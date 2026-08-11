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Cielo naranja y calles cubiertas de polvo en Tacna y otras regiones del sur del país: Senamhi explica el ingreso de vientos del sur en la costa

El fenómeno fue reportado en distintos sectores de Tacna, Ilo y la frontera con Chile, donde usuarios registraron cielos opacos y abundante polvo en el ambiente

El fenómeno fue reportado en distintos sectores de Tacna, Ilo y la frontera con Chile, donde usuarios registraron cielos opacos y abundante polvo en el ambiente. Radio Uno
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Una intensa presencia de polvo y fuertes vientos marcó la tarde de este martes 11 de agosto en distintos puntos de Tacna y otras regiones del sur del Perú. El fenómeno modificó la apariencia del cielo y redujo la visibilidad en varios sectores, con mayor presencia de partículas de tierra y arena en el ambiente.

En Tacna, las condiciones fueron visibles desde diferentes zonas de la ciudad. Desde el mirador de Tacna se observó un cielo con tonalidad marrón, mientras los vientos desplazaron grandes cantidades de polvo. Imágenes difundidas por usuarios en redes sociales mostraron calles y espacios urbanos bajo una densa polvareda.

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Pampa Inalámbrica y diversos sectores céntricos de Ilo también registraron fuertes vientos acompañados de terral. En esta ciudad portuaria, los reportes ciudadanos señalaron además la presencia de aire caliente y un aumento de la temperatura durante la tarde.

La situación también alcanzó la zona fronteriza entre Perú y Chile. Desde el Complejo Fronterizo Santa Rosa se reportó una intensa polvareda, con un cielo opaco y menor visibilidad. En Arica, los vientos afectaron distintos sectores, principalmente en el área sur, con registros ciudadanos sobre el desplazamiento de polvo y tierra.

Senamhi reporta ingreso de vientos del sur en la costa

Las autoridades recomendaron asegurar objetos ligeros, proteger las vías respiratorias y extremar las precauciones al conducir debido a la reducción de la visibilidad. Radio Uno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señaló que “En la costa sur se observa ingreso de vientos del sur asociado a la presencia del Anticiclón Pacífico Sur”. La entidad precisó que las ciudades costeras de Tacna y Arequipa presentan un incremento de la velocidad del viento, condición vinculada al levantamiento de polvo.

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El escenario meteorológico también incluye a Moquegua dentro de las zonas sujetas a seguimiento por las condiciones previstas.

En Tacna, el Gobierno Regional reportó condiciones de viento para la costa durante los próximos días. La información oficial establece que entre el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto continuará el incremento de la velocidad del viento.

El Senamhi explicó que en la costa sur se observa el ingreso de vientos del sur asociado a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur. Senamhi
El Senamhi explicó que en la costa sur se observa el ingreso de vientos del sur asociado a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur. Senamhi

Tacna tendrá ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna emitió un aviso preventivo por el incremento de la temperatura diurna en la costa y zonas medias de la región entre el 11 y el 13 de agosto.

Según el comunicado del COER Tacna, se prevén temperaturas de entre 23 y 28 °C, escasa nubosidad, niveles elevados de radiación ultravioleta y ráfagas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.

El reporte también señala que, en la zona costera, existe la posibilidad de velocidades de viento de entre 25 y 30 km/h hasta el 13 de agosto. Estas condiciones podrían favorecer el levantamiento de polvo y arena, con una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

El Gobierno Regional de Tacna indicó que las condiciones previstas también podrían incluir niebla, neblina y lloviznas ligeras durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en sectores próximos al litoral.

Ante la presencia de viento y polvo, el COER recomendó asegurar techos, ventanas y objetos ligeros susceptibles de desplazamiento. También pidió evitar la exposición directa a las corrientes de polvo y proteger las vías respiratorias.

Para quienes circulen por carreteras y sectores próximos al litoral, la recomendación consiste en reducir la velocidad, utilizar las luces bajas y mantener mayor distancia entre vehículos debido a la disminución de la visibilidad y a las ráfagas.

El COER Tacna prevé temperaturas de entre 23 °C y 28 °C, escasa nubosidad, alta radiación UV y ráfagas de hasta 30 km/h entre el 11 y el 13 de agosto. Gobeirno de Tacna
El COER Tacna prevé temperaturas de entre 23 °C y 28 °C, escasa nubosidad, alta radiación UV y ráfagas de hasta 30 km/h entre el 11 y el 13 de agosto. Gobeirno de Tacna

COER Tacna mantiene monitoreo por fuertes vientos

Tito Chocano, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna, explicó en entrevista con Radio Uno que el temporal continúa desde la noche del lunes y que durante la tarde se registró una disminución tanto de la temperatura como de la velocidad de los vientos.

Según el funcionario, los instrumentos utilizados por el COER permitieron detectar un descenso de la temperatura del ambiente y una reducción de la velocidad del viento.

El jefe del COER Tacna señaló que el monitoreo se realiza de manera permanente con información del Senamhi y otros registros meteorológicos. También indicó que existe un aviso para los días 12 y 13 de agosto por un nuevo incremento de los vientos en la costa.

Chocano explicó que la información satelital disponible contempla la posibilidad de un aumento de la intensidad del viento durante la tarde, seguido por un descenso durante la noche. Precisó que esta previsión permanece bajo seguimiento debido a las actualizaciones constantes de las condiciones meteorológicas.

Así se observa el ventarrón que cubre Tacna desde la Clínica La Luz. Radio Uno

El COER Tacna permanece a la espera de información procedente de los distritos de La Yarada Los Palos, Sama e Ite para determinar posibles personas afectadas o damnificadas.

Chocano señaló que, hasta el momento de la entrevista, no existía un reporte consolidado sobre personas afectadas por las condiciones registradas durante la jornada. La información recopilada por los distritos permitirá determinar si corresponde algún tipo de atención mediante vivienda humanitaria.

El funcionario también detalló que el COER mantiene comunicación periódica con secretarías, comisarías y centros de salud para conocer la situación tanto de la zona costera como de las partes altas de Tacna.

“Estamos casi prácticamente cada treinta minutos, cada una hora, comunicándonos con secretarías, comisarías, centros de salud para hacer el monitoreo de toda la parte alta y la parte de costa también”, indicó Chocano.

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