colegio señala la necesidad de una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica que centralice la gestión, controlando costos, plazos y calidad de los megaproyectos.

Se exige la selección de obras con alta madurez técnica y seguimiento público de su avance, con informes claros sobre desempeño y mecanismos de recuperación ante desvíos y retrasos.

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 conectará cinco regiones y transformará la economía del centro y sur del país. (Foto: Agencia Andina)
El plan exige gestión integral de cuencas, una plataforma nacional de inteligencia artificial y una base de datos de ingenieros habilitados bajo criterios de ética pública y transparencia.

6. Seguridad energética y transición

Se destaca la urgencia de planificar la expansión energética del país, coordinando generación, transmisión y almacenamiento.

El eje propone un observatorio de seguridad y transición energética y un inventario georreferenciado de infraestructura crítica, para asegurar la flexibilidad del sistema y el acceso a energía confiable en zonas urbanas y rurales.

7. Talento y certificación profesional

El plan enfatiza la importancia de contar con una base de datos actualizada de ingenieros habilitados, segmentada por especialidad y competencia.

Se plantea la evaluación transparente de capacidades y la asignación de oportunidades laborales según desempeño y formación continua, fortaleciendo la relación entre perfiles profesionales y necesidades del desarrollo nacional.

La hoja de ruta propone una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica y un observatorio de seguridad y transición energética para controlar megaproyectos y planificar el sistema energético.
La hoja de ruta propone una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica y un observatorio de seguridad y transición energética para controlar megaproyectos y planificar el sistema energético.

8. Transformación digital y gobierno inteligente

El Colegio exige una transformación digital profunda que rediseñe procesos, asegure interoperabilidad y fortalezca la ciberseguridad.

Se promueve una plataforma nacional de inteligencia artificial, el fortalecimiento del centro nacional de datos y la medición pública de resultados, para que la administración pública se oriente a decisiones basadas en evidencia y datos confiables.

9. Ética pública e integridad

Como fundamento transversal, se reclama que la ética y la integridad sean el pilar de la gestión pública. El Colegio insiste en que las decisiones estatales deben estar guiadas por la transparencia, la responsabilidad y la asesoría técnica especializada prevista en la ley, exigiendo que la integridad sea la base de toda política y ejecución estatal.

En el Perú, se gasta más en reconstruir que en prevenir. Está demostrado que la reconstrucción nunca termina y no resuelve el problema de fondo. Hoy se reconstruye una zona y mañana, ante un nuevo riesgo, se destruye lo ya hecho”, finalizó el decano.

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