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Usó a su hija de dos años como escudo humano para evitar ser detenido por violencia familiar en Chiclayo

Los agentes de la PNP tuvieron que cortar las rejas de la vivienda para ingresar y poner a salvo a la menor, mientras el hombre se resistía a la intervención

Luis Flores Alvarado se atrincheró en una vivienda y utilizó a su hija de dos años como barrera durante la intervención policial. Los agentes cortaron las rejas para ingresar y poner a salvo a la menor. Fuente: Buenos Días Perú de Panamericana Televisión
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Un hombre usó a su hija de dos años como escudo para evitar ser detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo. El sujeto se atrincheró dentro de una vivienda y se negó a entregar a la menor durante la intervención policial.

Se trata de Luis Flores Alvarado, de 43 años, quien era buscado por la Policía luego de que su conviviente lo denunciara por presunta violencia física y psicológica. Al llegar los agentes al inmueble, el hombre permaneció encerrado con su pequeña hija y la utilizó como barrera para impedir que concretaran su intervención.

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Ante la negativa del sujeto, los efectivos de la Comisaría del Norte de Chiclayo tuvieron que cortar las rejas de una ventana para ingresar al domicilio. Durante el operativo, los policías le exigieron que entregara a la niña y dejara de exponerla. Finalmente, Flores Alvarado fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Imagen dividida. Hombre sin camisa detrás de rejas, fondo verde. A la derecha, dos figuras retienen a un hombre en la calle de noche, cerca de un vehículo
La Policía Nacional del Perú interviene en Chiclayo a Luis Flores Alvarado, quien utilizó a su hija de dos años como escudo para resistir el arresto por violencia doméstica. (Composición: Infobae Perú)

Hombre utilizó a su hija para impedir la intervención policial

La situación comenzó cuando los agentes acudieron a la vivienda para intervenir a Flores Alvarado. El hombre, que era buscado tras la denuncia presentada por su conviviente, se encerró en el inmueble junto con su hija de dos años y evitó que los policías pudieran ingresar.

Según la información difundida por Buenos Días Perú, el sujeto mantuvo a la menor consigo mientras los agentes le pedían que abriera la puerta. La niña quedó en medio del operativo mientras su padre intentaba impedir que los efectivos concretaran la intervención.

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El mayor PNP Hugo Chávez explicó que la Policía tomó conocimiento de que la menor estaba siendo retenida por su progenitor. Los agentes advirtieron que la pequeña se encontraba expuesta a una situación de violencia y le pidieron al hombre que dejara de ponerla en riesgo.

Durante la intervención, Flores Alvarado también cuestionó a los policías y se resistió a cumplir sus indicaciones. Mientras permanecía dentro de la vivienda, los efectivos continuaron con las acciones para conseguir que entregara a la niña y pudiera ser puesta a salvo.

Dos policías con uniformes oscuros cortan una reja metálica generando chispas; a la derecha, un hombre joven de polo blanco y negro mira hacia abajo
Agentes de la Policía Nacional del Perú cortan una reja en Chiclayo para detener a Luis Flores Alvarado (derecha), acusado de violencia familiar y de usar a su hija como escudo. (Composición: Infobae Perú)

Policías tuvieron que cortar las rejas de la vivienda para rescatar a la menor

Ante la resistencia del hombre y su negativa a abrir la puerta, los efectivos de la Comisaría del Norte de Chiclayo buscaron una vía para ingresar al inmueble. Para ello, cortaron las rejas de una ventana con herramientas y accedieron al interior de la vivienda.

Los policías habían advertido previamente a Flores Alvarado que no debía continuar exponiendo a su hija. El objetivo del operativo era retirar a la menor de la situación y controlar al hombre, quien permanecía atrincherado dentro del domicilio.

Una vez dentro, los agentes redujeron al sujeto y lograron poner a salvo a la niña de dos años. La intervención terminó con Flores Alvarado bajo custodia policial, mientras la menor fue retirada de la situación en la que se encontraba.

El operativo quedó registrado durante la intervención. En las imágenes se observa a los efectivos intentando controlar al hombre y acceder a la vivienda, mientras le exigían que dejara de utilizar a la menor como barrera para evitar su detención.

Sujeto permanece detenido mientras avanzan las investigaciones

Luego de ser reducido, Luis Flores Alvarado fue trasladado a la Comisaría del Norte de Chiclayo, donde quedó bajo custodia policial. El mayor PNP Hugo Chávez indicó que el hombre permanecía en la dependencia mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La intervención se produjo a raíz de la denuncia presentada por su conviviente por presunta violencia física y psicológica. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar la situación legal del hombre conforme avance la investigación.

Por ahora, la Policía mantiene las diligencias en curso. El operativo permitió controlar a Flores Alvarado después de que utilizara a su hija de dos años para intentar impedir que los agentes ingresaran a la vivienda y concretaran su detención.

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