Posible terremoto de 8.8 en Perú: ¿cómo preparar y proteger a tus mascotas ante un sismo?

Un grupo de perros y los escombros de un edificio colapsado por un sismo ilustran el impacto de los terremotos y la necesidad de proteger a las mascotas en Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela y Colombia —este último de magnitud 7.4 el 10 de agosto de 2026, con un saldo de al menos 181 muertos— reavivaron la alerta en Perú, país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y con más de tres siglos de silencio sísmico en su costa central. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que existe evidencia científica sobre la posibilidad de un terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa central y sur del Perú, debido a la acumulación de energía tectónica en una extensa zona frente a Lima.

Para miles de familias peruanas, la preparación ante un eventual terremoto también implica considerar a sus mascotas. Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcula que más de 14 millones de personas quedarían en niveles de riesgo muy alto ante un terremoto superior a 8.8. Este escenario refuerza la importancia de contar con medidas de preparación familiar que incluyan también a los animales domésticos.

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Residentes observan los escombros de un edificio colapsado y un vehículo aplastado en Pereira, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 el 10 de agosto de 2026. (Agencia Andina)

¿Cómo proteger a tus perros durante un sismo?

Los animales domésticos experimentan el mismo miedo y confusión que las personas durante un terremoto, lo que puede llevarlos a huir o esconderse de forma imprevista. El veterinario Camilo López, con amplia experiencia en emergencias con mascotas, ofreció una guía práctica tras el sismo en Colombia, con recomendaciones aplicables también al contexto peruano.

Para los dueños de perros, López recomendó:

Mantener el arnés puesto durante al menos la semana posterior a un sismo, sin retirarlo bajo ninguna circunstancia.

Tener la correa lista y ubicada en un lugar accesible, idealmente junto a la puerta principal.

Asegurarse de que el animal lleve placa de identificación o un localizador tipo AirTag.

Actuar con calma para no incrementar el estrés del animal, ya que un perro asustado puede escapar incluso de los brazos de su dueño.

“Porque no es lo mismo que vos puedas manipular a tu perro con la correa a que lo tengas que cargar. Él también tiene susto y se te puede volar”, advirtió López.

Un perro de pelaje marrón y blanco se sienta en un área con restos de construcción, un escenario que resalta la importancia de la preparación familiar y de mascotas ante sismos en Perú.

¿Cómo evacuar a los gatos?

Con los gatos, la situación presenta dificultades adicionales. Muchos felinos rechazan el transportador o kennel, en especial cuando están asustados. López ofreció recomendaciones específicas para este caso:

Mantener el guacal cerca de la puerta principal, listo para ser usado de inmediato.

Para gatos que no entran fácilmente al kennel, tener a la mano una funda de almohada o una toalla que permita contenerlos y sacarlos con rapidez.

Nunca dejar las puertas abiertas esperando que el gato salga por sí mismo: el animal puede perderse o quedar atrapado entre escombros.

Acostumbrar al gato al transportador desde ya, dejándolo visible en el hogar y colocando dentro golosinas o alimentos que el animal disfrute, para que asocie el objeto con experiencias positivas.

“Empezá desde hoy a acostumbrar a tu gato al guacal. Dejalo siempre cerquita en la sala o en un lugar donde él le toque pasar, dejáselo con churu, con un paté, con cualquier cosa que a él le guste”, detalló López.

Virus mortal afecta a gatos jóvenes: veterinaria detalla síntomas y prevención. (Foto: Difusión)

Kit de emergencia para mascotas

Además de las acciones inmediatas, López recomendó preparar con anticipación un morral de emergencia para mascotas. Este kit debe incluir:

Comida seca y húmeda en cantidad suficiente para varios días.

Agua en recipiente hermético.

Medicamentos , en caso de que el animal siga tratamientos crónicos.

Carné de vacunas e historial médico.

Una fotografía reciente del animal para facilitar su identificación en caso de extravío.

Un perro con arnés es sostenido por una persona sobre el fondo de una ladera rocosa que desprende polvo, edificios y una carretera en Lima, en el contexto de simulacros de sismo. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Escenario sísmico en Perú preocupa

Lima encabeza las regiones con mayor exposición: el escenario de Cenepred identifica 9.806.121 habitantes de 56 distritos, cerca de 2.98 millones de viviendas, 620 establecimientos de salud y más de 5.600 kilómetros de vías potencialmente afectados. Le siguen Piura e Ica, esta última con 433.615 personas y más de 156.000 viviendas en riesgo. El impacto en hospitales, colegios, carreteras y sistemas de agua podría condicionar la capacidad de respuesta durante las primeras horas.

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El riesgo también está relacionado con el terremoto de gran magnitud de 1746, estimado entre magnitud 8,6 y 9, seguido de un tsunami que devastó el Callao. De sus 5.000 habitantes, sobrevivieron alrededor de 200. Según Jiménez, los terremotos de 1940, 1966, 1974 y 2007 habrían liberado en conjunto solo 20% de la energía sísmica acumulada desde entonces. Un eventual terremoto frente a Lima podría tener un epicentro marino y superficial, aumentando el riesgo de tsunami. En el Callao, La Punta, Ventanilla, Bellavista y Mi Perú figuran entre las zonas más expuestas y se evalúa la evacuación vertical hacia edificaciones identificadas como seguras.

Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)

Actividad sísmica de Perú en 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró 543 sismos entre enero y el 10 de agosto de 2026. Arequipa (92), Lima (66) e Ica (56) concentraron la mayor actividad, mientras que julio fue el mes con más eventos. El organismo descartó que los recientes sismos en la región formen una cadena de movimientos entre países y explicó que solo comparten el mismo origen tectónico.

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El IGP también advirtió que 60% de los sismos en Perú ocurre frente al litoral y que sus efectos dependen de la calidad de las construcciones y las características del suelo. Por ello, destacó la importancia de construir adecuadamente y sobre terrenos apropiados para reducir el riesgo de colapso y daños a las personas. El 14 de agosto de 2026, a 19 años del terremoto de Pisco, Perú realizará un simulacro nacional que incluirá la verificación de mochilas de emergencia para personas y mascotas.