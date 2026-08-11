Perú
Agregar Infobae enGoogle

Clima en Cuzco: el pronóstico para este 11 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cuzco este martes 11 de agosto:

La probabilidad de lluvia para este 11 de agosto en Cuzco es de 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 61% en el transcurso del día y del 32% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 15.3 grados y un mínimo de 1.7 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

Perú y sus 38 climas

La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

PUBLICIDAD

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

La exreina de belleza contó que atraviesa un avanzado estado de gestación y que las nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a Analía Jiménez la afectaron, pero aseguró que ahora busca mantener la calma por su embarazo y su hijo

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sechura

El movimiento comenzó a las 22:45 hora local

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sechura

Magaly Medina arremete contra periodista de Univisión tras llamar ‘amante despechada’ a Naldy Saldaña: “Qué mentalidad”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó duramente los comentarios de Kerly Ruiz en ‘¡Siéntese quien pueda!’ y consideró que sus palabras reproducen una mirada machista sobre la denuncia de la cantante peruana por acoso

Magaly Medina arremete contra periodista de Univisión tras llamar ‘amante despechada’ a Naldy Saldaña: “Qué mentalidad”

Sechura, Piura, registra un sismo de magnitud 4

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Sechura, Piura, registra un sismo de magnitud 4

A qué hora juega Perú vs China HOY: partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Las ‘matadorcitas’ llegan a esta jornada decisiva del certamen con la clasificación a los octavos de final en el bolsillo, tras derrotar a Filipinas por 3-1

A qué hora juega Perú vs China HOY: partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El vínculo entre Pedro Castillo y la diputada Catherin Palomino en Barbadillo “no es de interés nacional”, afirma JP

El vínculo entre Pedro Castillo y la diputada Catherin Palomino en Barbadillo “no es de interés nacional”, afirma JP

“Hasta donde sabemos, todo está normal”: hermano y abogado de Pedro Castillo descartan ruptura con Lilia Paredes

Pedro Castillo se pronuncia sobre presunta relación con Catherin Palomino y anuncia que revelará quiénes participaron en reuniones en Barbadillo

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

Magaly Medina arremete contra periodista de Univisión tras llamar ‘amante despechada’ a Naldy Saldaña: “Qué mentalidad”

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

Silvia Cornejo niega que Analía Jiménez haya sido pareja de Jean Paul Gabuteau: “Hay muchas cosas que no se saben”

Silvia Cornejo llama en vivo a ‘Amor y Fuego’ para confirmar embarazo y poner fin a su matrimonio con Jean Paul Gabuteau tras ampay

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs China HOY: partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs China HOY: partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Beto Da Silva reveló el interés de Sporting Cristal y contó qué pasó en el mercado de pases: “Se conversó”

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedó Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos de la fecha 4

La situación de Pedro Gallese tras el violento terremoto que azotó Colombia: “Sintió el susto”