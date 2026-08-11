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El 70% de buses en Lima ya tiene botón de pánico, revela la PNP tras ola de ataques al transporte público

El general Jorge Luis Castillo confirma avances en la instalación de sistemas de alerta en buses urbanos y detalla cómo el Plan Escudo articula a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la capital

Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.
Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.
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La seguridad en el transporte público de Lima atraviesa uno de sus momentos más tensos tras los recientes ataques armados a diversas empresas.

La noche del 7 de agosto, dos personas dispararon más de quince veces contra el patio de maniobras de la compañía en Villa María del Triunfo (VMT), sin dejar heridos pero sí generando alarma entre trabajadores y pasajeros.

El hecho se suma a otros episodios violentos registrados en los últimos meses, incluidas amenazas de extorsión, atentados contra vehículos llenos de pasajeros y asesinatos a conductores. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), varias de estas acciones son atribuidas a las mismas bandas criminales que operan con total impunidad desde hace años.

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En este contexto, para hacerle frente al crimen organizado, el general Jorge Luis Castillo de la PNP informó que el 70% de los buses de transporte público ya cuenta con botón de pánico. Esta medida busca fortalecer la protección de usuarios y choferes ante posibles ataques.

“Ahora tenemos articulación con ATU, y por ATU podemos observar donde se encuentran los vehículos y cuáles son sus rutas. Tenemos botones de pánico y, a través de ellos, podemos ver dónde se encuentran. El que aprieta ese botón, lanza una alarma. Y con una plataforma de ATU ubicamos donde se encuentran los patrulleros y la distancia en donde está la alarma”, declaró Castillo.

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PNP
Así luce la Vía de Evitamiento a la altura de Puente Nuevo, entre los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho, durante el paro del transporte público convocado para hoy miércoles 23 de octubre de 2024. Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

Plan Escudo y monitoreo: tecnología y presencia militar en las calles

El avance en la instalación de botones de pánico forma parte del Plan Escudo, una estrategia de seguridad impulsada por el Ministerio del Interior en coordinación con la ATU.

El objetivo es resguardar el transporte urbano mediante el despliegue de efectivos en paraderos, rutas y patios de maniobras, así como el uso de tecnología para la reacción inmediata.

“Tenemos entre 70 u 80% de botones de pánico en los buses de TRANSLIC S.A., y un 40 a 50% de buses con cámara de vigilancia. Para mi punto de vista, lo más importante es el botón de pánico. Algunos tienen cámaras y está bien, pero la reacción inmediata será frente al botón de pánico a través de la plataforma”, detalló Castillo.

El general puntualizó que en las calles hay personal policial y militar, tanto uniformado como de civil, realizando intervenciones y patrullajes.

“En la calle tenemos personal de civil y personal uniformado a pie, que sube a los vehículos, motos, puestos fijos de los patrulleros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La política que se está dando para la seguridad ciudadana es vertical y las Fuerzas Armadas tienen un rol importante”, remarcó.

El Plan Escudo, supervisado por el ministro César Astudillo, contempla la presencia activa de agentes y la integración de inteligencia policial y militar. El objetivo es anticipar ataques y garantizar la protección de conductores y pasajeros.

“La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, dijo Astudillo.

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