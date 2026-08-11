Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)
Guardar

¿No sabes cuál es el costo de la gasolina y diésel por galón en Lima, Perú? Consulta a continuación los valores más elevados y más inferiores de este martes 11 de agosto, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de los combustibles.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son registrados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: martes 11 de agosto de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 17.99 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.79 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.79 soles el galónPrecio mínimo: 22.42 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

PUBLICIDAD

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

El Ministerio Público dispuso iniciar las indagaciones por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este martes 11 de agosto en Sechura, con registros entre 4.0 y 4.9 y profundidades de 23 a 34 kilómetros, según datos del IGP

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

La proyección de Scotiabank apunta a un récord en la colocación de créditos hipotecarios, impulsado por menores tasas de financiamiento, mayor empleo formal y la recuperación de los préstamos para vivienda social

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

El volante de Sport Boys se pronunció por el altercado con el ‘Cabezón’ sobre los problemas del balompié nacional y aprovechó para aclarar la situación

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo nacional afronta su último desafío de la fase de grupos ante el poderoso combinado asiático, actual líder de la serie. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue en directo las incidencias

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

ENTRETENIMIENTO

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

DEPORTES

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026